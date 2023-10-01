Унижение «Спартака» в деталях. Ругаем Абаскаля, контратаки «Крыльев» – восторг

Когда Абаскаль настроит оборону?

«Крылья Советов» разнесли «Спартак» 4:0. Реализация Самары поражает, но матч в очередной раз продемонстрировал неустойчивость обороны красно-белых на своей половине.

«Крылья» тоже восхитили: Амар Рахманович не считался основным, но уничтожил «Спартак» двумя передачами, Никита Салтыков прекрасно разобрался в голевой атаке, Юрий Горшков оформил дубль с двух ног, Бенхамин Гарре забил после возвращения.

Как это было?

Передачи Рахмановича – олицетворение проблем «Спартака» при ответных контратаках. Он не умеет возвращаться

«Спартак» выбрал смелый план на игру. Прессинг мог работать в две стороны. Команда Абаскаля высоко встречала «Крылья» при классическом давлении и в контрпрессинге. Например, Бабич стабильно спускался за Гарре даже на треть «Крыльев», была пара ударов от Промеса после отборов на чужой половине. Но в большинстве эпизодов «Спартак» все равно был разбалансированным, если сразу не отбирал мяч.

«Спартак» атакует огромными силами, при этом не торопится возвращаться. Бонгонда справа изначально не про оборону (по сути, Денисов обороняется в одиночку), а Промес/Мозес/Хлусевич высоко комбинируют. Поэтому защитники покрывают огромные зоны. И, кажется, не очень понимают, как действовать, когда контрпрессинг не срабатывает.

Первый гол показателен. «Спартак» потерял мяч и начал контрпрессинг. С организацией все сложно: перепас Гарре мгновенно отыграл Бабича, Мартинс оборонялся в одиночку против Костанзы и Рассказова. «Крылья» прошли отбор Мартинса через доставку мяча на Рахмановича.

Дальше много вопросов. На приеме Рахмановича Дуарте отказался от резкого сближения. Его пассивность позволила легко перевести налево, где Салтыков и Горшков выбегали на Денисова. Даниил тоже действовал странно: долго пятился, хотя Дуарте забирал Салтыкова и активно указывал на Горшкова.

Дубль Горшкова – тоже удивительный. «Крылья» перебили давление, Бабич обыграл Рахмановича, выбив мяч в аут. Что дальше: Бабич сел обратно в четверку защитников, Хлусевич пассивно вышел к Рахмановичу – Бейлу никто не мешал точно бросить. Мартинс и Мозес далеко, никто не ускорился к эпизоду. Рахманович трусцой оказался на углу штрафной и спокойно перевел на Горшкова, у которого тоже было время на обработку и удар.

Евгеньев на мяче – топ. Его передачи важны в этом сезоне

Евгеньев и Солдатенков – одна из сильнейших пар ЦЗ на мяче в РПЛ. Самый показательный матч – разгром «Ростова» (5:1). Тогда Роман и Александр запускали волшебные диагонали и двигали мяч вертикально. В этом сезоне правоногий Евгеньев выделяется передачими с левой. Например, в этом эпизоде он классно отдал в изоляцию Салтыкова.

Разумеется, с передачами правой ногой тоже окей. Помните первый гол «Крыльев» ЦСКА? Все началось с очень смелого паса Рассказову.

Игра со «Спартаком» в очередной раз продемонстрировала скиллы Евгеньева на мяче. Именно его заброс левой оставил Рахмановича 1-в-1 с Бабичем на предголевом ауте.

Промес пассивно встречал, поэтому Евгеньев слегка вытянул соперников (например, Дуарте стартует в середину к Гарре, Хлусевич уже на чужой половине).

Так передача Евгеньева с левой оставила Рахмановича 1-в-1 с Бабичем.

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«Крылья» – супер. Прогресс Евгеньева, шикарные передачи Рахмановича, легкая адаптация Салтыкова в РПЛ, творчество Гарре. За них хочется болеть.

К Абаскалю же все больше вопросов. «Спартак» весь 2023-й не умеет обороняться, плюсы Мозеса в атаке не перевешивают минусы при обороне, Промес неожиданно заменен (похожий маневр был с Соболевым против «Ахмата»), отвратительная организация без мяча, Пруцев после хорошего матча с «Динамо» остался в запасе.

Верим в Абаскаля или пора прощаться?

Фото: ПФК «Крылья Советов»