Рюдигер ущипнул Грилиша за сосок. И такое уже не в первый раз

И не получил даже желтую за это.

Как же был хорош лигочемпионский матч «Реала» и «Манчестер Сити». В нем были очень красивые голы и умные тактические ходы. Оказывается, еще и грязные приемчики. За последнее отвечал Антонио Рюдигер.

Например, немецкий защитник ущипнул за сосок Джека Грилиша.

А еще приставил палец к голове Джона Стоунза. Жесткое давление.

Антонио похожим образом давил и на Фодена, и высказывал Бернарду Силве по поводу того, что Мануэль Аканджи ударил локтем в лицо Родриго.

При этом Рюдигер еще и успевал выполнять прямые обязанности: он был одним из тех, кто закрыл Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий «Сити» сделал всего 20 касаний за матч и нанес один удар.

Рюдигер часто щипает за соски. Достается и соперникам, и партнерам

У немецкого защитника своеобразный фетиш. В этом сезоне он уже выкручивал соски Альваро Морате в мадридском дерби.

Щипает Антонио не только соперников, но и одноклубников. Например, Луку Модрича после победы в Суперкубке Испании.

А до этого на Евро-2020 Рюдигер укусил и щипнул за сосок Поля Погба. Получил ли он хотя бы желтую за это? Конечно же нет. Да и француз не в обиде: «Я думаю, он чуток прикусил меня. Все нормально, мы давно друг друга знаем, мы друзья».

Да и вообще Рюдигер, несмотря на любовь кгрязным приемчикам, не входит даже в топ-25 самых грубых игроков Ла Лиги-2023/24 – набрал 7 желтых карточек за 26 матчей. А в Лиге чемпионов в этом сезоне вообще обходится без желтых карточек.

А игрок «Арсенала» вообще взял мяч в руки в собственной штрафной – и пенальти не поставили. Почему так?