21 комментарий

Признания в любви.

Гвардиола в Манчестере уже 7 лет. За это время Пеп выиграл 5 чемпионств и вывел на новый уровень множество игроков. Мы попросили авторов Sports.ru выбрать любимых – и их оказалось так много, что внимания не хватило даже большим звездам вроде Эдерсона, Рубена Диаша, Родри, Рияда Мареза, Фила Фодена, Лероя Сане и Венсана Компани. Возможно, это как раз ваш выбор.

А вот – наш.

Кевин Де Брюйне

Пожалуй, Кевин Де Брюйне – лучший игрок «Сити» в эпоху Пепа. Мощь, но только этого было бы мало для тотальных симпатий. Он лучший – и все равно некоторые грани его таланта остаются нераскрытыми.

Главное – вариативность величия. Хотя для КДБ нужен какой-то новый термин – например, перетекаемость ролей. То есть он не столько в рамках одного матча показывает кучу разных качеств, сколько с течением времени меняет ключевой прием и даже зону обитания в зависимости от нужд команды, характеристик соперника и установок тренера.

У КДБ есть способность переходить из образа Дэвида Бекхэма в образ Месута Озила – и все равно оставаться главным созидателем АПЛ. Попытка собрать все его образы была тут. Среди них даже есть Кафу. Ни у кого нет такого количества созидательных инструментов на топ-уровне. Никто не переключает их так легко. Это делает бельгийца идеальным инструментом в руках Гвардиолы.

А ведь при необходимости он может выдать самый результативный сезон полузащитника в истории АПЛ – без учета пенальти никто не забивал больше него в прошлой кампании (даже Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард в пиковые сезоны – да, шок).

КДБ – уникум, которого интересно изучать. Не только меняется ради команды, но и не теряет в уровне при постоянной эволюции. Это делает его не просто звездой, но и тактическим инструментом в руках Пепа. Кевин дарит мне и эстетическое, и интеллектуальное наслаждение.

Вадим Лукомский, телеграм-канал

Серхио Агуэро

У Гвардиолы сложные отношения с форвардами. Агуэро тоже тяжело стартовал, но все же вписался в его игру. Кун был игроком интеллекта. У него была техника, скорость, удар, весь набор чарующих навыков, крадущих внимание зрителей, но играл он умом – и потому находил себя у любого тренера.

Возвышение осмысленности над инстинктами проявлялось в каждой мелочи. Агуэро мгновенно считывал баланс тела, всегда уходил под опорную ногу и потому был почти безошибочен в дриблинге – на пике выбивал 67% успешности (феноменально для его позиции). Отрывался от защитников за мгновение до передачи и потому опережал всех, даже когда травмы отняли большую часть резкости. Выбирал позицию так точно, что казался везунчиком.

Он мог быть игроком штрафной и касания, а мог атаковать высокую линию. У них с Пепом были конфликты, конечно – из-за прессинга, общей вовлеченности, лишнего веса, разных подходов к тренировкам. Кун справился с испытанием Жезусом и забивал независимо от места и роли.

Когда он закончил, Гвардиола сказал: «Марадона завоевал Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию. Он мог выигрывать матчи самостоятельно». И это правда. Серхио не выигрывал «Золотой мяч», и в этом нет несправедливости – он никогда не тянул на такой статус, – но очень жаль, что травмы не дали ему шанса.

Андрей Клещенок, телеграм-канал

Давид Сильва

Вообще любимый игрок «Ман Сити» безотносительно тренеров.

Именно в эпоху Гвардиолы Сильва кажется образцовым проводником ценностей. И конкретно для Пепа – комбинации с взаимозаменяемостью и уверенным контролем. И глобально для пути «Ман Сити» – атакующий футбол с разнообразием созидательных инструментов.

Уверен, что без Сильвы адаптация Гвардиолы в «Сити» заняла бы больше времени. Он наверняка все равно бы адаптировался, но с Давидом точно было проще.

