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Требл-«Сити» – что дальше? Кто уйдет, кого подпишут?

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Жоау Канселу Жоау Канселу
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Рияд Марез Рияд Марез
Кэлвин Филлипс Кэлвин Филлипс
Кайл Уокер Кайл Уокер
Эмерик Лапорт Эмерик Лапорт
Матео Ковачич Матео Ковачич
Йошко Гвардиол Йошко Гвардиол
Футбол Футбол

Легкая перезагрузка.

«Манчестер Сити» после требла, похоже, прилично обновится. Так часто бывает с командами, которые не один год идут к трофею или треблу – в случае «Сити». The Athletic изучил состав «Сити» – и рассказал, кто из футболистов может уйти уже этим летом.

Кайл Уокер. Контракт у правого защитника истекает через год, но уход весьма вероятен сейчас. 33-летний игрок недоволен игровым временем в «Сити». Например, несмотря на то, что профильного правого защитника его уровня в команде больше нет, на финал ЛЧ он не вышел в старте – англичанина это разочаровало.

Жоау Канселу. Португалец уехал из «Ман Сити» в «Баварию» еще зимой и вряд ли вернется этим летом, поскольку его посчитали деструктивным элементом раздевалки. Мюнхенцев отпугнули от выкупа слишком большие отступные – 70 млн евро, поэтому «Сити» придется поискать покупателя.

Эмерик Лапорт. Баскский игрок был лучшим центрдефом «Сити» в первые полтора года, затем получил травму и просил его продать, но в 2021-м вернулся в состав. Теперь – аналогичная ситуация, только глубина в центре защиты, скорее всего, приведет к его уходу.

Кэлвин Филлипс. Опорник может уйти, если «Сити» подпишет кого-то на его позицию. Англичанин стал очевидным дублером Родри – и очень вряд ли вытеснит из состава одного из главных героев требл-сезона. Сам Филлипс не особо хочет менять команду, да и клуб не планирует его отпускать. Но подобный вариант точно стоить держать в уме в случае покупки новичка.

Илкай Гюндоган. Контракт немца истекает через 10 дней, и клуб хотел бы его сохранить – переговоры ведут до сих пор. Проблема в том, что «Сити» предлагает продление только на год – а та же «Барселона» дает контракт длиннее. Странно будет расстаться с одним из самых надежных исполнителей мегасезона, но вероятность по-прежнему высокая.

Бернарду Силва. Португальский хавбек долго был проводником идей Пепа, но в этом сезоне скорее потерял такой статус. На него претендуют «Барса» и «ПСЖ» – и парижане сейчас выглядят фаворитом.

Рияд Марез. Гвардиола не раз подчеркивал, что алжирец недоволен ролью запасного и выходящего только со скамейки, а так происходит все чаще. У Мареза есть сочные предложения из Саудовской Аравии – говорят, что вероятнее смена клуба, чем переподписание в «Сити».

А кто может прийти?

«Сити» в поисках левоногого центрального защитника. Клуб давно интересуется Йошко Гвардиолом (да-да, Гвардиол у Гвардиолы – комбо), но конкретики в переговорах с «Лейпцигом» нет.

Еще намерены укрепить центр поля. Хотят подписать Матео Ковачича из «Челси» – в нем скорее видят атакующий вариант полузащитника, а не опорника.

Для опорной зоны «Сити» следит за ситуацией вокруг Деклана Райса: лидер «Вест Хэма» почти наверняка сменит клуб летом, чемпион Англии рассматривает вариант и думает про условия.

Этих трансферов ждем летом больше всего. Куда Неймар? Кто подпишет Кейна и Райса? Кто еще – в Саудовскую Аравию?

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

3 комментария

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Кашшай Чакырович
Свежая кровь не помешает ,эти уже все выиграли ,мотивации уже такой не будет !
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Данил Луговский
Ответ DolJun
основной костяк в виде дина-оливера-тейлора останется, так что переживать не о чем, как минимум в апл точно смогут за топ4 побороться в следующем сезоне.
Они смогут побороться за топ 4. Челси сможет побороться за выход в Чемпионшим
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