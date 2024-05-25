Безумный сезон РПЛ – в одной гифке. Таким мы его запомним

РПЛ-2023/24 навсегда будет ассоциироваться у нас с безумной чемпионской гонкой на три команды, с интригой до последнего тура и шикарной развязкой.

Вот так команды двигались весь чемпионат. Эта гифка – лучший способ пережить девять месяцев сезона за несколько секунд.

3-й тур. Лидеры – «Спартак» и «Краснодар»

Вы же помните мем про чемпионство после трех туров? Ну а как можно было не прикидывать шансы «Спартака», когда команда начала с максимальных девяти очков, параллельно выигрывала и в Кубке России. «Краснодар», кстати, тоже стартовал идеально. А вот у «Динамо» и «Зенита» были одинаковые линейки 1-1-1. 7-й тур. Лидер – «Краснодар» (+3 от «Зенита»)

Первый микроотрыв: на три очка выше подтянувшегося «Зенита», удивляющих «Крыльев» и разгоняющегося «Динамо». Пока «Спартак» трижды в четырех матчах проигрывал, будущие претенденты на чемпионство пользовались. 10-й тур. Лидер – «Краснодар» (+7 от «Зенита»)

Краснодарцы при лишь трех пропущенных мячах все еще без поражений, когда у «Зенита» уже три, а главный преследователь – внезапные «Крылья». «Динамо» в восьми очках, вровень со «Спартаком» и ЦСКА. 13-й тур. Лидер – «Краснодар» (+2 от «Зенита»)

Первое сближение тройки претендентов: после того, как «Краснодар» набрал лишь одно очко за два тура (2:2 с «Балтикой» и 0:1 от ЦСКА), почти догнал «Зенит», а «Динамо подобралось на четвертое место.

16-й тур. Лидер – «Зенит» (+1 от «Краснодара», +5 от «Динамо»)

Первая серьезная смена лидера – когда «Краснодар» вдруг получил 1:3 от «Урала», хотя забил первым. Сразу после стратегически нужной ничьей в Петербурге. А еще в итоговом виде сложился состав призеров: «Динамо» выбралось на третье место. 17-й тур. Лидер – «Краснодар» (+2 от «Зенита, +4 от «Динамо»)

И сразу же рокировка в обратную сторону, потому что «Зенит» проиграл на выезде «Локомотиву» (1:3). Уже тогда можно было заподозрить: тут чемпионство собираются друг другу отдавать, а не вырывать. 20-й тур. Лидер – «Зенит» (+1 от «Краснодара», +2 от «Динамо»)

Перестановка из-за краснодарского поражения в Ростове. Тройка лидеров уплотнилась максимально: «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» уместились на расстоянии в два очка. 22-й тур. Лидер – «Краснодар» (+2 от «Динамо и «Зенита»)

Тур, который еще прозрачнее намекал на стиль концовки: никто из тройки лидеров не победил, набрали два очка на троих. «Зенит» потерял в Самаре, «Краснодар» – с «Локомотивом», а «Динамо» вообще получило дома 1:4 от «Ростова». 24-й тур. Лидер – «Зенит» (+1 от «Краснодара», +5 от «Динамо»)

Принудительная смена лидера, когда «Зенит» за тайм камбэкнул в Краснодаре и скинул команду Сергея Галицкого своими руками. В «Динамо» тогда – после поражений подряд от «Спартака» и «Урала» – уже совсем не верилось как в претендента на чемпионство.

26-й тур. Лидер – «Зенит» («Краснодар» ниже по доппоказателям, +3 от «Динамо»)

«Краснодар» на следующий день упустил шанс на единоличное лидерство, когда не обыграл «Крылья». 27-й тур. Лидер – «Зенит» (+1 от «Краснодара» и «Динамо»)

Только динамовцы в туре выиграли (на 90+5 победный с «Сочи»), поэтому обстановка заострилась. 28-й тур. Лидер – «Динамо» (+2 от «Зенита», +3 от «Краснодара»)

Москвичи выскочили на первое место впервые в сезоне! Потому что продлили победную серию новыми поздними голами (90+3 и 90+9 против «Балтики») – сразу после того, как друг за другом проиграли «Зенит» (0:1 от ЦСКА) и «Краснодар» (такой же счет со «Спартаком»).

30-й тур. «Зенит» – чемпион

За два часа таблица сменила три состояния – на первом месте побывал каждый из участников гонки. Но в итоге гегемония петербуржцев продолжилась.

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Виталий Тимкив