Не сказать, что Сильва с Пепом вышел на новый уровень. Он просто сработался с тренером, разделяющим те же принципы. Получился замечательный союз. Сильва вел игру в центральной оси, при фланговой позиции мог как создавать ширину для обводок, так и уходить в центр для перегруза опорной зоны. Еще и сверкал как глубинный плеймейкер. Иногда даже врывался в штрафную вторым темпом.

Уверен, что пиковый Сильва усилил бы даже нынешний «Сити», невероятно сильную команду.

Артем Денисов, телеграм-канал

Илкай Гюндоган

Почему Илкай? Кажется, он собрал просто уникальное сочетание респектов.

Почему Гюндогану симпатизируют? На базовом уровне – из-за разрыва крестов, из-за которого пропустил почти весь дебютный сезон. У Илкая уже был опыт реабилитации в «Дортмунде», но все равно говорил, что во время восстановления чувствовал себя бесполезным. После камбэка уверенно закрыл гештальт.

Почему Гюндоганом восхищаются? Из-за умения постоянно перевоплощаться. Здорово подменял Фернандиньо, когда приходилось играть опорника. Блестяще освоил роль скрытого форварда, когда команда играла с ложной девяткой. Очень стабильно исполнял роль восьмерки. После голов «Эвертону» Пеп сказал, что Илкай умеет на поле все – не поспоришь.

Почему Илкая боготворят? Недавний мем хорошо объясняет: «Гюндоган на завершающей стадии каждого сезона».

Гюндоган правда прекрасен в концовках сезона. Помимо недооцененной пользы в виде тонких передач и открываний, еще и напрямую влияет на результат. В прошлом сезоне – чемпионский дубль «Астон Вилле» после выхода на замену, в этом – не менее важные дубли «Лидсу» и «Эвертону», причем в разных амплуа (как же по-гюндогановски!).

По итогу Илкаю респектуют, кажется, все. Олдскул – за романтичную историю преодоления. Гики – за разнообразие ролей. Глоры – за решающие голы. За семь лет в «Сити» Илкай никого не оставил равнодушным.

Слава Палагин, телеграм-канал

Бернарду Силва

Начну с картинки. На ней же можно и закончить, но все же добавлю несколько абзацев.

26 ролей в 10 схемах (в мире Пепа функции центрального полузащитника в 442 и и в 343 могут существенно отличаться)!

Бернарду Силва за этот период поиграл на всех позициях в атаке, в полузащите, слева в защите. Не выходил только центральным защитником, но если их союз с Пепом продолжится, то тренер найдет роль 173-сантиметровому Бернарду и в этой зоне.

Универсализм вселенского масштаба! Если знаете хотя бы еще одного топ-игрока со схожим функционалом, приходите в комментарии, обсудим.

Но главное, конечно, не широкий спектр футбольных услуг, а то, что на каждой позиции он дает то, чего от него хочет Пеп. Португалец ни в коем случае не затычка, а чемпионский игрок чемпионской команды. Он сочетает в себе несочетаемое: если нужно, тихо делает черновую работу в опорной и прессинге, но если требуется тащить команду, то тащит сверкая.

Еще важное: за 5 лет в «Сити» Бернарду ни разу не показался в матче с кислым лицом, в языке его тела (body language!) ни намека не недовольство, хотя были разные времена. Это качество, которое справедливо очень ценит Пеп. И на поле, и в жизни.

В мировом футболе есть игроки ярче, но есть ли надежнее?

Павел Тихонов, телеграм-канал

Эрлинг Холанд

Я несколько лет не смотрел АПЛ и подключился только с этого сезона, поэтому сначала назвал Сабалету любимым игроком эпохи Гвардиолы.

При всех деньгах клуба человек столько лет держался в составе и будто бы нес в себе дух еще старого небогатого «Ман Сити». К сожалению, писать про Сабалету мне запретили – мало играл при Пепе. Ладно, возьмем того, кто играл много – Эрлинга Холанда.

Меня всегда поражали разговоры о том, что Гвардиоле не нужен нападающий. Мол, его тактика с ложной девяткой эффективна, а какой-нибудь суперстар впереди все только испортит. Ведь реально кто-то верил, что Бернарду, Палмер, Де Брюйне, Фоден или Гюндоган полезнее на острие.

