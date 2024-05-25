Семак vs Романцев: сравниваем величие

«Зенит» завершил шестой сезон под руководством Сергея Семака – все сезоны медальные. Результаты очень похожи на эпоху Олега Романцева в «Спартаке», хоть она и длилась на 4,5 сезона дольше.

А что если сравнить их по цифрам в чемпионате России уже сейчас?

Несколько комментариев:

● Напомним, Семак работает в «Зените» с 2018 года, у Романцева в «Спартаке» было сначала четыре года, затем перерыв в 1996-м, после чего – еще шесть с половиной сезонов, когда он уволился летом 2003-го.

● Романцеву для 200 побед в чемпионате России именно во главе «Спартака» не хватило всего одной игры. Юбилейная случилась уже во время периода в «Динамо» в 2005 году (2:1 над «Торпедо»).

● Процент побед чуть выше у Семака, а крупных – у Романцева. «Спартак»-1993 был рекордсменом по крупным победам – одержал их целых 14 из 21. Это даже больше, чем в последние три с половиной сезона всего (11).

У «Зенита» максимальное количество крупных побед – восемь в сезоне-2022/23.

● Процент поражений чуть меньше у Семака, а процент сухих матчей чуть больше у Романцева. Можно обратиться к тому же сезону-1993, где «Спартак» из 34 игр отыграл всухую 19. Рекордный сезон «Зенита» по сухим матчам – прошлый (15).

● Максимальный чемпионский отрыв был у «Спартака» Романцева в 1994-м – тогда команда выиграла 21 матч из 30 и всего однажды проиграла. При трехочковой системе «Спартак» набрал бы 71 очко, оторвавшись на 19 от «Динамо». Максимальный отрыв «Зенита» с Семаком – 15 очков четыре года назад.

● «Спартак» при Романцева провел сезоны в 1992, 1993 и 1994 году по двухочковой системе. Мы пересчитали их как если бы существовал трехочковая система – и вычислили среднее количество очков у каждого тренера за все время.

● При этом только две команды набрали максимальное количество очков за сезон в чемпионате России – 72. Это «Спартак» Романцева в 1999-м и «Зенит» Семака в 2020-м.

Конечно, эпоха Романцева пока обширнее, но карьера Семака, кажется, еще на самом старте.