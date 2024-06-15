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От Беллингема до Брои. Самые дорогие игроки всех сборных Евро-2024

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Вчера матчем Германии и Шотландии (5:1) стартовал Евро-2024, а все внимание приковано не только к сборным, но и конкретным игрокам-лидерам, которые способны изменить многое для своих родных стран. В то время, как некоторые команды могут похвастаться россыпью звезд, другие же имеют минимум одного ключевого игрока, на которого они рассчитывают.

Transfermarkt определил и составил рейтинг MVP каждой из 24 стран-участниц (по рыночной стоимости). В этом рейтинге выделены игроки, чьи выступления могут сыграть решающую роль в успехе их страны на Евро.

Следите за этими MVP по ходу турнира.

В двенадцать лучших игроков входят звезды, выступающие за лучшие клубы мира. Большинство футболистов моложе 25 лет.

В остальных 12 странах представлены более опытные игроки, хотя только одному из них 30 лет − Хакану Чалханоглу.

logoКлубы
logoЕвро-2024
logoКилиан Мбаппе
logoХвича Кварацхелия
logoФлориан Виртц
logoСборная Португалии по футболу
logoРасмус Хейлунд
logoМанчестер Сити
logoНиколо Барелла
logoРафаэл Леау
logoРеал Мадрид
logoСборная Нидерландов по футболу
logoЖереми Доку
logoСборная Англии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoДжуд Беллингем
logoЙошко Гвардиол
logoРодри
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoДоминик Собослаи
logoДушан Влахович
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoХави Симонс