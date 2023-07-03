11 комментариев

Разбор Вадима Лукомского.

«Его любимыми футболистами были Андрес Иньеста и Хави, особенно Хави. Он пытался копировать его во всем. Это влияло на его развитие. Играть в Испании – его самая большая мечта. Сейчас у него испанский тренер Пеп Гвардиола. В каком-то смысле Испания пришла в Англию», – вспоминал в 2021-м Майкл Эннинг, тренер Илкая Гюндогана на юношеском уровне.

«Когда я был тинейджером, восторгался «Барселоной» Пепа Гвардиолы – их стилем игры. Не успехами и трофеями, а именно футболом. Моей величайшей мечтой было сыграть в той команде», – делился сам Гюндоган.

Получается, с переходом в «Барселону» Илкай исполнил все мечты: уже поработал с Пепом, а теперь добрался до «Барсы», где будет выступать под руководством Хави, который заочно тренировал его все эти годы.

У нас уже вышло несколько материалов по мотивам трансфера: про любовь Илкая к тренерской профессии (уже работает с детишками), про возможные проблемы с регистрацией, про последствия для «Сити» и Матео Ковачича, которого называют заменой Гюндогана (что не совсем корректно), и трогательное письмо, в котором немец прощается с «Сити».

В этом тексте рассмотрим игровую составляющую перехода с ракурса «Барсы» – сможет ли Гюндоган заменить Серджи Бускетса, на какой позиции лучше всего использовать немца и насколько он будет хорош.

Может ли Гюндоган заменить Бускетса? Не на 100%, но он лучше других вариантов

Короткий ответ на этот вопрос часто звучит так: конечно, нет, вы же помните финал Лиги чемпионов-2020/21 , в котором Гвардиола оставил в запасе Родри, поставил Гюндогана в опорную – и проиграл? Абсолютно нормально, что первым в памяти всплывает именно эта игра. И да, это мощный аргумент против, но такой ответ радикален и игнорирует массу важных деталей .

Во-первых, большинство матчей проще финала ЛЧ – неправильно проецировать качество игры в этой встрече на способность играть в аналогичной роли в 90% других матчей.

Во-вторых, важно понимать, что Гвардиола шокировал команду тем ходом. Проблема была шире качеств одного игрока – пошатнулись командные связи. «Буквально за пару дней до финала нам стало ясно, что у тренера в голове зародилась особенная идея. Я старался выполнить то, что он просил», – вспоминал Илкай. Далеко не равнозначно ситуации, когда игрок из недели в неделю выходит на этой позиции.

В-третьих, Пеп объяснял мотивы выбора в пользу Гюндогана. В конкретном случае ход не сработал (опять же: в отдельном матче высокой трудности), но это не обесценивает оценку, которая толкнула тренера на эксперимент. Гвардиола пояснял ход желанием повысить ритм передач в центре поля.

Более того, тренер оставался доволен Илкаем: «Думаю, Гюндоган отыграл хорошо. В первом тайме нам слегка не хватало передач между линиями, но во втором мы прибавили даже в этом аспекте».

Давая оценку, Пеп нигде не соврал – просто умолчал о потере связей из-за внезапного хода и проблемах у Гюндогана при контратаках соперника. Резюме: финал ЛЧ – самый памятный матч с точки зрения оценки Гюндогана-опорника, но сводить весь анализ к одной игре неправильно (и даже если сводить, в нем было не только плохое).

Для полной оценки нужна дистанция – желательно не экстренные перемещения на позицию против топ-соперника, а полноценный отрезок игры в этой роли. У Гюндогана был такой отрезок – в конце сезона-2018/19. «Сити» выиграл 14 матчей подряд на финише и обошел «Ливерпуль» в великой гонке. Фернандиньо страдал из-за травм, а опорника часто играл именно Илкай.

