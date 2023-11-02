Гаспачо
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🤥 Официально: Месси - лжец. Несколько лет назад Лео уже отвечал на вопрос о своем любимом голе - тогда ответ был другой 😥

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Вчера мы рассказали вам, какой гол Лионель Месси считает лучшим в своей карьере, а сегодня усомнимся в ценности этих слов.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» забил 821 мяч за «Барселону», «ПСЖ», «Интер Майами» и сборную Аргентины. Потрясающий показатель.

Лео сказал, что его любимый гол - мяч в ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов, который принес «Барсе» победу со счетом 2:0. Но...есть нюанс.

Несколько лет назад Месси уже отвечал на этот вопрос в интервью Mundo Deportivo. И тогда он назвал другой гол.

Речь идет о мяче забитом головой в ворота «МЮ» в финале ЛЧ 2009 года. Этот гол принес победу каталонцам в турнире.

Непостоянство или ложь?

15 комментариев

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ZA.RMA
какой глупый пост(
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Реал 2-3 Барселона
Помню,в прошлом году я сказал, что моя любимая блюда это спагетти приготовленные по итальянский, в этом году сказал, что больше люблю борщ,не знаете где можно расскаяться?есть священник среди вас?что мне делать?я в полном растерянности 🤦🏻‍♂️
+9
-1
+8
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Nacho13
Посмотрите в словаре определение слова лжец что ли
+7
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+7
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Glyb Aleksey
то есть, у человека вкусы поменяться не могут? что за ерунду напечатали??
+6
-2
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Knyaz Dadiani
хитрый чипиздрик
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x82bp29ypb
Самое интересное, что он в интервью сказал, что лучшие голы те что забиты в финалах! А если без них, то вспоминается гол в ворота Реала. Не лжец
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весёлый роджер
Да может недавно под пивко пересматривал, вот и передумал, впечатлился. На ложь века не тянет
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Real_v_dushe
Он всегда врал и лицемерил. Дело тут в попытках самопиара с его стороны и манипуляциях.
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Beloded2007
Официально: Гаспачо - суп
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ProMadrid
Может журналист попросил другой ответ?
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Alexey Smit
Автор - ты клоун.
Любимый гол - понятие относительное. Сегодня это одно, а завтра что-то другое. Мнение может меняться и это нормально.
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Михаил Майоров
Ну люди взрослеют, обретают новые критерии оценок и системы координат. Странно, если человек не меняет своих взглядов на протяжении жизни. Сегодня нравится одно, завтра другое - это нормально.
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Serega Izhutkin
шеф, все пропало!
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Serega Izhutkin
Ответ ZA.RMA
какой глупый пост(
какой кликбейтный заголовок)
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kaviknat
Ответ Glyb Aleksey
то есть, у человека вкусы поменяться не могут? что за ерунду напечатали??
Ну как же? Нужно же больше и больше накидывать на вентилятор. А то неинтересно
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