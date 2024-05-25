Два часа, которые свели нас с ума. Таймлайн чемпионской гонки, где все решилось на 85-й
От этой субботы ждали острого сюжета. Так и случилось.
Исходные позиции: 🥇«Динамо» 🥈«Зенит» 🥉«Краснодар».
Ниже – ключевые точки матчей «Краснодар» – «Динамо» и «Зенит» – «Ростов.
32-я минута в Краснодаре: Кордоба забивает, но после подключения ВАР гол отменяют из-за офсайда.
Таблица на тот момент: 🥇«Динамо» 🥈«Зенит» 🥉«Краснодар».
52-я минута в Краснодаре: Кордоба забивает после передачи Оласы – 1:0. На этот раз по правилам!
Таблица на тот момент: 🥇«Краснодар» 🥈 «Динамо» 🥉 «Зенит»
54-я минута в Петербурге: Роналдо открывает счет, отбрасывая «Зенит» в хвост чемпионской гонки.
Таблица на тот момент: 🥇«Краснодар» 🥈«Динамо» 🥉«Зенит»
64-я минута в Петербурге: «Зенит» возвращается в гонку – Мантуан плотно пробил в верхний угол. 1:1.
Таблица на тот момент: 🥇«Краснодар» 🥈«Динамо» 🥉 «Зенит»
71-я минута в Петербурге: Кассьерра выводит «Зенит» вперед, но ВАР берет паузу на размышление.
Таблица на тот момент: 🥇«Зенит» 🥈«Краснодар» 🥉«Динамо»
73-я минута в Петербурге: гол отменен
Таблица на тот момент: 🥇«Краснодар» 🥈«Динамо» 🥉«Зенит»
82-я минута в Краснодаре: две штанги «Динамо» в течение минуты! Паршивлюк и Фернандес
Таблица на тот момент: 🥇«Краснодар» 🥈«Динамо» 🥉«Зенит»
85-я минута в Петербурге: Артур выводит «Зенит» вперед и в лидеры турнирной таблицы (2:1). Сергей Песьяков отбивает мяч в ворота
Таблица на тот момент: 🥇«Зенит» 🥈«Краснодар» 🥉«Динамо»
90-я минута в Краснодаре: кто-то пускает слух, что в Петербурге 2:2… Краснодарские трибуны заводятся в празднике, но рано… В Петербурге ведет «Зенит».
Таблица на тот момент: 🥇«Зенит» 🥈«Краснодар» 🥉«Динамо»
Финальный свисток в Краснодаре! 1:0 в пользу хозяев.
Финальный свисток в Петербурге! 2:1 в пользу хозяев.
«Зенит» – чемпион
Итоговый расклад: 🥇«Зенит» 🥈«Краснодар» 🥉«Динамо»
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; ФК «Краснодар»; ФК «Зенит»
Краснодар - молодцы, но надо было раньше меньше очков терять.
Динамо - соболезнования.
Это лучший клуб,
Это наш "Зенит",
Это Петербург!
Будет навсегда
Номером один
Только Петербург,
Только наш "Зенит"
с победой Зенит))
У Зенита 6 ничьих, 7 поражений. Сколько ещё надо терять, чтоб кто-то другой чашку то взял? Это почти половина всех игр :D
Краснодарские волы на их фоне были живее, но сами перед этим серийно обдристались.
Так что Зенит в итоге чемпион, причем заслуженный. Они не лучше всех, нет
Все остальные хуже них.
Ну и получили...
Зенит с чемпионством!
Краснодар - достойно!
"Краснодар" - потеряли всё из-за идиотской смены тренера-победителя на "вот это".
"Зенит" - скучные профессионалы. выглядели так будто на 60 минуте им разрешили играть как обычно, не выравниваясь к среднему уровню РПЛ.