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📹Месси назвал свои любимые голы, а потом выбрал самый лучший. Конечно, он был забит за «Барселону»

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Шикарный сольный проход в класико.

Лионеля Месси спросили, есть ли у него любимые голы. Он выбрал парочку, но затем остановился на одном.

«Ну, я всегда говорю, что особенные голы − это те, что забиты в финалах Лиги чемпионов, в финалах чемпионатов мира. Я думаю, что самые значимые голы − самые важные.

[Лучший] гол я забил в ворота «Мадрида», когда на «Бернабеу» в полуфинале Лиги чемпионов мы выиграли 2:0».

Тот гол действительно был великолепным. Лео обошел на дриблинге нескольких соперников и в падении поразил дальний угол. Идеальное определение выражения «дайте мне мяч, и я сделаю все сам».

За свою карьеру Лео Месси забил 821 гол. 472 из них он забил в составе «Барселоны».

4 комментария

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x82bp29ypb
Бускетса бы лучше за ассист поблагодарил
+3
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+3
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JURAVLI
гол, который потом ещё долго являлся мадридистам в кошмарах
+3
0
+3
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Altim
Ещё до этого он говорил, что один из любимых - это головой в финале ЛЧ в 2009ом году.
0
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Nik Wassermann
Ответ x82bp29ypb
Бускетса бы лучше за ассист поблагодарил
Дааа, у Бускетса ассист мощный))
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