Этот отрезок дает лучшее представление о потенциале Гюндогана-опорника, его плюсах и минусах. Вот общий вердикт Пепа: «Он без проблем может играть опорника. Он много играл на этой позиции, когда Фернандиньо был травмирован. В матчах против команд вроде «Бернли», с большим количеством забросов и подборов, нужен более физически мощный опорник. Он не такой, но он очень умен, отлично двигается и играет под давлением».

«У Пепа я научился визуализировать пространство – понимать, в каком положении принимаю мяч, куда могу отдать. Я научился рассматривать игру как единое целое. Держать в голове каждый уголок на поле и всегда быть готовым. Где соперник, в какую сторону мне разворачиваться после получения мяча, как расположены партнеры. Все это особенно важно на позиции опорного полузащитника. В этой роли ты часто получаешь мяч», – описывал эту работу Илкай.

Пример идеального матча Гюндогана на позиции опорника – 7:0 против «Шальке» Доменико Тедеско . Илкай тотально контролировал игру и диктовал ритм, степень перевеса «Сити» была такой, что недостатки вообще не бросались в глаза. В первой голевой атаке Гюндоган сначала продвинул атаку, отдав тривелой на Агуэро, а потом на чужой трети использовал свободу (соперник слишком вжался) для обостряющего паса в штрафную. Он все контролировал – при этом пасовал тоньше и острее большинства представителей роли.

Так выглядит удобный ему рисунок матчей. С одной стороны, он не дает ответов на вопрос, как разместить Гюндогана на этой позиции в самых трудных встречах. С другой, «Барса» часто сталкивается со сценарием в духе «Сити» против «Шальке». В большинстве игр Илкай справится с задачами.

В плане передач Илкай – топ. Есть и технические качества, и тонкое понимание роли . «Я из тех, кто пытается провести прямо идеальный матч. Умом понимаю, что это невозможно, но все равно стараюсь. Не хочу мириться даже с малейшей ошибкой. Даже с одним неточным пасом за матч. Даже если пас на партнера прошел, но ему пришлось обрабатывать нерабочей ногой, я не посчитаю это за хорошую передачу», – рассказывал Гюндо.

Пять лет назад в роли опорника Илкай отдал 167 передач против «Челси» – на тот момент рекорд АПЛ. В этом сезоне (снова в роли опорника) он выбил 171 пас против «Лидса» (уже не рекорд, так как Родри достигал 178). Мощнейшая статистика для игрока, который не всегда играет в этой роли.

Кроме базы (диктовка ритма и продвижение), Илкай в этом образе всегда дает что-то дополнительное. В сценарии, где соперник предоставляет свободу, крайне продуктивно обостряет из глубины:

В сценарии, где его встречают прессингом, хладнокровно сохраняет мяч. В этом сезоне Statsbomb исследовал детали игры у футболистов АПЛ с точностью передач больше 87%. В списке было лишь два футболиста, у которых точность передач под прессингом не падает относительно стандартной, – Гюндоган и Энцо Фернандес.

Проще говоря, нет хорошего метода противодействия Гюндогану, если его команда контролирует матч с 60-65% владения. В то же время возможны и даже вероятны проблемы, когда этого сделать не получается (матчи, где такой перевес невозможен, точно будут).

В переходных эпизодах Гюндогану не хватает инстинкта последнего игрока в полузащите – слишком увлекается давлением, не успевает страховать партнеров, теряет позицию. Если первая волна давления после потери завершается успехом, то это вообще не проблема (как правило, в доминантных матчах так и происходит), но в альтернативных сценариях возникают провалы.

К этому можно адаптироваться – либо садиться в 4-4-2 без мяча (и «Сити», и «Барса» так периодически делают), либо возлагать дополнительную нагрузку на центральных защитников. В Ла Лиге эти механизмы здорово работали в прошлом сезоне. Особенно частыми были спасения от защитников за счет скоростных данных. Нужда в таких действиях может стать более частой. А вот в ключевых матчах ЛЧ могут быть проблемы.

