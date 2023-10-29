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«Краснодар» впервые проиграл в РПЛ – ЦСКА. Чалов опрокинул лидера

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Федор Чалов Федор Чалов
Футбол Футбол

С паса Аббоса.

ЦСКА остановил «Краснодар» – 1:0. Это первое поражение лидера Мир РПЛ.

Связка Чалов-Аббос снова сработала. Получилось стильно!

ЦСКА повел на 41-й минуте: Аббосбек Файзуллаев закинул в штрафную, Федор Чалов прокинул мяч первым касанием, легко избавился от опеки Хуниора Алонсо.

Вот этот пас себе на ход – вполне возможно, что осмысленное и именно так задуманное действие.

Удар – прямо под перекладину, еще и с такого близкого расстояния. Матвей Сафонов не успел среагировать.

Чалов – второй бомбардир РПЛ: у него семь голов, он при личной встрече как раз обошел Джона Кордобу и Эдуарда Спецяна (у них осталось по шесть). Впереди только Матео Кассьерра из «Зенита» (10).

«Краснодар», кстати, один из любимых соперников Чалова: шесть голов за 14 игр. Столько же забил «Уралу» и «Крыльям», семь – «Ахмату», восемь – тульскому «Арсеналу» и «Ростову».

У Аббосбека Файзуллаева первое результативное действие за месяц: в сентябре он забил «Ростову», а после молчал четыре матча подряд. Хотя все равно был хорош!

Во втором тайме команды обменялись острыми моментами: сначала чуть не забил Илья Агапов, выручил Сафонов. В ответ «Краснодар» активизировался: удары Сперцяна и Никиты Кривцова взял Игорь Акинфеев, в концовке помогла и перекладина.

Это первое поражение «Краснодара» в РПЛ. «Зенит» всего в двух очках

Все-таки не выдержали: «Краснодар» Владимира Ивича сломался в 13-м матче РПЛ

● Краснодарцы впервые проиграли в РПЛ. До этого случалось только в кубковых матчах: со «Спартаком» (1:2) и «Динамо» (3:4).

● Именно с ЦСКА «Краснодару» трудно: из 10 последних матчей во всех турнирах выиграли только два, проиграли – пять. Если брать только РПЛ, «Краснодар» выиграл всего два матча с 2019-го. За последние восемь матчей между собой в лиге – только победа в мае 2022-го, остальные матчи – потери очков.

● У «Краснодара» сломалась оборона: пять пропущенных за три последних матча – хотя по сумме пропущенных они все равно еще лучшие в РПЛ. А вот ЦСКА пропускал девять первых туров подряд, но теперь третий из четырех последних матчей – сухой.

«Зенит» в этом туре выиграл и сократил отставание: еще два тура назад между ними было семь очков, осталось всего два.

Причем дальше у «Краснодара» жесткий график: «Крылья Советов» с третьего места и выезд к «Зениту». Теперь этот матч 15-го тура будет особенно важным.

ЦСКА уже не так и далеко. У них впереди кубковый «Оренбург», а также «Факел» и «Пари НН» в РПЛ.

ЦСКА – Краснодар 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
29 октября, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 41 Чалов.
ЦСКААкинфеев, Хелвен, Мойзес, Агапов, Здьелар, Гайич, Обляков, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов (Кучаев, 81).
КраснодарСафонов, Волков (Петров, 89), Алонсо, Тормена, Оласа, Черников (Баняц, 89), Сперцян, Кади (Ахметов, 62), Баши (Кривцов, 77), Кордоба, Олусегун (Кобнан Дэвид, 62).
Предупреждения:
Оласа (27), Чалов (34), Черников (44), Баши (72), Файзуллаев (90).

