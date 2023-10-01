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Унижение «Спартака» в деталях. Ругаем Абаскаля, контратаки «Крыльев» – восторг

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Когда Абаскаль настроит оборону?

«Крылья Советов» разнесли «Спартак» 4:0. Реализация Самары поражает, но матч в очередной раз продемонстрировал неустойчивость обороны красно-белых на своей половине. 

«Крылья» тоже восхитили: Амар Рахманович не считался основным, но уничтожил «Спартак» двумя передачами, Никита Салтыков прекрасно разобрался в голевой атаке, Юрий Горшков оформил дубль с двух ног, Бенхамин Гарре забил после возвращения.

Как это было?

Передачи Рахмановича – олицетворение проблем «Спартака» при ответных контратаках. Он не умеет возвращаться 

«Спартак» выбрал смелый план на игру. Прессинг мог работать в две стороны. Команда Абаскаля высоко встречала «Крылья» при классическом давлении и в контрпрессинге. Например, Бабич стабильно спускался за Гарре даже на треть «Крыльев», была пара ударов от Промеса после отборов на чужой половине. Но в большинстве эпизодов «Спартак» все равно был разбалансированным, если сразу не отбирал мяч.

«Спартак» атакует огромными силами, при этом не торопится возвращаться. Бонгонда справа изначально не про оборону (по сути, Денисов обороняется в одиночку), а Промес/Мозес/Хлусевич высоко комбинируют. Поэтому защитники покрывают огромные зоны. И, кажется, не очень понимают, как действовать, когда контрпрессинг не срабатывает.

Первый гол показателен. «Спартак» потерял мяч и начал контрпрессинг. С организацией все сложно: перепас Гарре мгновенно отыграл Бабича, Мартинс оборонялся в одиночку против Костанзы и Рассказова. «Крылья» прошли отбор Мартинса через доставку мяча на Рахмановича.

Дальше много вопросов. На приеме Рахмановича Дуарте отказался от резкого сближения. Его пассивность позволила легко перевести налево, где Салтыков и Горшков выбегали на Денисова. Даниил тоже действовал странно: долго пятился, хотя Дуарте забирал Салтыкова и активно указывал на Горшкова.

Дубль Горшкова – тоже удивительный. «Крылья» перебили давление, Бабич обыграл Рахмановича, выбив мяч в аут. Что дальше: Бабич сел обратно в четверку защитников, Хлусевич пассивно вышел к Рахмановичу – Бейлу никто не мешал точно бросить. Мартинс и Мозес далеко, никто не ускорился к эпизоду. Рахманович трусцой оказался на углу штрафной и спокойно перевел на Горшкова, у которого тоже было время на обработку и удар.

Евгеньев на мяче – топ. Его передачи важны в этом сезоне

Евгеньев и Солдатенков – одна из сильнейших пар ЦЗ на мяче в РПЛ. Самый показательный матч – разгром «Ростова» (5:1). Тогда Роман и Александр запускали волшебные диагонали и двигали мяч вертикально. В этом сезоне правоногий Евгеньев выделяется передачими с левой. Например, в этом эпизоде он классно отдал в изоляцию Салтыкова.

Разумеется, с передачами правой ногой тоже окей. Помните первый гол «Крыльев» ЦСКА? Все началось с очень смелого паса  Рассказову.

Игра со «Спартаком» в очередной раз продемонстрировала скиллы Евгеньева на мяче. Именно его заброс левой оставил Рахмановича 1-в-1 с Бабичем на предголевом ауте.

Промес пассивно встречал, поэтому Евгеньев слегка вытянул соперников (например, Дуарте стартует в середину к Гарре, Хлусевич уже на чужой половине).

Так передача Евгеньева с левой оставила Рахмановича 1-в-1 с Бабичем.

***

«Крылья» – супер. Прогресс Евгеньева, шикарные передачи Рахмановича, легкая адаптация Салтыкова в РПЛ, творчество Гарре. За них хочется болеть.

К Абаскалю же все больше вопросов. «Спартак» весь 2023-й не умеет обороняться, плюсы Мозеса в атаке не перевешивают минусы при обороне, Промес неожиданно заменен (похожий маневр был с Соболевым против «Ахмата»), отвратительная организация без мяча, Пруцев после хорошего матча с «Динамо» остался в запасе.

Верим в Абаскаля или пора прощаться?

Крылья Советов – Спартак 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
1 октября, 16.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Горшков, 2:0 – 25 Горшков, 3:0 – 78 Гарре, 4:0 – 90 Шитов.
Крылья СоветовОвсянников, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков (Зотов, 77), Рассказов, Фернандо, Витюгов (Иванисеня, 82), Гарре (Шитов, 82), Салтыков (Ежов, 77), Рахманович (Карпицкий, 88).
СпартакМаксименко, Бабич, Дуарте, Хлусевич (Литвинов, 79), Мозес, Зобнин (Медина, 60), Мартинс Перейра, Денисов (Рябчук, 60), Промес (Зиньковский, 60), Бонгонда (Игнатов, 79), Соболев.
Предупреждения:
Рахманович (36), Гарре (40), Соболев (80), Игнатов (83), Дуарте (85), Фернандо (86), Шитов (90).

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Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

Фото: ПФК «Крылья Советов»

32 комментария

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pizzatcarizza
Ответ Мистер Уайт
Если Осинькину добавить в нападение Осимхена - то Крылья могут и на чемпионство замахнуться:)
Его тут же купит Локомотив)
+26
0
+26
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Мистер Уайт
Если Осинькину добавить в нападение Осимхена - то Крылья могут и на чемпионство замахнуться:)
+14
-2
+12
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Никита Самарин
Абаскаль откровенно разочаровывает, но всё равно нужно дать время до игр сборных, если команда повалиться, то придётся прощаться.
Ну а Крылья конкретно за этот матч заслужили 👏👏👏. Осинькин проводит великолепную работу, особенно если учесть, что КС постоянно теряют важных игроков.
+11
-1
+10
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Сергей АКУ
Неплохо было бы этот материал по матчу на главную, Крылья с победой, очень достойно смотрятся. Спартаку с холодной головой нужно разбираться с проблемами
+6
0
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Ivan Kostin
Ответ Dmitrii Shuka
А унижение Зенита уже обсудили?
а что такое ,только зенит можно осуждать ?А святой Спартак нельзя?
+9
-3
+6
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jss
Ответ Мистер Уайт
Если Осинькину добавить в нападение Осимхена - то Крылья могут и на чемпионство замахнуться:)
отдайте просто обратно Глушенкова. С Зиной
+4
-1
+3
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CrazyRamm
Центр поля Спартака откровенно слаб и разбалансирован. И когда Абаскаль пихает в центр Мозеса/Медину в пару к откровенно не успевающему уже за игрой Зобнину, получается то, что получается.
Проблемы из матча в матч те же, никаких решений не наблюдается. Идея играть сверхатакующим составом, чтобы скрыть отвратную организацию игры в обороне, прокатывала только в первых турах (и то со скрипом), когда играли против аутсайдеров и дебютантов. А если против Спартака играет не колхоз, вроде Динамо, оставшееся без дефов вообще и получившее 4 за 20 минут, то Спартак мучается и традиционно получает авоську в свои.
На бумаге у кб самый впечатляющий состав в лиге. Но собрать их в боеспособную команду у Абаскаля в этом сезоне не получилось.
+2
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AlKRD
Ахаххахаха, как это так Самара позволила себе обыграть чемпиона 3-х туров? Безобразие какое-то)
+2
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Max Zhomkov
крылья как хладнокровный киллер расправились со спартаком
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syak7
Ответ Никита Самарин
Абаскаль откровенно разочаровывает, но всё равно нужно дать время до игр сборных, если команда повалиться, то придётся прощаться. Ну а Крылья конкретно за этот матч заслужили 👏👏👏. Осинькин проводит великолепную работу, особенно если учесть, что КС постоянно теряют важных игроков.
Я думаю команда уже повалилась и чем быстрее отправят в отставку тренера, тем лучше
+2
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Ivan Kostin
неделя полная сенсаций для РПЛ
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Никита Давыдкин
Ответ syak7
Я думаю команда уже повалилась и чем быстрее отправят в отставку тренера, тем лучше
так кого звать-то на его место? Черчесова? Карпина? Так проще тогда рыжего оставить
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Сергей Сергеевич
Ответ Sherifff Kuliev
надо русского тренера, Черчесика
Лучше уж того же Юрана попробовать.
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Дмитрий Воронцов
Ответ syak7
Я думаю команда уже повалилась и чем быстрее отправят в отставку тренера, тем лучше
Круто, тогда вас возглавит Черчесов/ Шалимов/ Писарев и вы вылетите в ФНЛ. Правильно! Гоните этого рыжего шарлатана. И чем быстрее, тем лучше!
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Дмитрий Воронцов
Ответ Ivan Kostin
неделя полная сенсаций для РПЛ
Фаворит дома обыграл середняка. Тут сенсация, что всего 4 забили этой дырявой обороне. Я ждал 5 минимум
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Ivan Kostin
Ответ jss
пора это считать закономерностями
в каком смысле?Не думаю ,что так часто будут победы над Зенитом и Спартаком с таким счетом
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Dmitrii Shuka
Ответ Ivan Kostin
обсуждать, а Спартак святой по тому что абсолютно все ненавидят зенит и даже сейчас ,когда пост про Спартак приплетают сюда Зенит
Дак это и наоборот работает.
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Dmitrii Shuka
Ответ Ivan Kostin
а что такое ,только зенит можно осуждать ?А святой Спартак нельзя?
осуждать или обсуждать? И почему Спартак святой?
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Olegs Petkuns
гнать его в шею пора , лучше не будет.
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Румато Асторский
А что, никто не видит, что негры пешком ходят и просто футбол смотрят? И Зобнин мёртвый с ними
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GromwuD
как это было?
это было прекрасно)
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Иван Петров
Слуцкий, со своим шоу сюда надо.
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Марат Люсьеныч
Жду "аналитику" Чернявского
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