Занудный, но более полный ответ на вопрос из подзаголовка: Гюндоган в роли опорника лучше других вариантов, которые есть у «Барсы» – далеко не идеален, но уместен, если клуб не найдет профильного исполнителя.

Важный нюанс: в случае, если Хави сделает ставку на Илкая в опорной, возникнет другая проблема – такое использование Гюндогана будет означать умышленное ограничение диапазона качеств, которыми он обладает . Давайте разберемся, что он может дать при оптимальном использовании.

Гюндоган – барселонский по типу мышления полузащитник. Гвардиола сделал из него тактический инструмент

Ключ к максимизации потенциала Илкая – понимание его профиля. Гвардиола нащупал почти идеальную формулу. Ни в один из сезонов в «Сити» немец не проводил больше 69% от доступного времени – то есть не был железным игроком старта. Чаще всего показатель колебался около 60%. При этом Гюндогана провожают, называя незаменимым и воспевая его огромный вклад в клубные успехи.

Этому парадоксу есть объяснение. Во-первых, элитные отрезки Гюндогана часто приходились на ключевые месяцы сезона. Кайл Уокер красиво описал феномен: «Мы в команде шутим, что Гюндо на последние пару месяцев сезона превращается в пикового Зидана». Во-вторых, Илкай регулярно склеивал команду в проблемной зоне – эта зона периодически меняется, а немец всегда готов дать нужные качества. Отсюда вполне справедливое ощущение, что без него команда заметно просела бы.

Следовательно, залог оптимального использования Гюндогана – выбор своевременной роли . Его диапазон крайне широк, поэтому от тренерских решений зависит очень многое. «Для меня футбол – постоянная адаптация. Каждый матч, каждое мгновение. Позиция опорника отличается от позиции десятки. Честно говоря, думаю, что именно умение адаптироваться Пеп ценит во мне сильнее всего. Меня нельзя назвать по-настоящему особенным игроком с точки зрения решающего паса или сольного гола, но мои качества способны раскрывать лучшее в партнерах: давать им простые решения в трудных ситуациях», – красивое резюме Илкая.

За время в «Сити» Гюндоган освоил следующие образы (в каждом у него были существенные отрезки):

• Свободная восьмерка . Задачи менялись: иногда креативил из полуфланга, иногда подключался до штрафной.

• Разыгрывающий опорник . Подменял Фернандиньо и позже Родри. Выше разобрали подробнее.

• Вспомогательный центральный полузащитник . В сезоне-2019/20 Илкай часто помогал Родри контролировать центр поля (по расположению с мячом – текущая роль Джона Стоунза). По среднему количеству передач за игру стал вторым в АПЛ среди полузащитников – после Родри (87,1).

• Скрытый форвард . В сезоне-2020/21 Илкай стал лучшим бомбардиром клуба – за счет своевременных рывков в штрафную в структуре без чистого нападающего. Об этом этапе его карьеры у нас был отдельный материал. «Я же говорил, что он может сыграть нападающего в стиле ложной девятки – и люди смеялись надо мной. Он готов подключаться в штрафную – у него подходящий ритм движения. Плюс он хорошо чувствует момент для рывка», – комплименты от Пепа.

Обычно работал принцип: один отрезок – одно перевоплощение. То есть Гвардиола не просто ставил Илкая прикрыть позицию в одном матче, а делал его основным и даже ключевым игроком под свежую идею.

При этом внутри позиции, которую Гюндо занимает в конкретный момент, могут быть маленькие преобразования под соперников. Например, по словам каталонца, именно расположение Илкая в розыгрышах было ключевым отличием между двумя матчами против «Реала» в полуфинале ЛЧ-2022/23. Пеп назвал это режимом контроля и режимом атаки – переключателем выступал именно Гюндоган.

