«Краснодар» впервые проиграл в РПЛ – ЦСКА. Чалов опрокинул лидера

С паса Аббоса.

ЦСКА остановил «Краснодар» – 1:0. Это первое поражение лидера Мир РПЛ.

Связка Чалов-Аббос снова сработала. Получилось стильно!

ЦСКА повел на 41-й минуте: Аббосбек Файзуллаев закинул в штрафную, Федор Чалов прокинул мяч первым касанием, легко избавился от опеки Хуниора Алонсо.

Вот этот пас себе на ход – вполне возможно, что осмысленное и именно так задуманное действие.

Удар – прямо под перекладину, еще и с такого близкого расстояния. Матвей Сафонов не успел среагировать.

Чалов – второй бомбардир РПЛ: у него семь голов, он при личной встрече как раз обошел Джона Кордобу и Эдуарда Спецяна (у них осталось по шесть). Впереди только Матео Кассьерра из «Зенита» (10).

«Краснодар», кстати, один из любимых соперников Чалова: шесть голов за 14 игр. Столько же забил «Уралу» и «Крыльям», семь – «Ахмату», восемь – тульскому «Арсеналу» и «Ростову».

У Аббосбека Файзуллаева первое результативное действие за месяц: в сентябре он забил «Ростову», а после молчал четыре матча подряд. Хотя все равно был хорош!

Во втором тайме команды обменялись острыми моментами: сначала чуть не забил Илья Агапов, выручил Сафонов. В ответ «Краснодар» активизировался: удары Сперцяна и Никиты Кривцова взял Игорь Акинфеев, в концовке помогла и перекладина.

Это первое поражение «Краснодара» в РПЛ. «Зенит» всего в двух очках

Все-таки не выдержали: «Краснодар» Владимира Ивича сломался в 13-м матче РПЛ

● Краснодарцы впервые проиграли в РПЛ. До этого случалось только в кубковых матчах: со «Спартаком» (1:2) и «Динамо» (3:4).

● Именно с ЦСКА «Краснодару» трудно: из 10 последних матчей во всех турнирах выиграли только два, проиграли – пять. Если брать только РПЛ, «Краснодар» выиграл всего два матча с 2019-го. За последние восемь матчей между собой в лиге – только победа в мае 2022-го, остальные матчи – потери очков.

● У «Краснодара» сломалась оборона: пять пропущенных за три последних матча – хотя по сумме пропущенных они все равно еще лучшие в РПЛ. А вот ЦСКА пропускал девять первых туров подряд, но теперь третий из четырех последних матчей – сухой.

«Зенит» в этом туре выиграл и сократил отставание: еще два тура назад между ними было семь очков, осталось всего два.

Причем дальше у «Краснодара» жесткий график: «Крылья Советов» с третьего места и выезд к «Зениту». Теперь этот матч 15-го тура будет особенно важным.

ЦСКА уже не так и далеко. У них впереди кубковый «Оренбург», а также «Факел» и «Пари НН» в РПЛ.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев