«Краснодар» впервые проиграл в РПЛ – ЦСКА. Чалов опрокинул лидера
С паса Аббоса.
ЦСКА остановил «Краснодар» – 1:0. Это первое поражение лидера Мир РПЛ.
Связка Чалов-Аббос снова сработала. Получилось стильно!
ЦСКА повел на 41-й минуте: Аббосбек Файзуллаев закинул в штрафную, Федор Чалов прокинул мяч первым касанием, легко избавился от опеки Хуниора Алонсо.
Вот этот пас себе на ход – вполне возможно, что осмысленное и именно так задуманное действие.
Удар – прямо под перекладину, еще и с такого близкого расстояния. Матвей Сафонов не успел среагировать.
Чалов – второй бомбардир РПЛ: у него семь голов, он при личной встрече как раз обошел Джона Кордобу и Эдуарда Спецяна (у них осталось по шесть). Впереди только Матео Кассьерра из «Зенита» (10).
«Краснодар», кстати, один из любимых соперников Чалова: шесть голов за 14 игр. Столько же забил «Уралу» и «Крыльям», семь – «Ахмату», восемь – тульскому «Арсеналу» и «Ростову».
У Аббосбека Файзуллаева первое результативное действие за месяц: в сентябре он забил «Ростову», а после молчал четыре матча подряд. Хотя все равно был хорош!
Во втором тайме команды обменялись острыми моментами: сначала чуть не забил Илья Агапов, выручил Сафонов. В ответ «Краснодар» активизировался: удары Сперцяна и Никиты Кривцова взял Игорь Акинфеев, в концовке помогла и перекладина.
Это первое поражение «Краснодара» в РПЛ. «Зенит» всего в двух очках
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● Краснодарцы впервые проиграли в РПЛ. До этого случалось только в кубковых матчах: со «Спартаком» (1:2) и «Динамо» (3:4).
● Именно с ЦСКА «Краснодару» трудно: из 10 последних матчей во всех турнирах выиграли только два, проиграли – пять. Если брать только РПЛ, «Краснодар» выиграл всего два матча с 2019-го. За последние восемь матчей между собой в лиге – только победа в мае 2022-го, остальные матчи – потери очков.
● У «Краснодара» сломалась оборона: пять пропущенных за три последних матча – хотя по сумме пропущенных они все равно еще лучшие в РПЛ. А вот ЦСКА пропускал девять первых туров подряд, но теперь третий из четырех последних матчей – сухой.
«Зенит» в этом туре выиграл и сократил отставание: еще два тура назад между ними было семь очков, осталось всего два.
Причем дальше у «Краснодара» жесткий график: «Крылья Советов» с третьего места и выезд к «Зениту». Теперь этот матч 15-го тура будет особенно важным.
ЦСКА уже не так и далеко. У них впереди кубковый «Оренбург», а также «Факел» и «Пари НН» в РПЛ.
- Дата проведения
- 29 октября, 19.30, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 1:0 – 41 Чалов.
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ЦСКА –
Акинфеев, Хелвен, Мойзес, Агапов, Здьелар, Гайич, Обляков, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов (Кучаев, 81).
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Краснодар –
Сафонов, Волков (Петров, 89), Алонсо, Тормена, Оласа, Черников (Баняц, 89), Сперцян, Кади (Ахметов, 62), Баши (Кривцов, 77), Кордоба, Олусегун (Кобнан Дэвид, 62).
- Предупреждения:
- Оласа (27), Чалов (34), Черников (44), Баши (72), Файзуллаев (90).
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
У Краснодара глобально было 3.5 момента - удар Сперцяна с левого штрафного, удар защитника с выносом Гаийча, удар Оласса в штангу и прострел вдоль ворот, когда Кордоба просто лёг.
У ЦСКА, кроме гола и удара Агапова, был удар в упор Чалова, который отклеился от защитника, ну и забег Ваньки на последних. Так что по моментам явно голевым полное равенство. Как, собственно и по ударам в створ. Так что обе команды, в общем-то, могли забивать по 3 друг другу.
Правда есть вопросики по судейству и по тому, что Левников очень много свистел в одну сторону. Стандарт пришёл с фола, которого бы небыло, если бы игра стопорнулась после оффсайда Кордобы. Удары по ногам Чалову или Заболотному регулярно игнорировались. В итоге часть из этих офигенных атака началась после фола Краснодара, который не свистнули.
Про давление тоже смешно - да, так и было, в последние 10-15 минут. Но что-то вы забываете, как ЦСКА точно так же вдавливал Краснодар в первом тайме и по сути к концовке игры просто тупо устал. Кстати, пара моментов Краснодара была после обрезов на фоне той самой усталости.