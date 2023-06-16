Легкая перезагрузка.

«Манчестер Сити» после требла, похоже, прилично обновится. Так часто бывает с командами, которые не один год идут к трофею или треблу – в случае «Сити». The Athletic изучил состав «Сити» – и рассказал, кто из футболистов может уйти уже этим летом.

Кайл Уокер. Контракт у правого защитника истекает через год, но уход весьма вероятен сейчас. 33-летний игрок недоволен игровым временем в «Сити». Например, несмотря на то, что профильного правого защитника его уровня в команде больше нет, на финал ЛЧ он не вышел в старте – англичанина это разочаровало.

Жоау Канселу. Португалец уехал из «Ман Сити» в «Баварию» еще зимой и вряд ли вернется этим летом, поскольку его посчитали деструктивным элементом раздевалки. Мюнхенцев отпугнули от выкупа слишком большие отступные – 70 млн евро, поэтому «Сити» придется поискать покупателя.

Эмерик Лапорт. Баскский игрок был лучшим центрдефом «Сити» в первые полтора года, затем получил травму и просил его продать, но в 2021-м вернулся в состав. Теперь – аналогичная ситуация, только глубина в центре защиты, скорее всего, приведет к его уходу.

Кэлвин Филлипс. Опорник может уйти, если «Сити» подпишет кого-то на его позицию. Англичанин стал очевидным дублером Родри – и очень вряд ли вытеснит из состава одного из главных героев требл-сезона. Сам Филлипс не особо хочет менять команду, да и клуб не планирует его отпускать. Но подобный вариант точно стоить держать в уме в случае покупки новичка.

Илкай Гюндоган. Контракт немца истекает через 10 дней, и клуб хотел бы его сохранить – переговоры ведут до сих пор. Проблема в том, что «Сити» предлагает продление только на год – а та же «Барселона» дает контракт длиннее. Странно будет расстаться с одним из самых надежных исполнителей мегасезона, но вероятность по-прежнему высокая.

Бернарду Силва. Португальский хавбек долго был проводником идей Пепа, но в этом сезоне скорее потерял такой статус. На него претендуют «Барса» и «ПСЖ» – и парижане сейчас выглядят фаворитом.

Рияд Марез. Гвардиола не раз подчеркивал, что алжирец недоволен ролью запасного и выходящего только со скамейки, а так происходит все чаще. У Мареза есть сочные предложения из Саудовской Аравии – говорят, что вероятнее смена клуба, чем переподписание в «Сити».

А кто может прийти?

«Сити» в поисках левоногого центрального защитника. Клуб давно интересуется Йошко Гвардиолом (да-да, Гвардиол у Гвардиолы – комбо), но конкретики в переговорах с «Лейпцигом» нет.

Еще намерены укрепить центр поля. Хотят подписать Матео Ковачича из «Челси» – в нем скорее видят атакующий вариант полузащитника, а не опорника.

Для опорной зоны «Сити» следит за ситуацией вокруг Деклана Райса: лидер «Вест Хэма» почти наверняка сменит клуб летом, чемпион Англии рассматривает вариант и думает про условия.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images