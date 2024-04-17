Лига чемпионов, мы тебя обожаем

Виртуально были все возможные исходы.

Два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов – сказка!

11 голов, столько переворотов сюжета! В какой-то момент мы готовились к двум овертаймам, но не получили ни одного.

Освежим, вдруг после такого безумия уже трудно вспомнить: «Барселона» принимала «ПСЖ» после 3:2 в гостях, «Боруссия» играла дома с «Атлетико» после выездных 1:2.

12’ : Рафинья забил, «Барса» повела 1:0, парижанам надо забивать два только для овертайма. В Дортмунде тихо, что устраивало «Атлетико».

34’ : «Боруссия» сравняла по сумме голом Юлиана Брандта. «Барса» пока вела, но уже накатывал страх после удаления Рональда Араухо.

🔃 39’ : эйфория в Дортмунде, потому что Иан Матсен удвоил счет: «Боруссия» повела 2:0, это уже полуфинал! У «Барсы» все еще 1:0.

40’ : «ПСЖ» сравнял, «Барса» продержалась недолго – забил Усман Дембеле. Но парижанам этого мало, виртуально на «Дортмунд» выходила все еще «Барселона».

К перерыву: 1:1 у «Барселоны» с «ПСЖ» в пользу испанцев, 2:0 «Боруссии» над «Атлетико», приятные для немецкой команды. Но мощнейшая интрига – и полная непредсказуемость!

49’ : «Атлетико» забил, это Матс Хуммельс помог срезкой в свои. Счет 2:1 – к овертайму.

54’ : А теперь к двум овертаймам! Это Витинья сравнял по сумме в Испании: тоже 2:1, тоже компенсирует поражение в первой игре.

🔃 61’ : Килиан Мбаппе забил пенальти: парижские 3:1 уже к их полуфиналу.

🔃 64’ : Анхель Корреа сравнял в Дортмунде (2:2) – это на руку испанцам. Еще 16 минут назад в полуфинал выходили «Барселона» и «Боруссия», а теперь пошли «ПСЖ» с «Атлетико»!

71’ : Никлас Фюллькруг вернул план с дополнительным временем в Дортмунд – 3:2 повела «Боруссия».

🔃 74’ : Марсель Забитцер забил четвертый гол в ворота «Атлетико» – снова «Боруссия» в полуфинале!

89’ : Мбаппе довел до разгромного – 4:1 в пользу «ПСЖ». «Боруссия» царапалась с «Атлетико» – любой пропущенный продлил бы противостояние на полчаса.

Но нет! «Боруссия» и «ПСЖ» забили по четыре, выиграли и прошли друг на друга!

Все перевернулось по сравнению с первыми играми: в полуфиналах те, кто их проиграл.

Каким бывал виртуальный полуфинал по ходу:

🇪🇸 🇪🇸 До 34-й минуты: «Атлетико» – «Барселона».

🇩🇪 🇪🇸 39’ – 49’: «Боруссия» – «Барселона».

❓ 49’ – 64’: неизвестны то один, то оба участника.

🇪🇸 🇫🇷 64’ – 71’: «Атлетико» – «ПСЖ».

❓ 71’ – 74’: нет соперника у парижан.

🇩🇪 🇫🇷 С 74-й и далее: «Боруссия» – «ПСЖ».

За 90 минут встречались все четыре возможных варианта.

В итоге ни одной испанской команды в этой части сетки, немецкая и французская сыграют первый матч 30 апреля или 1 мая в Дортмунде, а в Париже – 7/8 числа.

На групповом этапе они уже пересекались – в Дортмунде ничья 1:1, а в Париже хозяева выиграли 2:0.

В кого верите теперь?

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Фото: Gettyimages /Stuart Franklin / Staff, David Ramos / Staff, Leon Kuegeler / Freier Fotograf; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press