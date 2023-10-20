Файзуллаев – внезапный лидер кризисного ЦСКА. За счет чего?

С восьмого тура поучаствовал во всех голах ЦСКА.

20-летний Аббосбек Файзуллаев – новая звезда ЦСКА. Узбекский полузащитник ворвался в основу после ярчайшего выхода во втором тайме с «Крыльями Советов» (2:2) и пока не отдает место в старте более статусным конкурентам.

«У Файзуллаева от природы отличное понимание футбола – уже в восемь-девятьлет играл по-умному. Не назвал бы Аббоса очень быстрым – он скорее резкий, может раскачать на первом шаге», – рассказывал первый тренер Файзуллаева Дмитрий Ан.

Файзуллаев быстро стал одним из атакующих лидеров ЦСКА как раз за счет резкости, классных открываний и умных передач. Сначала он выделялся результативными действиями (спасительный ассист на Чалова против «Крыльев» (2:2), гол с «Ростовом» (3:3). После этого голы и ассисты пропали, но Файзуллаев все равно участвовал в голевых атаках: либо подыгрывал, либо освобождал пространство, которым пользовались другие игроки ЦСКА.

Файзуллаев – уже четвертый игрок ЦСКА по передачам под удар, хотя сыграл в два раза меньше других.

Как Файзуллаев освежил ЦСКА?

Файзуллаев нашел взаимпопонимание с Чаловым благодаря подыгрышу и умным забеганиям

Файзуллаев нацелен на игру между линиями: хорош спиной к воротам, бьет издали и раздает проникающие передачи. С «Крыльями» Аббос так ассистировал Чалову, бил из-за штрафной в дальний угол, удалил Солдатенкова тонкой передачей на Заболотного. После такого перформанса Файзуллаев попал в старт.

В чужой опорной зоне Файзуллаев удерживает мяч спиной к воротам для мгновенного отыгрыша с набегающими партнерами, либо разворачивается к штрафной для проникающей передачи. Файзуллаев очень быстро выскакивает в глубину, поэтому его сложно передавать из одной зоны в другую.

Файзуллаев устойчив под давлением: неоднократно разворачивал жестко встречающих соперников. Ярчайший пример – голевая на Чалова с «Крыльями». Тогда Файзуллаев обработал отскок, улизнул от Бейла и катнул в штрафную. Кажется, он отдавал передачу Заболотному, но получилось еще лучше.

Стиль Файзуллаева подходит Чалову. Если Федор выходит инсайдом, они комбинируют глубже, часто оказываясь в близких зонах. Когда Чалов играет девятку, Файзуллаев ищет его проникающим пасом из фланга/полуфланга.

Файзуллаев опасен в штрафной и полуфланге: реагирует на кроссы и расчищает пространство Гайичу

Благодаря качественной игре Файзуллаева в подыгрыше ЦСКА получает больше возможностей для кроссов. Аббос часто оказывается близко к флангам, где в одно-два касания пасует латералям, которые и подают в штрафную

При этом невысокий Файзуллаев (по данным ЦСКА, рост Аббоса – 167 сантиметров) и сам вбегает в штрафную под кроссы и прострелы:

• сыграл на опережение в Ростове после навеса Хелвена;

• сравнял с «Ростовом», заменив Чалова в центре штрафной;

• мощно пробивал с «Балтикой», которую спас Латышонок в падении.

Движение Файзуллаева эффективно против команд, которые обороняются четверкой. Его позиция заужает линию обороны, освобождая пространство для латералей.

Например, в этом эпизоде Файзуллаев рванул правее при забросе Облякова. Аббос увел Ваханию за собой и освободил зону для Гайича.

Это работало и против «Спартака» (2:2). Федотов пользовался фланговой пассивностью Медины и Мозеса, а другие игроки «Спартака» никак не адаптировались под рывки Гайича и Хелвена.

В дерби Файзуллаев помогал Гайичу слева. В перерыве Чалов рассказал, что первый гол – наигранный: атакующая тройка уводила своих оппонентов. Файзуллаев напрямую повлиял на дубль серба: в первом голе при рывке Облякова уводил Денисова правее, а во втором после ошибки Мартинса затянул Денисова в створ ворот.

В итоге Гайич дважды бил из удобных позиций практически без сопротивления.

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В первой половине осени Файзуллаев привнес в ЦСКА необходимое разнообразие: создавал между линиями, взаимодействовал с латералями для навесов и опасно подключался в штрафную после этого.

Четыре тура – короткая дистанция. Совсем не факт, что Файзуллаев будет так же хорош на дистанции, но в сентябре инсайд ЦСКА стал одним из лучших в чемпионате.

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Фото: vk/pfc_cska