21 комментарий

Гений Де Брюйне? Бернарду сразу на всех позициях? Давид Сильва? Наш любимый игрок «Сити» Пепа
Признания в любви.
Гвардиола в Манчестере уже 7 лет. За это время Пеп выиграл 5 чемпионств и вывел на новый уровень множество игроков. Мы попросили авторов Sports.ru выбрать любимых – и их оказалось так много, что внимания не хватило даже большим звездам вроде Эдерсона, Рубена Диаша, Родри, Рияда Мареза, Фила Фодена, Лероя Сане и Венсана Компани. Возможно, это как раз ваш выбор.
А вот – наш.
Кевин Де Брюйне
Пожалуй, Кевин Де Брюйне – лучший игрок «Сити» в эпоху Пепа. Мощь, но только этого было бы мало для тотальных симпатий. Он лучший – и все равно некоторые грани его таланта остаются нераскрытыми.
Главное – вариативность величия. Хотя для КДБ нужен какой-то новый термин – например, перетекаемость ролей. То есть он не столько в рамках одного матча показывает кучу разных качеств, сколько с течением времени меняет ключевой прием и даже зону обитания в зависимости от нужд команды, характеристик соперника и установок тренера.
У КДБ есть способность переходить из образа Дэвида Бекхэма в образ Месута Озила – и все равно оставаться главным созидателем АПЛ. Попытка собрать все его образы была тут. Среди них даже есть Кафу. Ни у кого нет такого количества созидательных инструментов на топ-уровне. Никто не переключает их так легко. Это делает бельгийца идеальным инструментом в руках Гвардиолы.
А ведь при необходимости он может выдать самый результативный сезон полузащитника в истории АПЛ – без учета пенальти никто не забивал больше него в прошлой кампании (даже Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард в пиковые сезоны – да, шок).
КДБ – уникум, которого интересно изучать. Не только меняется ради команды, но и не теряет в уровне при постоянной эволюции. Это делает его не просто звездой, но и тактическим инструментом в руках Пепа. Кевин дарит мне и эстетическое, и интеллектуальное наслаждение.
Вадим Лукомский, телеграм-канал
Серхио Агуэро
У Гвардиолы сложные отношения с форвардами. Агуэро тоже тяжело стартовал, но все же вписался в его игру. Кун был игроком интеллекта. У него была техника, скорость, удар, весь набор чарующих навыков, крадущих внимание зрителей, но играл он умом – и потому находил себя у любого тренера.
Возвышение осмысленности над инстинктами проявлялось в каждой мелочи. Агуэро мгновенно считывал баланс тела, всегда уходил под опорную ногу и потому был почти безошибочен в дриблинге – на пике выбивал 67% успешности (феноменально для его позиции). Отрывался от защитников за мгновение до передачи и потому опережал всех, даже когда травмы отняли большую часть резкости. Выбирал позицию так точно, что казался везунчиком.
Он мог быть игроком штрафной и касания, а мог атаковать высокую линию. У них с Пепом были конфликты, конечно – из-за прессинга, общей вовлеченности, лишнего веса, разных подходов к тренировкам. Кун справился с испытанием Жезусом и забивал независимо от места и роли.
Когда он закончил, Гвардиола сказал: «Марадона завоевал Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию. Он мог выигрывать матчи самостоятельно». И это правда. Серхио не выигрывал «Золотой мяч», и в этом нет несправедливости – он никогда не тянул на такой статус, – но очень жаль, что травмы не дали ему шанса.
Андрей Клещенок, телеграм-канал
Давид Сильва
Вообще любимый игрок «Ман Сити» безотносительно тренеров.
Именно в эпоху Гвардиолы Сильва кажется образцовым проводником ценностей. И конкретно для Пепа – комбинации с взаимозаменяемостью и уверенным контролем. И глобально для пути «Ман Сити» – атакующий футбол с разнообразием созидательных инструментов.
Уверен, что без Сильвы адаптация Гвардиолы в «Сити» заняла бы больше времени. Он наверняка все равно бы адаптировался, но с Давидом точно было проще.
Не сказать, что Сильва с Пепом вышел на новый уровень. Он просто сработался с тренером, разделяющим те же принципы. Получился замечательный союз. Сильва вел игру в центральной оси, при фланговой позиции мог как создавать ширину для обводок, так и уходить в центр для перегруза опорной зоны. Еще и сверкал как глубинный плеймейкер. Иногда даже врывался в штрафную вторым темпом.
