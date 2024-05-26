Самые длинные чемпионские серии Европы. «Зенит» четвертый – кто выше?

«Лудогорец» в космосе.

«Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд – мощная доминация и повторение рекорда «Спартака» (победы с 1996-го по 2001-й).

Впечатляет, хотя в Европе прямо сейчас есть чемпионские серии подлиннее. Команда Семака пока даже не в тройке, серии из шести титулов еще у трех клубов.

● «Лудогорец» – лидер с огромным отрывом. Нарушители всех возможных правил из Болгарии взяли 13 титулов. Конкурентов не видно.

● Чуть ниже: «Црвена Звезда» и загребское «Динамо», по семь чемпионств. Хорваты чуть не потеряли суперсерию, но «Хайдук» не выдержал и покатился в середине сезона. Прямо как «Краснодар».

● «Зенит» – шесть чемпионств подряд, как у «Ференцвароша» и «Слована» из Братиславы.

● Выделяется «Манчестер Сити» − первый в истории АПЛ клуб, выигравший четыре раза подряд.

● К победам «ПСЖ» все привыкли. Вместе с «Сити» они единственные команды из топ-лиг.

● Сразу у трех клубов оборвались солидные серии: «Бавария» (11 подряд), «Зальцбург» (9) и «Шериф» (7).

А что за всю историю?

Рекордсмен – «Тафеа» из Вануату, но «Лудогорец» может переписать историю.

Единственный клуб, чья серия продолжается.

● «Линкольн» был в шаге от повторения рекорда: в сезоне-2016/17 потерял очки в последнем туре и сдал титул.

● Не удивляйтесь, что серии «Аль-Файсали» и «Аль-Ансара» разорваны − чемпионаты прерывались из-за проблем на Ближнем Востоке.

● Единственный представитель топ-лиг – «Бавария».

И все равно «Зениту» нужна перестройка

Семак vs Романцев: сравниваем величие

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев