Четвертьфиналы ЛЧ – блеск! Рекордные 32 гола

Во вторник мы восторгались сюжетами Лиги чемпионов, вечер среды – пик напряжения.

И все это на рекордно результативной стадии в истории турнира.

32 гола за восемь матчей. По четыре в среднем на игру!

Всего раз до этого в четвертьфиналах пробивали тридцатку, и это было аж 20 лет назад. В сезоне-2003/04 забили ровно 30 мячей. Тогда самыми результативными были пары «Реал» – «Монако» (4:2, 1:3) и «Депортиво» – «Милан» (1:4, 4:0).

В полуфинале потом, кстати, «Монако» с «Челси» тоже давали концерты: 3:1 и 2:2. Правда, турнир выиграл «Порту» Жозе Моуринью и Дмитрия Аленичева, прошедший с одним голом на двоих «Депор» и засушивший монегасков в финале.

Ждем ли в полуфиналах такой результативности сейчас?

Фото: East News /AP Photo/Joan Monfort