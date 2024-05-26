Общая таблица с 2018-го: кто второй по очкам после «Зенита»?
«Краснодар» выше «Спартака».
«Зенит» не останавливается: у Сергея Семака шесть чемпионств подряд, в этом сезоне доминация была под угрозой, но петербуржцы спасли титул в последнем туре.
«Зенит», очевидно, лидирует по очкам за последние шесть сезонов. А кто за ним?
Несколько наблюдений.
● У «Зенита» 393 очка за 180 матчей – в среднем по 2,18 за игру. Петербуржцы лидировали 137 из 180 туров, в этом сезоне хоть немного приблизился «Краснодар» (24).
● Отрыв «Зенита» от «Локо» больше, чем между вторым и восьмым местом (у «Ахмата» 240 очков) – 78 против 75.
● «Зенит» скопил 118 побед (еще 39 ничьих и 23 поражения) – все остальные не взяли даже 90. Максимум – 89 у «Локо».
● Седьмым в общей таблице идет «Ростов» – 263 очка. Рядом с лидерами даже с учетом разницы в -4.
Даже если бы чемпион сменился, в общей таблице «Зенит» не догнать.
«Зенит» – гегемон! В РПЛ чемпион так и не сменился
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
думаю там спартак будет повыше
Ну и назвать как нибудь турнир КУБОК ЭЛИТЫ.