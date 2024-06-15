От Беллингема до Брои. Самые дорогие игроки всех сборных Евро-2024

Вчера матчем Германии и Шотландии (5:1) стартовал Евро-2024, а все внимание приковано не только к сборным, но и конкретным игрокам-лидерам, которые способны изменить многое для своих родных стран. В то время, как некоторые команды могут похвастаться россыпью звезд, другие же имеют минимум одного ключевого игрока, на которого они рассчитывают.

Transfermarkt определил и составил рейтинг MVP каждой из 24 стран-участниц (по рыночной стоимости). В этом рейтинге выделены игроки, чьи выступления могут сыграть решающую роль в успехе их страны на Евро.

Следите за этими MVP по ходу турнира.

В двенадцать лучших игроков входят звезды, выступающие за лучшие клубы мира. Большинство футболистов моложе 25 лет.

В остальных 12 странах представлены более опытные игроки, хотя только одному из них 30 лет − Хакану Чалханоглу.