И что мы видим? Как только Пепу дали убийцу, у него все получилось. Холанд в очередной раз доказал, что в футболе нет ничего важнее страйкера, способного делать результат. И переубедил самого Пепа, который столько лет рассказывал нам про ложную девятку.

Благодаря этой трансформации Гвардиола наконец-то добьется своего: возьмет и АПЛ, и Лигу чемпионов.

Без Холанда у него ничего бы не получилось.

Глеб Чернявский, телеграм-канал

Фернандиньо

Ферна – яркий пример того, что успех Гвардиолы – это не только трансферы (фану «МЮ» вообще глупо обвинять кого-то в закупках): Пеп развивает игроков, до максимума прокачивая полезные скиллы.

На эволюцию бразильца стоит выделить отдельный текст – собственно, это уже сделал Слава Палагин. А я просто повторю слова прекрасного английского журналиста и автора книги о тактике «Переворачивая пирамиду» Джонатана Уилсона – он назвал Фернандиньо «Моцартом прагматичного вмешательства».

Вы же сразу поняли, про что он, да? Тактический фол, который бесил соперников и экспертов до скрипа зубов. Это тонкое умение (на уровне гениальности выдающегося композитора) сорвать контратаку одним тычком – весомым, но легким, чтобы не нарваться на желтую.

Пеп говорил: «Я понимаю, что фанатам нравятся игроки, которые забивают, но тренеры ценят в первую очередь таких игроков, как Ферна».

Ненужный факт напоследок: у Фернандиньо 53 предупреждения в АПЛ – это даже не топ-50 среди всех футболистов (среди полузащитников 37-е место). Желтой заканчивались только 14,7% фолов бразильца – у Джеррарда, например, 29%.

Руслан Копылов, телеграм-канал

Джон Стоунз

Сразу два момента. Во-первых, нет, я выпендриваюсь неочевидным вариантом. Во-вторых, я люблю всех игроков «Сити» (даже Скотта Карсона). Выбирать между Фернандиньо, Компани, Агуэро и Сильвой – это как метаться между бабушкой и дедушкой.

Раз мы говорим только про эпоху Гвардиолы, то да – Джон Стоунз для меня символ этой эпохи. Индикатор, как многое решает тренер. Мы знаем, как Гвардиола погружен в детали – ими же он заваливает футболистов, помогает прогрессировать и выводит в топ их сильнейшие качества.

Именно про Гвардиоле Стоунз проделал путь от мема до императора опорной зоны (!) в полуфинале Лиги чемпионов. Джона критиковали абсолютно всегда – даже в «Эвертоне».

«Проблема в его стиле. Он слишком уязвим, его легко предугадать», – отмечал Крис Саттон.

После трансфера в «Сити» за огромные деньги троллинг увеличился в разы. Над Стоунзом ржали даже из четвертой лиги.

«Да, я играю в четвертом дивизионе. Я знаю, что Стоунз играет за сборную и зарабатывает 150 тысяч в неделю. Я знаю, что он в миллион раз лучше меня. Но я бы с удовольствием играл против Джона Стоунза каждую неделю. Я бы забил сорок голов за сезон! Он слабый и податливый», – писал в твиттере форвард «Порт Вейла» Том Поуп.

Была критика и с высокого уровня, например, от Луиса Энрике: «И раньше замечал, что Джон делает ошибки, которых делать не должен. Защитник, выступающий на таком уровне, должен играть надежнее».

Что мы имеем сейчас? Стоунз один из важнейших игроков в обороне «Сити»: он даже не чистый ЦЗ, при владении он плавно перетекает на правый фланг обороны и в опорную зону. Вы же смотрели матч с «Реалом» – должны были оценить. В апреле Opta насчитала, что только 6,7% касаний Стоунз приводили к потере мяча – это самый низкий показатель в АПЛ.

