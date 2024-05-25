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Два часа, которые свели нас с ума. Таймлайн чемпионской гонки, где все решилось на 85-й

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От этой субботы ждали острого сюжета. Так и случилось.

Исходные позиции: 🥇«Динамо» 🥈«Зенит» 🥉«Краснодар». 

Ниже – ключевые точки матчей «Краснодар» – «Динамо» и «Зенит» – «Ростов. 

32-я минута в Краснодаре: Кордоба забивает, но после подключения ВАР гол отменяют из-за офсайда. 

Таблица на тот момент: 🥇«Динамо» 🥈«Зенит» 🥉«Краснодар».

52-я минута в Краснодаре: Кордоба забивает после передачи Оласы – 1:0. На этот раз по правилам! 

Таблица на тот момент: 🥇«Краснодар» 🥈 «Динамо» 🥉 «Зенит» 

54-я минута в Петербурге: Роналдо открывает счет, отбрасывая «Зенит» в хвост чемпионской гонки. 

Таблица на тот момент: 🥇«Краснодар» 🥈«Динамо» 🥉«Зенит» 

64-я минута в Петербурге: «Зенит» возвращается в гонку – Мантуан плотно пробил в верхний угол. 1:1.

Таблица на тот момент: 🥇«Краснодар» 🥈«Динамо» 🥉 «Зенит» 

71-я минута в Петербурге: Кассьерра выводит «Зенит» вперед, но ВАР берет паузу на размышление.  

Таблица на тот момент: 🥇«Зенит» 🥈«Краснодар» 🥉«Динамо»

73-я минута в Петербурге: гол отменен 

Таблица на тот момент: 🥇«Краснодар» 🥈«Динамо» 🥉«Зенит» 

82-я минута в Краснодаре: две штанги «Динамо» в течение минуты! Паршивлюк и Фернандес

Таблица на тот момент: 🥇«Краснодар» 🥈«Динамо» 🥉«Зенит» 

85-я минута в Петербурге: Артур выводит «Зенит» вперед и в лидеры турнирной таблицы (2:1). Сергей Песьяков отбивает мяч в ворота

Таблица на тот момент: 🥇«Зенит» 🥈«Краснодар» 🥉«Динамо» 

90-я минута в Краснодаре: кто-то пускает слух, что в Петербурге 2:2… Краснодарские трибуны заводятся в празднике, но рано… В Петербурге ведет «Зенит». 

Таблица на тот момент: 🥇«Зенит» 🥈«Краснодар» 🥉«Динамо» 

Финальный свисток в Краснодаре! 1:0 в пользу хозяев.

Финальный свисток в Петербурге! 2:1 в пользу хозяев.

«Зенит» – чемпион

Итоговый расклад: 🥇«Зенит» 🥈«Краснодар» 🥉«Динамо» 

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; ФК «Краснодар»; ФК «Зенит»

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