Общая таблица с 2018-го: кто второй по очкам после «Зенита»?

«Краснодар» выше «Спартака».

«Зенит» не останавливается: у Сергея Семака шесть чемпионств подряд, в этом сезоне доминация была под угрозой, но петербуржцы спасли титул в последнем туре.

«Зенит», очевидно, лидирует по очкам за последние шесть сезонов. А кто за ним?

Несколько наблюдений.

● У «Зенита» 393 очка за 180 матчей – в среднем по 2,18 за игру. Петербуржцы лидировали 137 из 180 туров, в этом сезоне хоть немного приблизился «Краснодар» (24).

● Отрыв «Зенита» от «Локо» больше, чем между вторым и восьмым местом (у «Ахмата» 240 очков) – 78 против 75.

● «Зенит» скопил 118 побед (еще 39 ничьих и 23 поражения) – все остальные не взяли даже 90. Максимум – 89 у «Локо».

● Седьмым в общей таблице идет «Ростов» – 263 очка. Рядом с лидерами даже с учетом разницы в -4.

Даже если бы чемпион сменился, в общей таблице «Зенит» не догнать.

«Зенит» – гегемон! В РПЛ чемпион так и не сменился

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев