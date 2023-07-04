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Вспоминаем первый сезон Пепа. После ухода Гюндогана в команде остались только Стоунз и КДБ

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Это было 7 лет назад.

Этим летом завершилась история Илкая Гюндогана в Манчестере: немец не продлил контракт и перешел свободным агентом в «Барселону». А ведь с него началась эпоха Пепа в «Ман Сити»: летом 2016-го Илкай стал первым подписанием Гвардиолы в новом клубе.

Вот трансферы того окна.

•‎ Самый дорогой новичок «Сити» в том сезоне – Джон Стоунз. Защитника «Эвертона» выписали за 55,6 млн евро в августе 2016-го.

• И он же единственный из трансферов первого окна, кто до сих пор в команде: Нолито уехал через год, Браво сидел до 2020-го, Сане тоже ушел в 2020-м, Зинченко и Жезус – в 2022-м, Гюндоган – этим летом.

В составе остался еще и Кевин Де Брюйне, но его купили до Пепа. 

Теперь футболисты, которые чаще всего выходили в первый сезон Гвардиолы.

•‎ Запасные, которые использовались чаще других: Кабальеро, Компани, Санья, Коларов, Туре, Гюндоган, Навас.

• После первого сезона Пеп избавился от половины состава – особенно пострадала защита.

Не удивительно, учитывая итоги. В тот момент до требла было очень далеко.

•‎ В АПЛ отстали от «Челси» на 15 очков.

•‎ В ЛЧ феерично проиграли «Монако» – из-за правила гостевого гола: 5:3, 1:3 и вылет.

•‎ Ближе всего к трофею были в Кубке Англии: «Сити» выбил Алексис Санчес в овертайме полуфинала (2:1).

•‎ В Кубке лиги полурезервом (против Златана и Погба играли Алейш Гарсия и Пабло Маффео) минимально слили «Юнайтед».

Требл-«Сити» – что дальше? Кто уйдет, кого подпишут?

Гений Де Брюйне? Бернарду сразу на всех позициях? Давид Сильва? Наш любимый игрок «Сити» Пепа

Гюндоган – идеальный полузащитник для Пепа (и для Хави тоже). Хотя у него нет постоянной роли

3 комментария

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iegord
Сейчас даже дико от того, что в тот период Тоттенхэм стабильно заканчивал в топ 3 несколько сезонов. Учитывая, что это целиком заслуга Почеттино, очень интересно глянуть на Челси в этом сезоне
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DolJun
знаменитый первый сезон гвардиолы, который так стыдливо вспоминают его обожатели и после которого шейхи поняли, что чтобы поддерживать миф о топовости пепа нужно будет тратиться не только на игроков, но и на судей. в лч с вар им еще долго будут щелкать по носу все, кому не лень, а вот в апл даже с варом в пользу сити умудрялись и засчитывать оффсайдные голы (по несколько за игру), и индульгировать игроков сити избавляя от красных карточек, и "прощать" гвардиолу за те высказывания, за которые других тренеров наказывали баном. и только через 7 долгих лет, лярдов фиктивно оформленных вливаний и подписания читерского напа, который должен получить золотой мяч, этот "гений" увенчал свое пребывание в сити не просто лигой чемпионов, а сразу треблом. но это, как говорится, уже совсем другая история.
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Tima_Milan
агент КДБ
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