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Ламину Ямалю было 10 месяцев, когда Модрич дебютировал на Евро. Лука признался, что из-за этого чувствует себя старым

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Лука Модрич приехал в Германию, где, возможно, проведет свой последний турнир в составе сборной Хорватии. Полузащитнику «Мадрида» в сентябре исполнится 39 лет, финал его карьеры близок.

В первом матче на Евро Хорватия сыграет с Испанией, за которую выступают парни, чьи карьеры только начинаются. Ламину Ямалю на момент старта турнира – 16 лет и 338 дней.

Воспитанник «Барсы» – самый молодой футболист Евро-2024.

На пресс-конференции перед игрой Хорватии и Испании журналист решил обсудить с Лукой вопрос возраста. Корреспондент спросил:

«Ты впервые сыграл на Евро в 2008 году, Ламину Ямалю в то время было всего 10 месяцев. И у тебя, если не ошибаюсь, сын 2010 года рождения, он всего на три года младше Ламина. Не знаю, обращаешь ли ты на это внимание. Задумываешься над этим?»

Лука ответил с юмором:

«Когда я слышу такие вещи, я чувствую себя очень старым (смеется)! Нет, ну что сказать, возраст не самое важное, главное – то, что ты показываешь на поле.

В этом году Ламин показывал невероятные вещи. Все видят в нем большую опасность сборной Испании. У него огромный потенциал и талант, у Ламина впереди отличная карьера. Насколько же я старше (смеется). Больше чем на 20 лет!»

Есть факт, который еще больше удивит полузащитника «сливочных». Модрич дебютировал за сборную Хорватии в товарищеском матче против Аргентины. Дело было 1 марта 2006 года, Ламин Ямаль тогда еще даже не родился.

Хорошо, что хорвату не сказали об этом!

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