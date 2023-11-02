📹Месси назвал свои любимые голы, а потом выбрал самый лучший. Конечно, он был забит за «Барселону»

Шикарный сольный проход в класико.

Лионеля Месси спросили, есть ли у него любимые голы. Он выбрал парочку, но затем остановился на одном.

«Ну, я всегда говорю, что особенные голы − это те, что забиты в финалах Лиги чемпионов, в финалах чемпионатов мира. Я думаю, что самые значимые голы − самые важные.

[Лучший] гол я забил в ворота «Мадрида», когда на «Бернабеу» в полуфинале Лиги чемпионов мы выиграли 2:0».

Тот гол действительно был великолепным. Лео обошел на дриблинге нескольких соперников и в падении поразил дальний угол. Идеальное определение выражения «дайте мне мяч, и я сделаю все сам».

За свою карьеру Лео Месси забил 821 гол. 472 из них он забил в составе «Барселоны».