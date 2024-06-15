📹«Трудно найти силы, чтобы смотреть матчи». Роналдиньо разочарован нынешней сборной Бразилии

Сборная Бразилии под руководством Доривала Жуниора готовится к очередному Кубку Америки. В этом году команда провела четыре товарищеских матча, в которых одержала две победы (Англия − 1:0, Мексика − 3:2) и дважды сыграла вничью (Испания − 3:3, США − 1:1).

Легенда бразильского футбола и экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо настолько разочаровался в родной сборной, что заявил о прекращении ее поддержки. Он опубликовал видео и написал текст в своем официальном аккаунте.

«Все, друзья, с меня хватит.

Это печальное время для всех, кто любит бразильский футбол. Трудно найти силы, чтобы смотреть матчи. Это, пожалуй, одна из худших команд за последние годы, в которой нет достойных уважения лидеров, а есть лишь средние игроки.

Я слежу за футболом с детства, задолго до того, как задумался о том, чтобы стать игроком, и никогда не видел такой плохой ситуации, как сейчас. Не хватает любви к футболке, не хватает решимости и самого главного − футбола.

Повторяю: наше выступление было одним из худших, которые я когда-либо видел. Позор.

Вот почему я завязываю с этим. Я не собираюсь смотреть матчи Кубка Америки и праздновать победы».

Пока не ясно, кто конкретно поедет на Кубок Америки, так как официальная заявка все еще не опубликована. Однако Роналдиньо свой выбор уже сделал.