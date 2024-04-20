«Теория дурака» помогла Лунину вытащить удар Бернарду. Похожее было в финале ЧМ-2022

Только наоборот.

Все уже успели восхититься чутьем Андрея Лунина в серии пенальти против «Сити». Особенно запомнилось решение остаться по центру во время удара Бернарду Силвы, будто так и знал, что мяч полетит именно туда.

В интернете нашли необычное объяснение, которое вполне может быть реальным: «Теория дурака», распространенная во вратарской среде. О ней вспоминал вратарь сборной Аргентины Эми Мартинес в той самой серии против Франции в 2022-м.

А что сделал Мартинес?

Сразу после подвига Лунина медиа коллективно вспомнили диалог Мартинеса во время серии пенальти Аргентины и Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Отразив удар Кингсли Комана, голкипер сказал Пауло Дибале бить по центру и сослался на «Теорию дурака». Смысл такой: вратарь не будет оставаться по центру, если его одноклубник запорол предыдущий пенальти.

Дибала послушал Мартинеса и пробил по центру – Льорис завалился влево.

Вполне вероятно, Лунин знал про эту теорию и решил проверить ее после промаха Луки Модрича.

Кто еще мог повлиять: Кепа, тренер вратарей и аналитики

Есть и другие версии того, что помогло вратарю отразить удар португальца.

● Скрытым героем называют резервиста Кепу: перед серией он пообщался с Луниным.

Возможно, остаться по центру во время удара Бернарду посоветовал именно он: в 2019-м испанец пропустил от Силвы такой же.

С ударом Матео Ковачича, кстати, тоже мог помочь Кепа: испанец играл с хорватом в «Челси».

● AS дает другие детали: Лунин остался в центре после подсказки тренера вратарей Луиса Льописа. Он подсказал, что кто-то из игроков «Сити» пробьет паненкой, и посоветовал положиться на интуицию. В итоге она не подвела.

● Еще одна версия частично вытекает из предыдущей. Профессор спортивной психологии норвежской Академии спортивных наук Геир Жордет в колонке для The Times писал, что решение вратаря – заслуга аналитиков команды: «Интересно, сколько людей «Реал» задействовал для анализа серий пенальти? Должно быть, у них один из крупнейших аналитических отделов в футболе!»

Фото: Gettyimages.ru /Naomi Baker