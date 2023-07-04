Вспоминаем первый сезон Пепа. После ухода Гюндогана в команде остались только Стоунз и КДБ
Это было 7 лет назад.
Этим летом завершилась история Илкая Гюндогана в Манчестере: немец не продлил контракт и перешел свободным агентом в «Барселону». А ведь с него началась эпоха Пепа в «Ман Сити»: летом 2016-го Илкай стал первым подписанием Гвардиолы в новом клубе.
Вот трансферы того окна.
• Самый дорогой новичок «Сити» в том сезоне – Джон Стоунз. Защитника «Эвертона» выписали за 55,6 млн евро в августе 2016-го.
• И он же единственный из трансферов первого окна, кто до сих пор в команде: Нолито уехал через год, Браво сидел до 2020-го, Сане тоже ушел в 2020-м, Зинченко и Жезус – в 2022-м, Гюндоган – этим летом.
В составе остался еще и Кевин Де Брюйне, но его купили до Пепа.
Теперь футболисты, которые чаще всего выходили в первый сезон Гвардиолы.
• Запасные, которые использовались чаще других: Кабальеро, Компани, Санья, Коларов, Туре, Гюндоган, Навас.
• После первого сезона Пеп избавился от половины состава – особенно пострадала защита.
Не удивительно, учитывая итоги. В тот момент до требла было очень далеко.
• В АПЛ отстали от «Челси» на 15 очков.
• В ЛЧ феерично проиграли «Монако» – из-за правила гостевого гола: 5:3, 1:3 и вылет.
• Ближе всего к трофею были в Кубке Англии: «Сити» выбил Алексис Санчес в овертайме полуфинала (2:1).
• В Кубке лиги полурезервом (против Златана и Погба играли Алейш Гарсия и Пабло Маффео) минимально слили «Юнайтед».
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