Так вот: Пеп тут далеко не первооткрыватель. Стоунза использовали правым защитником еще в «Барнсли», а в «Эвертоне» размышляли над переводом в опорную. «Много лет назад я сказал, что он был полузащитником, играющим в обороне», – отмечал экс-партнер Стивен Нейсмит.

Пеп не первым заметил сильнейшие качества Стоунза, но именно он помог им раскрыться. Вот она, работа с игроками, а не просто «купите мне нового».

Еще я люблю Стоунза за характер. Он не изменил стиль в «Эвертоне», за который критиковали – отказывался тупо выпинывать мяч вперед и часто ошибался, подыскивая лучший вариант. Выдержал хейт в сборной Англии, держался после смешков из-за цены и сражался в жесткой конкуренции (скоро выгонит Лапорта). «Сити» же играет смертельно высоко для защитников с не лучшим выбором позиции – справился.

«Стоунз имеет больше мужества, чем все мы вместе взятые. Он имеет большие яйца, чем кто-либо в этой комнате, ребята. Мне нравится этот игрок, я люблю его. Я доволен им, несмотря на то количество ошибок, которые он делает», – защищал Пеп еще в 2017-м.

Джон абсолютно непопсовый вариант – в «Сити» автобус звезд с харизмой и лучшими качествами, не любить их невозможно. Но как же Стоунз подходит под времена Пепа – универсальность, характер и терпение. Камень!

Артем Буторин, блог на Sports.ru

Рахим Стерлинг

Когда Стерлинг в 2015 году переходил в «Манчестер Сити» за безумные деньги (около 50 млн фунтов), многие сомневались: а не повторит ли Рахим судьбу Робиньо, который себя так и не реализовал?

7+7 по гол+пас в третьем полноценном сезоне за «Ливерпуль» – хорошая статистика, но вспоминались невероятные промахи. Если термин «типичный бегунок» зародился бы в 2010-м, то точно благодаря англичанину: бегать и убегать от соперников он мог, но вот реализация хромала конкретно.

Первый сезон в «Сити» укрепил сомнения – всего 6+2 в чемпионате. После провального Евро сборную Англии публично казнили всем составом, но Стерлингу доставалось особенно жестоко – многие за год так и не простили токсичный трансфер из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити».

А потом пришел Гвардиола.

В конце июня 2016-го Гвардиола позвонил Стерлингу (к тому моменту чуть ли не врагу нации) и сразу заверил: «Пока ты будешь работать, я буду сражаться за тебя. Не вешай нос. Я знаю, ты – хороший игрок, ты важная часть моих планов».

И это сработало. Рахим начал сезон-2016/17 с дубля в ворота «Вест Хэма», а еще раздал кучу ассистов. Гвардиола уверял, что дело не в тактике, а в психологии: «Думаете, я смог научить его чему-то поворотному за полтора месяца? Поверьте, сейчас он просто чувствует любовь».

Первый год при Пепе оказался на уровне с лучшим в «Ливерпуле», а дальше Стерлинг выдал 5 сезонов, в которых забивал не меньше 10 мячей (в двух из них он раздал и больше 10 ассистов).

Стерлинг играл у Гвардиолы на всех позициях в атаке, от этого варьировались и задачи, и голевые действия. Особенно выделяется сезон-2019/20, где англичанин в чемпионате забил 20 мячей (личный рекорд), а вот ассист отдал всего один.

Гвардиола использовал вариативность Рахима по максимуму, а Стерлинг отдал Пепу свои лучшие годы. В последнем сезоне в «Манчестер Сити» англичанин сбавил обороты, а Гвардиола стал давать больше времени Филу Фодену и Рияду Марезу. Еще и Джек Грилиш перешел в клуб.

Стерлинг хотел оставаться лидером команды, в которой играет – такая амбициозность привела в «Челси». Кто воспитал эти амбиции в Рахиме? Пеп Гвардиола. Тем самым звонком в июне 2016-го.

Кирилл Бельский, телеграм-канал

Фото: East News/Simon Bellis/Sportimage, PAUL ELLIS / AFP; Gettyimages.ru/Michael Regan, Matthew Lewis, Mike Hewitt, Clive Brunskill, Julian Finney