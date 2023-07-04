Это было 7 лет назад.

Этим летом завершилась история Илкая Гюндогана в Манчестере: немец не продлил контракт и перешел свободным агентом в «Барселону». А ведь с него началась эпоха Пепа в «Ман Сити»: летом 2016-го Илкай стал первым подписанием Гвардиолы в новом клубе.

Вот трансферы того окна.

•‎ Самый дорогой новичок «Сити» в том сезоне – Джон Стоунз. Защитника «Эвертона» выписали за 55,6 млн евро в августе 2016-го.

• И он же единственный из трансферов первого окна, кто до сих пор в команде: Нолито уехал через год, Браво сидел до 2020-го, Сане тоже ушел в 2020-м, Зинченко и Жезус – в 2022-м, Гюндоган – этим летом.

В составе остался еще и Кевин Де Брюйне, но его купили до Пепа.

Теперь футболисты, которые чаще всего выходили в первый сезон Гвардиолы.

•‎ Запасные, которые использовались чаще других: Кабальеро, Компани, Санья, Коларов, Туре, Гюндоган, Навас.

• После первого сезона Пеп избавился от половины состава – особенно пострадала защита.

Не удивительно, учитывая итоги. В тот момент до требла было очень далеко.

•‎ В АПЛ отстали от «Челси» на 15 очков.

•‎ В ЛЧ феерично проиграли «Монако» – из-за правила гостевого гола: 5:3, 1:3 и вылет.

•‎ Ближе всего к трофею были в Кубке Англии: «Сити» выбил Алексис Санчес в овертайме полуфинала (2:1).

•‎ В Кубке лиги полурезервом (против Златана и Погба играли Алейш Гарсия и Пабло Маффео) минимально слили «Юнайтед».