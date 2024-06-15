Дешам не особо доверяет Павару, но вызвал его для участия в Евро-2024. Игрок забавно пошутил про роль в команде

17 июня в матче против Австрии сборная Франции, один из фаворитов Евро-2024, стартует на турнире. В преддверие игры защитник Les Bleus Бенжамен Павар пообщался с прессой.

− В ходе подготовки вас поставили на позицию правого защитника. Вы были удивлены? Ожидаете ли вы, что во время Евро будете играть очень мало?

− Начало отличное (смеется). В данный момент меня поставили слева, на скамейке запасных (улыбается). Это выбор тренера. Я приспосабливаюсь к тому, что от меня требует тренер. Посмотрим, я готов морально и физически. Я чувствую себя хорошо и готов.

− Какой вы видите игру Франции?

− Команда укомплектована в защите и нападении, мы очень сплоченная команда, и мы знаем, что на таком турнире нужно уметь страдать. У нас так много талантов в атаке, что мы можем сделать разницу в любой момент.

− Что вы думаете о возвращении Нголо Канте?

− Он невероятен. Вчера (в четверг) я был в его команде. Мне показалось, что нас стало на два человека больше. Он все тот же человек, улыбается. Он не потерял ни капли своего футбола. Думаю, он все так же силен, как и раньше.

− В какой момент вы убедили Дешама рассматривать вас в качестве центрального защитника?

− Не знаю, тренер всегда знал, что я предпочитаю эту позицию. Но сборная Франции на первом месте. Я безмерно горжусь тем, что ношу эту футболку. Я не задаю никаких вопросов. Если тренер вызовет меня, я готов сыграть на обеих позициях.

− Как бы вы подвели итоги своего первого сезона в миланском «Интере»?

− Я очень доволен своим первым сезоном. Я открыл для себя семейный клуб с фантастическими болельщиками. Для меня это было время перемен. Мы выиграли Суперкубок и Скудетто. Лично я очень счастлив.