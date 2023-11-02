🤥 Официально: Месси - лжец. Несколько лет назад Лео уже отвечал на вопрос о своем любимом голе - тогда ответ был другой 😥

Вчера мы рассказали вам, какой гол Лионель Месси считает лучшим в своей карьере, а сегодня усомнимся в ценности этих слов.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» забил 821 мяч за «Барселону», «ПСЖ», «Интер Майами» и сборную Аргентины. Потрясающий показатель.

Лео сказал, что его любимый гол - мяч в ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов, который принес «Барсе» победу со счетом 2:0. Но...есть нюанс.

Несколько лет назад Месси уже отвечал на этот вопрос в интервью Mundo Deportivo. И тогда он назвал другой гол.

Речь идет о мяче забитом головой в ворота «МЮ» в финале ЛЧ 2009 года. Этот гол принес победу каталонцам в турнире.

Непостоянство или ложь?