«Я люблю его. Я его обожаю. Я женат, но обожаю Гюндогана! Он очень важен. Думаю, его лучше характеризовать как игрока в футбол – без привязки к позиции . Атакующий полузащитник с чувством гола и голевой передачи. В то же время он невероятно умно читает эпизоды и всегда правильно выбирает позицию в центре поля. А еще может сыграть опорника. Илкай – выдающийся игрок во всех смыслах. И может все, а все, что он делает, он делает хорошо», – восторгался Гвардиола.

В рамках системы «Барсы» Гюндоган может потянуть функционал любой полузащитной роли:

При владении структура «Барсы» трансформируется в квадрат (иногда – ромб) в центральной зоне. Илкай хорошо знаком с этой системой по «Сити» – команда Гвардиолы приходила к такому расположению иным путем, но похожим образом заполняла пространство:

Истинная роль Гюндогана – полузащитник системы Пепа (или шире: полузащитник в рамках позиционного футбола). Филипп Лам именно так его и называет: «Илкай – насквозь гвардиоловский игрок в плане понимания командного положения в каждом эпизоде. Он всегда ведет себя правильным образом в рамках этой системы – его рывки идеальны. Он знает, когда нужно удерживать мяч, а когда – подключаться в чужую штрафную. Он искусно управляет рисками и всегда знает, чем должен завершиться эпизод. Футболу Гвардиолы нужны такие игроки. Гюндоган тоже получает выгоду от работы с таким тренером, так как выстроенная среда помогает ему раскрыться».

«Илкай – лучший игрок из всех, с кем я когда-либо играл в позиционный футбол. У меня ощущение, что у него глаза на затылке. Пасуешь ему, а он уже знает не только как разворачиваться, но и что происходит вокруг. Он заставляет такие эпизоды казаться простыми. Кажется, он может играть в них с закрытыми глазами», – делился впечатлениями Мануэль Аканджи.

Косвенно эти предположения подтверждал сам Гюндоган: «Пеп однажды сказал мне: «Хотел бы играть с 11 полузащитниками. Вы, ребята, видите игру на пять шагов вперед». У Хави очень похожее видение: «Детали могут быть разными, но в итоге футбол принадлежит полузащитникам – тем, кто никогда не теряет мяч».

Гюндоган – идеальный союзник в рамках описанных ценностей и важный инструмент регулирования команды. Гвардиола менял его роли не столько под соперника, сколько под нужды команды на конкретном этапе . Проседание формы у любого полузащитника – Гюндо адаптируется. Травма лидера центра поля – Гюндо адаптируется. Свежая тренерская идея, для которого не хватает исполнителя и уже не выйти на рынок, – Гюндо адаптируется.

(оффтоп: я вижу вселенскую несправедливость в том, что никто до сих пор не снял красивую рекламу «Гюндоган адаптируется» по аналогии с «Озил ассистирует»)

Судя по инсайдам The Athletic, Хави здраво оценивает возможности Гюндогана. Тренер «Барсы» сказал новичку, что собирается использовать его «преимущественно в роли атакующего полузащитника и видит в нем дополнительную угрозу на чужой трети». Также тренер рассматривает Гюндогана как решение проблемы чрезмерной зависимости от Педри, который в последние два сезона регулярно травмировался.

Кажется, подразумеваются две разные роли из репертуара Илкая. Первая – полузащитник с рывками до штрафной под создание прямой угрозы. Вторая – созидатель, когда нет Педри. Это основные очерченные Хави задачи. По ходу длинного сезона, вероятно, потребуются и другие умения немца.

Есть легкое опасение, связанное с привязанностью Гюндогана к левой части поля. В «Сити» его позиции и роли менялись, но при максимально разных функциях он тяготел именно к этой зоне:

Эта зона наиболее удобна Френки де Йонгу и Педри. Возможно, при попытках разместить их с Гюндоганом кому-то будет не на 100% комфортно, но проблема точно не выглядит фатальной.