Уверен, что пиковый Сильва усилил бы даже нынешний «Сити», невероятно сильную команду.
Артем Денисов, телеграм-канал
Илкай Гюндоган
Почему Илкай? Кажется, он собрал просто уникальное сочетание респектов.
Почему Гюндогану симпатизируют? На базовом уровне – из-за разрыва крестов, из-за которого пропустил почти весь дебютный сезон. У Илкая уже был опыт реабилитации в «Дортмунде», но все равно говорил, что во время восстановления чувствовал себя бесполезным. После камбэка уверенно закрыл гештальт.
Почему Гюндоганом восхищаются? Из-за умения постоянно перевоплощаться. Здорово подменял Фернандиньо, когда приходилось играть опорника. Блестяще освоил роль скрытого форварда, когда команда играла с ложной девяткой. Очень стабильно исполнял роль восьмерки. После голов «Эвертону» Пеп сказал, что Илкай умеет на поле все – не поспоришь.
Почему Илкая боготворят? Недавний мем хорошо объясняет: «Гюндоган на завершающей стадии каждого сезона».
Гюндоган правда прекрасен в концовках сезона. Помимо недооцененной пользы в виде тонких передач и открываний, еще и напрямую влияет на результат. В прошлом сезоне – чемпионский дубль «Астон Вилле» после выхода на замену, в этом – не менее важные дубли «Лидсу» и «Эвертону», причем в разных амплуа (как же по-гюндогановски!).
По итогу Илкаю респектуют, кажется, все. Олдскул – за романтичную историю преодоления. Гики – за разнообразие ролей. Глоры – за решающие голы. За семь лет в «Сити» Илкай никого не оставил равнодушным.
Слава Палагин, телеграм-канал
Бернарду Силва
Начну с картинки. На ней же можно и закончить, но все же добавлю несколько абзацев.
26 ролей в 10 схемах (в мире Пепа функции центрального полузащитника в 442 и и в 343 могут существенно отличаться)!
Бернарду Силва за этот период поиграл на всех позициях в атаке, в полузащите, слева в защите. Не выходил только центральным защитником, но если их союз с Пепом продолжится, то тренер найдет роль 173-сантиметровому Бернарду и в этой зоне.
Универсализм вселенского масштаба! Если знаете хотя бы еще одного топ-игрока со схожим функционалом, приходите в комментарии, обсудим.
Но главное, конечно, не широкий спектр футбольных услуг, а то, что на каждой позиции он дает то, чего от него хочет Пеп. Португалец ни в коем случае не затычка, а чемпионский игрок чемпионской команды. Он сочетает в себе несочетаемое: если нужно, тихо делает черновую работу в опорной и прессинге, но если требуется тащить команду, то тащит сверкая.
Еще важное: за 5 лет в «Сити» Бернарду ни разу не показался в матче с кислым лицом, в языке его тела (body language!) ни намека не недовольство, хотя были разные времена. Это качество, которое справедливо очень ценит Пеп. И на поле, и в жизни.
В мировом футболе есть игроки ярче, но есть ли надежнее?
Павел Тихонов, телеграм-канал
Эрлинг Холанд
Я несколько лет не смотрел АПЛ и подключился только с этого сезона, поэтому сначала назвал Сабалету любимым игроком эпохи Гвардиолы.
При всех деньгах клуба человек столько лет держался в составе и будто бы нес в себе дух еще старого небогатого «Ман Сити». К сожалению, писать про Сабалету мне запретили – мало играл при Пепе. Ладно, возьмем того, кто играл много – Эрлинга Холанда.
Меня всегда поражали разговоры о том, что Гвардиоле не нужен нападающий. Мол, его тактика с ложной девяткой эффективна, а какой-нибудь суперстар впереди все только испортит. Ведь реально кто-то верил, что Бернарду, Палмер, Де Брюйне, Фоден или Гюндоган полезнее на острие.
И что мы видим? Как только Пепу дали убийцу, у него все получилось. Холанд в очередной раз доказал, что в футболе нет ничего важнее страйкера, способного делать результат. И переубедил самого Пепа, который столько лет рассказывал нам про ложную девятку.
