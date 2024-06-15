Месси в 27-й раз отдал пенальти партнеру, когда мог делать хет-трик – по ним все еще отстает Роналду

В субботу Аргетина обыграла Гватемалу в товарищеском матче 4:1. У Лео Месси дубль и 27-й случай, когда он пожертвовал хет-триком, отдав партнеру пенальти.

Лео подарил одиннадцатиметровый Лаутаро Мартинесу – тот не промахнулся, а после матча поблагодарил капитана: «Я посмотрел на него, и он отдал его мне. Я поблагодарил его, и я также благодарю его публично. Это жест великого человека, джентльмена как на поле, так и вне его. Это очень важно для меня».

Сейчас у Лео 57 хет-триков, больше только у Криштиану Роналду – 66.