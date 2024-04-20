«Хороший урожай, коллеги-фермеры🤝». Хуммельс троллит фанатов АПЛ

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Матс Хуммельс вышел в 1/2 финала ЛЧ с «Дортмундом», а команды из АПЛ – нет. Прекрасный повод напомнить, что чемпионат Германии в Англии вообще-то называют «лигой фермеров».

«Хороший урожай на этой неделе, мои коллеги-фермеры🤝», – написал защитник. Пост сразу же стал вирусным – почти девять миллионов просмотров.

Пошли мемы. И кто теперь лига фермеров?

«Боруссия» тоже включилась с мемным фото. «Тяжелый рабочий день, фермер».

Не затерялись бы в комментариях на Спортсе.

«Лига фермеров» – прозвище Бундеслиги в Англии. Да!

Это в феврале подтвердил Бернд Лено, вратарь «Фулхэма»:

«Конечно, я считаю термин неуместным. Честно, в Англии все называют Бундеслигу именно так. Это страна АПЛ. Бундеслига там никого особо не интересует: ни англичан, ни иностранцев.

Более подходящим термином было бы «лига развития». Амбициозные игроки очень часто уезжают в Германию, а потом приезжают в Премьер-лигу или возвращаются туда – Холанд, Де Брюйне, Санчо и Гюндоган. Есть много примеров.

Но что касается «лиги фермеров», я каждую неделю спорю об этом с одноклубниками. Могу привести пример: когда «Бавария» играла с «Хоффенхаймом» в начале 2024-го в пятницу вечером, а «Бернли» с «Лутоном». Все были в кабинете физиотерапевта, но посмотреть «Баварию» у меня не было ни шанса – парни говорят, что в Бундеслиге ничего особо не происходит, она неинтересная.

Без шансов. Парни сказали: «Лиги фермеров на экране не будет».

Откуда прошло это прозвище?

Сейчас объясним: в англоязычных футбольных соцсетях существует мем «лига фермеров», его часто можно встретить в комментариях к постам про Лигу 1 в особенности. И про Германию, и про Италию так тоже говорят.

Историю этого явления даже изучал Goal – про него задают вопросы на реддите. В тексте выделяют несколько важных критериев для определения «лиги фермеров»:

● доминирование одной команды;

● плохие результаты в еврокубках;

●‎ регулярный отъезд приличных игроков в другие чемпионаты.

Как правило, прикол направлен не на слабого соперника, а на сильного, который крошит всех слабых в своем чемпионате. Мем предполагает, что люди, которые играют на одном поле с профи, работают на ферме. Футбол для них – хобби.

Почему именно фермеры – секрет. Теория: мем родился от определения фарм-клуба – в английском farm и farmers имеют один корень. Та же Бундеслига и сейчас работает на экспорт, и во Франции все не стесняются продавать футболистов в Англию и Испанию.

Хотя Англия платит намного больше, чем остальные.

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel, imago sportfotodienst/Globallook Press/Global Look Press ; facebook.com/BVB