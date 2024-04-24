«Из этой жопы надо было вылезти». Разин вспомнил работу в Саратове – что с ней не так?

Запомнился штрафами.

В финальной серии КХЛ «Металлург» обыгрывает ярославский «Локомотив» 3-0. Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин в первый же сезон работы в клубе в шаге от Кубка Гагарина.

Кажется, он совсем не переживает. После третьего матча финала (2:1, ОТ) Разин сказал : «Тревожно мне было, когда я работал в Саратове. И вот из этой жопы надо было вылезти. А сейчас я играю в финале. Я не на расслабоне, но уже повторял, что являюсь уверенным в себе человеком».

Интересно, что перед ответственным матчем Разин вспомнил, по сути, начало тренерской карьеры.

«Кристалл» взял Разина без тренерского опыта – при нем команда даже побеждала 8:0

После окончания игровой карьеры в 2007 году с тренерством у Разина долго не складывалось. В интервью «Комсомольской правде» он шутил : «Ну, я только грузчиком, наверное, поработать не успел. Был и спортивным агентом, и комментатором на ТВ, и фирму свою создать успел, но всегда тянуло к хоккею. Хотелось работать в любимой профессии. Но если вы думаете, что, как только я захотел стать тренером, предложения сразу посыпались, вы сильно ошибаетесь».

Все это время Разин ждал серьезного предложения. И в ноябре-2012 получил его от саратовского «Кристалла» из ВХЛ.

Изначально Разин в «Кристалле» исполнял обязанности главного тренера. Впервые без приставки и.о. он вышел на матч против «Спутника» (7:4) в январе. При этом команда досталась Разину не в лучшем состоянии – 16 поражений в 20 матчах. К январю статистика улучшилась – 9 побед за 15 матчей.

Тогда же случился ярчайший матч Разина в «Кристалле» – против «Ижстали» (8:0). Семь шайб «Кристалл» и вовсе забросил за первый период с 8-й по 17-ю минуту.

После этой феноменальной игры Разин делился эмоциями: «Даже не могло присниться, что мы способны забить семь шайб за период! Был серьезный разговор после поездки, когда чередовались хорошие игры с непонятной игрой в Кургане. Потому что мерилом этой лиги, я думаю, является игра с Тюменью, мы этот экзамен прошли достойно, показали зубы и на этой волне сегодня очень хорошо сыграли».

Такой успех не всегда преследовал Разина в Саратове. На декабрьском матче с «Локомотивом» (0:2) тренер вообще признавался, что ему стыдно за команду. Тогда Разин указывал на отсутствие воли у игроков и считал, что они совсем ничего не показали.

Периодические спады не позволили «Кристаллу» выйти в плей-офф. По итогам регулярки-2012/13 команда заняла 21-е место и набрала 59 очков в 52 играх. Влияние Разина все равно ощущалось: до него «Кристалл» завершал чемпионат на последнем 23-м месте, набрав 37 очков.

Разина убрали из «Кристалла» – повлияло общение с журналистами

В первую очередь в «Кристалле» Разин уделил внимание составу. С ним к команде сразу присоединились нападающие Алексей Трандин и Андрей Смирнов. За первые три игры на двоих они набрали 5 (2+3) очков. Раскрывать новичков Разин умел и тогда.

Позже в «Кристалл» вернулся и Андрей Рычагов. В сезоне-2010/11 он был капитаном и ведущим снайпером – 50 (20+30) очков в 63 матчах. В регулярке-2012/13 под руководством Разина нападающий набрал 31 (9+22) балл и стал вторым бомбардиром команды.

По просьбе Разина помощником в «Кристалле» оставили Олега Леонтьева. До этого он занимал пост главного тренера. Разин и Леонтьев вместе играли в Магнитогорске – там и подружились.

Леонтьев и дальше работал помощником Разина в «Ижстале», где в сезоне-2014/15 даже поучаствовал с тренером в скандальной драке против ТХК (3:2 ОТ). Затем Разин и Леонтьев сотрудничали и на уровне КХЛ, но уже разошлись. Сейчас Леонтьев возглавляет «Нефтехимик».

Несмотря на все заслуги, в «Кристалле» Разин провел немного, хотя сам хотел остаться в Саратове. Через полгода руководство клуба оказалось недовольно разговорчивостью Разина. Уже тогда тренер был открыт и откровенен в беседах с прессой, за что нередко получал штрафы.

В разговоре с телеканалом «Русский Север» Разин вспомнил первый штраф в «Кристалле»: «Сказать по правде, у меня было гораздо больше штрафов. Первый мой «хоккейный» штраф был, когда я работал в Саратове – 150 тысяч рублей. Зарплата у меня была на тот момент 100 тысяч минус налог. Получается, я два месяца без зарплаты был. Вот это был штраф для меня».

После «Кристалла» у Разина были яркие моменты за карьеру в ВХЛ и КХЛ. В сезоне-2014/15 вместе с «Ижсталью» он занял второе место в Кубке Братины. Но вот в КХЛ первых настоящих успехов ждали долго.

Сейчас Разин вместе с «Металлургом» играет за Кубок Гагарина – все-таки выбрался.

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев; vhlru.ru