Четвертьфиналы ЛЧ – блеск! Рекордные 32 гола
Во вторник мы восторгались сюжетами Лиги чемпионов, вечер среды – пик напряжения.
И все это на рекордно результативной стадии в истории турнира.
32 гола за восемь матчей. По четыре в среднем на игру!
Всего раз до этого в четвертьфиналах пробивали тридцатку, и это было аж 20 лет назад. В сезоне-2003/04 забили ровно 30 мячей. Тогда самыми результативными были пары «Реал» – «Монако» (4:2, 1:3) и «Депортиво» – «Милан» (1:4, 4:0).
В полуфинале потом, кстати, «Монако» с «Челси» тоже давали концерты: 3:1 и 2:2. Правда, турнир выиграл «Порту» Жозе Моуринью и Дмитрия Аленичева, прошедший с одним голом на двоих «Депор» и засушивший монегасков в финале.
Ждем ли в полуфиналах такой результативности сейчас?
Фото: East News/AP Photo/Joan Monfort
Лунин потащил, Силва начудил
молодцы , команда с яйцами и характером.
Если есть вариант так их обыграть - дальше вопрос реализации. Если вы встали в автобус, и получили 7:1, то это антифутбол и ночной позор. А если вы выигрываете например у Барсы 2:1, то селяви🤷♂
а) если антифутбол победил, то это позор самому футболу. Ведь он весь такой классный, не смог победить автобус. Фу.
б) Какие вопросы к победе в серии пенальти? Эта функция вчера появилась? И никогда такого не было, что тот кто играл лучше её проигрывал? Отменяем?
При этом, конечно же нельзя петь Реалу хвалебные песни. Во - первых потому что это только четвертьфинал, а во-вторых, это точно не был лучший футбол в их жизни. Этого была функция, которую они от и до выполнили правильно. И если уж говорить про футбол, то может даже можно за Баварию нейтральным болельщикам поболеть. Но тут уж как они сами сыграют. Может тот же автобус поставят