Благодаря этой трансформации Гвардиола наконец-то добьется своего: возьмет и АПЛ, и Лигу чемпионов.
Без Холанда у него ничего бы не получилось.
Глеб Чернявский, телеграм-канал
Фернандиньо
Ферна – яркий пример того, что успех Гвардиолы – это не только трансферы (фану «МЮ» вообще глупо обвинять кого-то в закупках): Пеп развивает игроков, до максимума прокачивая полезные скиллы.
На эволюцию бразильца стоит выделить отдельный текст – собственно, это уже сделал Слава Палагин. А я просто повторю слова прекрасного английского журналиста и автора книги о тактике «Переворачивая пирамиду» Джонатана Уилсона – он назвал Фернандиньо «Моцартом прагматичного вмешательства».
Вы же сразу поняли, про что он, да? Тактический фол, который бесил соперников и экспертов до скрипа зубов. Это тонкое умение (на уровне гениальности выдающегося композитора) сорвать контратаку одним тычком – весомым, но легким, чтобы не нарваться на желтую.
Пеп говорил: «Я понимаю, что фанатам нравятся игроки, которые забивают, но тренеры ценят в первую очередь таких игроков, как Ферна».
Ненужный факт напоследок: у Фернандиньо 53 предупреждения в АПЛ – это даже не топ-50 среди всех футболистов (среди полузащитников 37-е место). Желтой заканчивались только 14,7% фолов бразильца – у Джеррарда, например, 29%.
Руслан Копылов, телеграм-канал
Джон Стоунз
Сразу два момента. Во-первых, нет, я выпендриваюсь неочевидным вариантом. Во-вторых, я люблю всех игроков «Сити» (даже Скотта Карсона). Выбирать между Фернандиньо, Компани, Агуэро и Сильвой – это как метаться между бабушкой и дедушкой.
Раз мы говорим только про эпоху Гвардиолы, то да – Джон Стоунз для меня символ этой эпохи. Индикатор, как многое решает тренер. Мы знаем, как Гвардиола погружен в детали – ими же он заваливает футболистов, помогает прогрессировать и выводит в топ их сильнейшие качества.
Именно про Гвардиоле Стоунз проделал путь от мема до императора опорной зоны (!) в полуфинале Лиги чемпионов. Джона критиковали абсолютно всегда – даже в «Эвертоне».
«Проблема в его стиле. Он слишком уязвим, его легко предугадать», – отмечал Крис Саттон.
После трансфера в «Сити» за огромные деньги троллинг увеличился в разы. Над Стоунзом ржали даже из четвертой лиги.
«Да, я играю в четвертом дивизионе. Я знаю, что Стоунз играет за сборную и зарабатывает 150 тысяч в неделю. Я знаю, что он в миллион раз лучше меня. Но я бы с удовольствием играл против Джона Стоунза каждую неделю. Я бы забил сорок голов за сезон! Он слабый и податливый», – писал в твиттере форвард «Порт Вейла» Том Поуп.
Была критика и с высокого уровня, например, от Луиса Энрике: «И раньше замечал, что Джон делает ошибки, которых делать не должен. Защитник, выступающий на таком уровне, должен играть надежнее».
Что мы имеем сейчас? Стоунз один из важнейших игроков в обороне «Сити»: он даже не чистый ЦЗ, при владении он плавно перетекает на правый фланг обороны и в опорную зону. Вы же смотрели матч с «Реалом» – должны были оценить. В апреле Opta насчитала, что только 6,7% касаний Стоунз приводили к потере мяча – это самый низкий показатель в АПЛ.
Так вот: Пеп тут далеко не первооткрыватель. Стоунза использовали правым защитником еще в «Барнсли», а в «Эвертоне» размышляли над переводом в опорную. «Много лет назад я сказал, что он был полузащитником, играющим в обороне», – отмечал экс-партнер Стивен Нейсмит.
Пеп не первым заметил сильнейшие качества Стоунза, но именно он помог им раскрыться. Вот она, работа с игроками, а не просто «купите мне нового».
Еще я люблю Стоунза за характер. Он не изменил стиль в «Эвертоне», за который критиковали – отказывался тупо выпинывать мяч вперед и часто ошибался, подыскивая лучший вариант. Выдержал хейт в сборной Англии, держался после смешков из-за цены и сражался в жесткой конкуренции (скоро выгонит Лапорта). «Сити» же играет смертельно высоко для защитников с не лучшим выбором позиции – справился.