Одной строкой – о побочной пользе Илкая, которая почти не зависит от выбора роли:

• Дальний удар. Илкай опасен, когда соперник оставляет пространство на границе штрафной. За весь прошлый сезон в Ла Лиге «Барса» забила столько же голов дальними ударами, сколько Гюндоган положил «МЮ» в финале Кубка Англии (по 2). Пожалуй, по качеству дальнего удара Илкай превосходит всех полузащитников «Барсы».

• Связь с нападающим. Гюндоган – давний знакомый Роберта Левандовского. Они вместе играли в «Боруссии», поляк убеждал Илкая перебраться именно в «Барсу». Тизер их взаимодействий – связь, которую Гюндо выстроил с Эрлингом Холандом в похожей системе. Со скринами разобрана тут и тут. У них получилась необычная связка, которая в первую очередь основана на отвлекающих движениях и умении использовать возникающие зоны. Оба и создавали, и использовали. Илкай классно читает такие эпизоды.

• «Барса» – самый молодой чемпион топ-5 лиг в прошлом сезоне (средний возраст в пересчете на сыгранное время – 25,9). С уходом Серджи Бускетса и Жорди Альбы команда еще сильнее омолодится. Гюндоган может стать ментором для ребят. «У Илкая есть дар лидерства через молчание. Когда он говорит, все ловят каждое слово», – описывал Пеп.

За 7 лет в Англии Илкай пришел к роли капитана. В «Сити» капитан выбирается голосованием. Повязка – индикатор доверия товарищей. Получив его, Гюндоган очень ответственно относился к обязанностям. Постоянно консультировался с экс-капитаном Фернандиньо и уделял внимание каждой мелочи. Например, выбрал себе в столовой такое место, чтобы удобно было приветствовать каждого. Не только общался с игроками о бытовых проблемах, но и вносил на основании бесед предложения по преобразованию тренировочной базы.

Влияние Гюндогана выходило за пределы первой команды. Он проводил тренировки у команды до 16 и смотрел почти все матчи молодежки. Пеп консультировался с ним, когда собирался привлечь к тренировкам первой команды кого-то из молодых ребят.

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«Я никогда не считал себя главным игроком, звездой или человеком, которому должно доставаться все внимание. Я хорошо подхожу на роль того, кто делает партнеров лучше, даже если моя яркость падает. Я реалистично оцениваю себя, свои возможности и ограничения», – объяснял Гюндоган.

Деталь из материала The Athletic о голосовании PFA на лучшего игрока и символическую сборную хорошо характеризует недооцененность Илкая. Один из анонимных спикеров признался, что хотел проголосовать за Гюндогана, но не смог, так как не знал, как пишется его фамилия (вероятно, трудности были буквами с ü и ğ). Можно считать это символом. Только зная все детали (все его роли/буквы в фамилии), понимаешь масштаб его полезности/можешь проголосовать за него. Нет простого способа восхититься им (через один эпизод, статистический факт или другую деталь). Нужно собрать мозаику из всех его ролей.

Трудный путь, но оно того стоит. «Я так этого не оставлю. Ты говоришь, что не считаешь себя особенным игроком. Ты ошибаешься – ты особенный игрок», – сказал Рой Кин в беседе с Гюндоганом пару месяцев назад.

Сейчас в полузащите «Барселоны» сразу несколько проблем – отсутствие качественной замены Бускетсу; нехватка креативности, когда Педри не играет; порой еще излишняя предсказуемость и академичность. Редко все проблемы вскрываются разом, но забыть о них полностью тоже не получается. При этом клуб не может позволить себе массовую закупку для точечного решения каждой беды.

В таком сценарии более классного решения, чем Гюндоган, не найти. Как инструмент Илкай идеален для нынешней «Барсы» . Следующий шаг – правильное использование. Если Хави научится понимать его, как Гвардиола, и будет своевременно переключать роли, то у «Барселоны» появится настоящий чит-код в центре поля.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Harry Trump, Michael Regan, Michael Steele