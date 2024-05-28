Миллер танцует, Дуглас молится, много шампанского: «Зенит» показал детали золотого матча
Отметили шестой титул подряд.
«Зенит» выложил «Скрытую камеру» с чемпионского матча – эмоции после победы выкручены на максимум.
Мы собрали самое яркое из нового ролика петербуржцев. Поехали.
Сергей Семак падает на колени.
«Мы сделали это. Спасибо всем, кто в нас не верил. И спасибо хейтерам тоже», – благодарит Нуралы Алип.
Алип вообще веселился как мог. «Казахстанская мафия», – такое признание на камеру.
«Сиине-бело-голубое небо, Питер», – распевал Клаудиньо перед болельщиками.
«Это невероятно», – Алексей Миллер крепко обнял Семака и даже пустил слезу.
Дальше – зажигательный танец вместе с председателем совета директоров «Зенита» Еленой Илюхиной.
Чемпионы! Уже в шестой раз.
Молитва от Дугласа Сантоса в кругу большинства иностранцев и их семей. Почти на минуту.
«Господь Бог – главная опора в моей жизни, – признался капитан перед матчем. – Мой небесный Отец сделал меня хорошим человеком и профессионалом. Все, что я проживаю сейчас, я выучил благодаря Библии».
– Он лучший игрок «Зенита, – Эракович делает ироничный комплимент Коваленко.
– Six games, чтобы иностранцы понимали, – Александр отвечает в своим стиле.
В раздевалке веселились под Will Grigg’s on fire. Михаил Кержаков одну за другой открывал и выпивал бутылки шампанского. Мокрый, но такой радостный.
Таких эмоций «Газпром Арена» не видела давно.
«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон. Почему?
Фото: fc-zenit.ru
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