«Краснодар» и «Крылья» в топе, «Зенит» вне тройки, у «Спартака» -8 от лидера. Ого, уже треть сезона РПЛ
Расклады.
После десяти туров в таблице Мир РПЛ сплошные доказательства того, какой у нас непредсказуемый сезон.
Перед сезоном «Зенит» был фаворитом с большим отрывом, дальше котировали «Спартак» и ЦСКА – и вот теперь никого из них нет в тройке.
Все логично: «Краснодар» почти не пропускает, «Крылья» забивают больше всех
Пока все остальные настолько нестабильны, не справляются с проблемами, и даже чемпион регулярно теряет очки, «Краснодар» и «Крылья» набирают.
● «Краснодар» практически не ошибается, единственные – без поражений. Всего с тремя пропущенными за десять матчей. Ближайший по этому показателю – «Пари НН» из середины таблицы, у них девять.
«Краснодар» начал с четырех побед подряд, пропустил только от «Динамо», «Локомотива» и «Ахмата», ярко обыграл «Спартак». Приятный бонус – 16-матчевая беспроигрышная серия в РПЛ, это клубный рекорд.
● «Крылья» после пяти туров шли в трех очках от зоны стыков, а сейчас три – до лидера, стыки уже в 12 баллах. За последние пять туров самарцы лишь раз потеряли очки, когда позволили ЦСКА отыграть два мяча (2:2). «Крылья» вообще не проигрывали москвичам (три ничьих и 4:0 над «Спартаком»), разгромили «Ростов» и «Факел», дожали «Балтику». Лишь одно поражение – от «Рубина», теперь смотрится особенно странно.
«Крылья» забили больше всех – 25 мячей, у них голы в 17 подряд играх РПЛ, это клубный рекорд. Ближайшие по голам – «Зенит» и ЦСКА (20).
«Краснодару» скоро играть с «Крыльями», первый круг закончат в Петербурге
Первый круг завершится 11-12 ноября. Осталось провести еще по пять игр. Кто с кем:
«Краснодар»: «Ростов» (д), «Балтика» (г), ЦСКА (г), «Крылья» (д), «Зенит» (г). Концовка этого отрезка мощная.
«Крылья Советов»: «Пари НН» (г), «Зенит» (г), «Оренбург» (д), «Краснодар» (г), «Урал» (д). Разношерстно.
«Локомотив»: «Урал» (г), «Динамо» (д), «Ростов» (г), «Спартак» (д), «Ахмат» (д).
«Зенит»: «Сочи» (г), «Крылья» (д), «Ахмат» (д), «Балтика» (г), «Краснодар» (д).
«Спартак»: ЦСКА (д), «Пари НН» (д), «Факел» (г), «Локомотив» (г), «Ростов» (д).
ЦСКА: «Спартак» (г), «Рубин» (г), «Краснодар» (д), «Пари НН» (д), «Факел» (г).
Главные даты ближайшего отрезка: 22 октября («Зенит» – «Крылья»), 5 ноября («Краснодар» – «Крылья») и 11 ноября («Зенит» – «Краснодар»).
Плюс, конечно, «Спартак» – ЦСКА в следующем туре. 8 октября. Гиперважный матч для Гильермо Абаскаля.
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; ПФК «Крылья Советов»
Реальность:борьба за золото Краснодара и Крыльев.