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

41 комментарий

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Саня Конопля
Заба просто топ .Он тащит всё абсолютно всё .Он цепляется за все мячи, просо вот без слов
+14
-2
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Британский шпион
Чалов—загадка, порет 100% моменты и при этом заковыривает из самых неудобных или неожиданных позиций, но одно ясно, что нацелен парень на ворота, а вот эти задвиги его на фланг только во вред.
+8
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+7
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Ксения Мытарева
Парни лучшие! Продолжайте также и все получиться!! ❤️ 💙
+7
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+6
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Контрольный выстрел
Ответ Данко Лазович
спасибо за остановку нашего единственного конкурента:)
Да вы никому кроме Миллера не уперлись 🤡
+7
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zho3716
Отлично
+4
-1
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Британский шпион
Игра ЦСКА ничем не отличалась от предыдущих, все также очень тяжело и грузно, сегодня если по-честному отскочили в последние полчаса, повезло, что не очередная ничья.
+7
-4
+3
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aviatorfox47@gmail.com
Да с такой скамейкой.. это отличный результат... А каков Гарик... таких больше не делают!!!!.... Вообще без защиты, я не верю своим глазам, характер, команда!!!!....
+2
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+2
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Лысый огурец
Краснодару просто не повезло, а играл он тоже отлично.
+2
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воен
Ответ Британский шпион
Чалов—загадка, порет 100% моменты и при этом заковыривает из самых неудобных или неожиданных позиций, но одно ясно, что нацелен парень на ворота, а вот эти задвиги его на фланг только во вред.
Какие 100% моменты он порет?
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Shuller18
Ответ Британский шпион
Давила (для чего чела брали?), талантливое поколение молодежи Арбузов, Глебов, Рядно, Кисляк (физрук решил усадить их на лавку, те аж снова в молодежку подались), да тот же Ермаков не испортил бы картины, итак футбола не было от ЦСКА почти весь матч.
Только Давила. Остальные сырость, которые могли при таком скользком счёте навредить и поплыть.
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"ЦСКА"!!!
Ответ Британский шпион
Игра ЦСКА ничем не отличалась от предыдущих, все также очень тяжело и грузно, сегодня если по-честному отскочили в последние полчаса, повезло, что не очередная ничья.
Краснодар играл разве лучше?? Забей Агапов и такой концовки бы не было
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Борис Кицис
Ответ Британский шпион
Чалов—загадка, порет 100% моменты и при этом заковыривает из самых неудобных или неожиданных позиций, но одно ясно, что нацелен парень на ворота, а вот эти задвиги его на фланг только во вред.
Что он сегодня запорол? Один раз Мотя спас, второй не смог.
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Контрольный выстрел
Ответ Андрей Угрюмов
кони в отстойник
Терпи, Андрюшенька.
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Контрольный выстрел
Ответ Саня Конопля
Заба просто топ .Он тащит всё абсолютно всё .Он цепляется за все мячи, просо вот без слов
Только он не нападающий. Увы.
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"ЦСКА"!!!
Ответ Саня Конопля
Заба просто топ .Он тащит всё абсолютно всё .Он цепляется за все мячи, просо вот без слов
Я правильно понял? Это троллинг?
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воен
Ответ Shuller18
От форварда все равно ждешь не борьбы. Заба корявый до ужаса. Не понимаю Федотова: разыгрался Файзуллаев, приехал Давила, почему не опустить мяч вниз, не сделать атаку более комбинационной. Зе пусть выходит под навалы
Давила, говорят, в недомогании. Но даже так было варианты сыграть интереснее. Заболотный это просто минус 1 в составе ЦСКА.
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МТБ
Ответ "ЦСКА"!!!
Я правильно понял? Это троллинг?
Нет, это правда. Он фигавый бомбардир, но отличная опция в атаке. И это не новость
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МТБ
Ответ Контрольный выстрел
Только он не нападающий. Увы.
Он нападающий, но не бомбардир. Фактически сейчас он в той же роли, что был в Тосно с Макаровым.
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МТБ
Ответ Британский шпион
Игра ЦСКА ничем не отличалась от предыдущих, все также очень тяжело и грузно, сегодня если по-честному отскочили в последние полчаса, повезло, что не очередная ничья.
У меня вопрос, а почему повезло сегодня, а не неповезло тогда? Ну да, сорян, состав не изобилует игрокам, особенно обороны и центра поля. Но играли нормально и понятно. Просто не однозначно лучше, а где-то на пограничье. Краснодар вполне скушали, разбежаться почти не дали, всё самое острое, как и ранее, пришло со стандартов, это да, проблема огромная
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Алексей Кондратьев
Ответ Shuller18
От форварда все равно ждешь не борьбы. Заба корявый до ужаса. Не понимаю Федотова: разыгрался Файзуллаев, приехал Давила, почему не опустить мяч вниз, не сделать атаку более комбинационной. Зе пусть выходит под навалы
Давила вроде болен. Очень не хватает забивного форварда в пару к Фёдору Чалову.
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Александр Малышев
Ответ Британский шпион
Давила (для чего чела брали?), талантливое поколение молодежи Арбузов, Глебов, Рядно, Кисляк (физрук решил усадить их на лавку, те аж снова в молодежку подались), да тот же Ермаков не испортил бы картины, итак футбола не было от ЦСКА почти весь матч.
видимо с Давилой что-то не так, раз не выпускают, ну а про остальных ты пошутил наверное!!!
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МТБ
Ответ Британский шпион
У ЦСКА был один такой момент, у Краснодара уйма и давление весь матч.
Ой, нет, это враньё.
У Краснодара глобально было 3.5 момента - удар Сперцяна с левого штрафного, удар защитника с выносом Гаийча, удар Оласса в штангу и прострел вдоль ворот, когда Кордоба просто лёг.
У ЦСКА, кроме гола и удара Агапова, был удар в упор Чалова, который отклеился от защитника, ну и забег Ваньки на последних. Так что по моментам явно голевым полное равенство. Как, собственно и по ударам в створ. Так что обе команды, в общем-то, могли забивать по 3 друг другу.

Правда есть вопросики по судейству и по тому, что Левников очень много свистел в одну сторону. Стандарт пришёл с фола, которого бы небыло, если бы игра стопорнулась после оффсайда Кордобы. Удары по ногам Чалову или Заболотному регулярно игнорировались. В итоге часть из этих офигенных атака началась после фола Краснодара, который не свистнули.

Про давление тоже смешно - да, так и было, в последние 10-15 минут. Но что-то вы забываете, как ЦСКА точно так же вдавливал Краснодар в первом тайме и по сути к концовке игры просто тупо устал. Кстати, пара моментов Краснодара была после обрезов на фоне той самой усталости.
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воен
Ответ Британский шпион
Верные голевые и очень часто. Не в количестве Заболотного, но и не так далеко от него.
Примеры можно, вот чтобы прям 100% моменты, где нужно просто подставить ногу, он порет?
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воен
Ответ Михаил Тихомиров
У Заболотного в этом сезоне статистика реализации даже лучше, если не ошибаюсь
От Заболотного каким-то чудом залетало, он выполнил норму на сезон. Дальше можно ждать гола от него в следующем году.
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МТБ
Благо хоть в этот раз не растеряли, как было со спартаком, зенитом и отчасти динамо.
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