«Стоунз имеет больше мужества, чем все мы вместе взятые. Он имеет большие яйца, чем кто-либо в этой комнате, ребята. Мне нравится этот игрок, я люблю его. Я доволен им, несмотря на то количество ошибок, которые он делает», – защищал Пеп еще в 2017-м.
Джон абсолютно непопсовый вариант – в «Сити» автобус звезд с харизмой и лучшими качествами, не любить их невозможно. Но как же Стоунз подходит под времена Пепа – универсальность, характер и терпение. Камень!
Артем Буторин, блог на Sports.ru
Рахим Стерлинг
Когда Стерлинг в 2015 году переходил в «Манчестер Сити» за безумные деньги (около 50 млн фунтов), многие сомневались: а не повторит ли Рахим судьбу Робиньо, который себя так и не реализовал?
7+7 по гол+пас в третьем полноценном сезоне за «Ливерпуль» – хорошая статистика, но вспоминались невероятные промахи. Если термин «типичный бегунок» зародился бы в 2010-м, то точно благодаря англичанину: бегать и убегать от соперников он мог, но вот реализация хромала конкретно.
Первый сезон в «Сити» укрепил сомнения – всего 6+2 в чемпионате. После провального Евро сборную Англии публично казнили всем составом, но Стерлингу доставалось особенно жестоко – многие за год так и не простили токсичный трансфер из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити».
А потом пришел Гвардиола.
В конце июня 2016-го Гвардиола позвонил Стерлингу (к тому моменту чуть ли не врагу нации) и сразу заверил: «Пока ты будешь работать, я буду сражаться за тебя. Не вешай нос. Я знаю, ты – хороший игрок, ты важная часть моих планов».
И это сработало. Рахим начал сезон-2016/17 с дубля в ворота «Вест Хэма», а еще раздал кучу ассистов. Гвардиола уверял, что дело не в тактике, а в психологии: «Думаете, я смог научить его чему-то поворотному за полтора месяца? Поверьте, сейчас он просто чувствует любовь».
Первый год при Пепе оказался на уровне с лучшим в «Ливерпуле», а дальше Стерлинг выдал 5 сезонов, в которых забивал не меньше 10 мячей (в двух из них он раздал и больше 10 ассистов).
Стерлинг играл у Гвардиолы на всех позициях в атаке, от этого варьировались и задачи, и голевые действия. Особенно выделяется сезон-2019/20, где англичанин в чемпионате забил 20 мячей (личный рекорд), а вот ассист отдал всего один.
Гвардиола использовал вариативность Рахима по максимуму, а Стерлинг отдал Пепу свои лучшие годы. В последнем сезоне в «Манчестер Сити» англичанин сбавил обороты, а Гвардиола стал давать больше времени Филу Фодену и Рияду Марезу. Еще и Джек Грилиш перешел в клуб.
Стерлинг хотел оставаться лидером команды, в которой играет – такая амбициозность привела в «Челси». Кто воспитал эти амбиции в Рахиме? Пеп Гвардиола. Тем самым звонком в июне 2016-го.
Кирилл Бельский, телеграм-канал
Фишка чемпионств Пепа в АПЛ – победные серии по несколько месяцев. Как «Сити» это делает и при чем тут «Ливерпуль»?
Внимание к языку тела – важное оружие Гвардиолы. Помогает даже выбирать состав
Фото: East News/Simon Bellis/Sportimage, PAUL ELLIS / AFP; Gettyimages.ru/Michael Regan, Matthew Lewis, Mike Hewitt, Clive Brunskill, Julian Finney
Сильва
Компани
Бернарду
Все остальные
Выдающийся футболист нашего времени, которого некоторые обходят по так называемой звёздности исключительно по той причине, что большой спорт в наше время - это не чистое искусство, а шоу-бизнес.
2) КДБ. Просто принц футбола.
3) Жезус
4) остальные)
Кун/Холанд
КДБ
Давид Сильва
Бернанду великолепно сейчас выглядит, но до этого 3 года ни туда ни сюда, после космического сезона 2018-2019. Если не будет травм и проведет хотя бы пару лет - Холланд конечно тут окажется.