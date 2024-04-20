«Хороший урожай, коллеги-фермеры🤝». Хуммельс троллит фанатов АПЛ
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Матс Хуммельс вышел в 1/2 финала ЛЧ с «Дортмундом», а команды из АПЛ – нет. Прекрасный повод напомнить, что чемпионат Германии в Англии вообще-то называют «лигой фермеров».
«Хороший урожай на этой неделе, мои коллеги-фермеры🤝», – написал защитник. Пост сразу же стал вирусным – почти девять миллионов просмотров.
Пошли мемы. И кто теперь лига фермеров?
«Боруссия» тоже включилась с мемным фото. «Тяжелый рабочий день, фермер».
Не затерялись бы в комментариях на Спортсе.
«Лига фермеров» – прозвище Бундеслиги в Англии. Да!
Это в феврале подтвердил Бернд Лено, вратарь «Фулхэма»:
«Конечно, я считаю термин неуместным. Честно, в Англии все называют Бундеслигу именно так. Это страна АПЛ. Бундеслига там никого особо не интересует: ни англичан, ни иностранцев.
Более подходящим термином было бы «лига развития». Амбициозные игроки очень часто уезжают в Германию, а потом приезжают в Премьер-лигу или возвращаются туда – Холанд, Де Брюйне, Санчо и Гюндоган. Есть много примеров.
Но что касается «лиги фермеров», я каждую неделю спорю об этом с одноклубниками. Могу привести пример: когда «Бавария» играла с «Хоффенхаймом» в начале 2024-го в пятницу вечером, а «Бернли» с «Лутоном». Все были в кабинете физиотерапевта, но посмотреть «Баварию» у меня не было ни шанса – парни говорят, что в Бундеслиге ничего особо не происходит, она неинтересная.
Без шансов. Парни сказали: «Лиги фермеров на экране не будет».
Откуда прошло это прозвище?
Сейчас объясним: в англоязычных футбольных соцсетях существует мем «лига фермеров», его часто можно встретить в комментариях к постам про Лигу 1 в особенности. И про Германию, и про Италию так тоже говорят.
Историю этого явления даже изучал Goal – про него задают вопросы на реддите. В тексте выделяют несколько важных критериев для определения «лиги фермеров»:
● доминирование одной команды;
● плохие результаты в еврокубках;
● регулярный отъезд приличных игроков в другие чемпионаты.
Как правило, прикол направлен не на слабого соперника, а на сильного, который крошит всех слабых в своем чемпионате. Мем предполагает, что люди, которые играют на одном поле с профи, работают на ферме. Футбол для них – хобби.
Почему именно фермеры – секрет. Теория: мем родился от определения фарм-клуба – в английском farm и farmers имеют один корень. Та же Бундеслига и сейчас работает на экспорт, и во Франции все не стесняются продавать футболистов в Англию и Испанию.
Хотя Англия платит намного больше, чем остальные.
Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel, imago sportfotodienst/Globallook Press/Global Look Press; facebook.com/BVB
Но прикол в том, что между АПЛ и другими чемпионатами не такая пропасть, как её имаджинируют АПЛ-фанаты и "эксперты" (не путать с настоящими профессионалами, коих тоже очень много) с островов.
Разница пусть и ощутимая, но всё же не очень большая.
К тому же, построена она полностью на огромных финансовых вливаниях, а не каком-то "грамотном менеджменте и постепенном развитии".
Что и вызывает такой вот троллинг при любом провале.
А про такие критерии как качество футбола и посещаемость, вообще молчу, Испания там на дне в сравнении с Германией
В Бундеслиге, Серии А топы бьются между собой, а всякие майнцы могут сделать подножку. Этот опыт помогает командам из этих лиг выбивать толстосумов Апл из еврокубков, несмотря на скромные цифры бюджетов.
И если эти турниры - фермерские, то Апл прямо сейчас это такие городские ребята, которые приехали на сельскую дискотеку понтануться, но получили не совсем то, что ожидали.
Ну, и, да, потом допуск любых миллиардеров по принципу "были бы деньги" (сравните, например, с Германией и ее строжайшими правилами).