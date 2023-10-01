«Краснодар» и «Крылья» в топе, «Зенит» вне тройки, у «Спартака» -8 от лидера. Ого, уже треть сезона РПЛ

Расклады.

После десяти туров в таблице Мир РПЛ сплошные доказательства того, какой у нас непредсказуемый сезон.

Перед сезоном «Зенит» был фаворитом с большим отрывом, дальше котировали «Спартак» и ЦСКА – и вот теперь никого из них нет в тройке.

Все логично: «Краснодар» почти не пропускает, «Крылья» забивают больше всех

Пока все остальные настолько нестабильны, не справляются с проблемами, и даже чемпион регулярно теряет очки, «Краснодар» и «Крылья» набирают.

● «Краснодар» практически не ошибается, единственные – без поражений. Всего с тремя пропущенными за десять матчей. Ближайший по этому показателю – «Пари НН» из середины таблицы, у них девять.

«Краснодар» начал с четырех побед подряд, пропустил только от «Динамо», «Локомотива» и «Ахмата», ярко обыграл «Спартак». Приятный бонус – 16-матчевая беспроигрышная серия в РПЛ, это клубный рекорд.

● «Крылья» после пяти туров шли в трех очках от зоны стыков, а сейчас три – до лидера, стыки уже в 12 баллах. За последние пять туров самарцы лишь раз потеряли очки, когда позволили ЦСКА отыграть два мяча (2:2). «Крылья» вообще не проигрывали москвичам (три ничьих и 4:0 над «Спартаком»), разгромили «Ростов» и «Факел», дожали «Балтику». Лишь одно поражение – от «Рубина», теперь смотрится особенно странно.

«Крылья» забили больше всех – 25 мячей, у них голы в 17 подряд играх РПЛ, это клубный рекорд . Ближайшие по голам – «Зенит» и ЦСКА (20).

«Краснодару» скоро играть с «Крыльями», первый круг закончат в Петербурге

Первый круг завершится 11-12 ноября. Осталось провести еще по пять игр. Кто с кем:

«Краснодар»: «Ростов» (д), «Балтика» (г), ЦСКА (г), «Крылья» (д), «Зенит» (г). Концовка этого отрезка мощная.

«Крылья Советов»: «Пари НН» (г), «Зенит» (г), «Оренбург» (д), «Краснодар» (г), «Урал» (д). Разношерстно.

«Локомотив»: «Урал» (г), «Динамо» (д), «Ростов» (г), «Спартак» (д), «Ахмат» (д).

«Зенит»: «Сочи» (г), «Крылья» (д), «Ахмат» (д), «Балтика» (г), «Краснодар» (д).

«Спартак»: ЦСКА (д), «Пари НН» (д), «Факел» (г), «Локомотив» (г), «Ростов» (д).

ЦСКА: «Спартак» (г), «Рубин» (г), «Краснодар» (д), «Пари НН» (д), «Факел» (г).

Главные даты ближайшего отрезка: 22 октября («Зенит» – «Крылья»), 5 ноября («Краснодар» – «Крылья») и 11 ноября («Зенит» – «Краснодар»).

Плюс, конечно, «Спартак» – ЦСКА в следующем туре. 8 октября. Гиперважный матч для Гильермо Абаскаля.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; ПФК «Крылья Советов»