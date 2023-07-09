«Мы безумно любим друг друга». Дзюба и Слуцкий – как зародился их броманс?

Все началось в сборной.

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба заполонили медиапространство: ведут юмористическое шоу и обмениваются своеобразными шутками в адрес друг друга на сторонних передачах.

Леонид и Артем – большие друзья, 17-летняя разница в возрасте им не мешает. При этом Слуцкий никогда не работал с Дзюбой в клубе, они познакомились в сборной России.

Там-то все и началось.

Очень быстро поладили: Дзюба расцвел при Слуцком, тренер называл его лучшим футболистом в карьере

В августе 2015-го Слуцкий заменил Фабио Капелло на посту тренера сборной. К тому моменту команда шла на третьем месте в группе за выход на Евро: Австрия после шести туров набрала 16 очков, Швеция – 12, Россия – 8. При новом тренер сборная встрепенулась и победила 4 раза подряд. В нападении Слуцкий ставил на Дзюбу и не прогадал: Артем забил в ключевом матче со шведами (1:0), затем положил покер Лихтенштейну (7:0) и набрал 1+1 в игре с Молдовой (2:1). Следующая победа над Черногорией (2:0) вывела Россию на чемпионат Европы.

Дзюба с 8 голами обновил тогда рекорд сборной по количеству мячей в одном отборочном цикле. Расцвел Артем именно при новом тренере и не жалел комплиментов: «Слуцкий покорил меня отношением, индивидуальным подходом. Главный тренер подобрал к каждому игроку ключик. Со всеми общается, очень веселый, с прекрасным чувством юмора. И в то же время требовательный, постоянно подсказывает на поле. С ним интересно общаться и узнавать что-то новенькое. Мы с ним быстро поладили, хотя до этого вообще не были знакомы ».

Слуцкий в разговоре с «Чемпионатом» ответил игроку взаимностью: «Сейчас я о Дзюбе тоже тепло отзовусь, чтобы был взаимный процесс. А то Дзюба обо мне тепло – а я даже ни одного интервью о нем не дал. Дзюба вообще лучший футболист, с кем мне доводилось работать. Замечательный парень. Голеадорище. Большой молодец. Дарю заголовок: «Дзюба – игрочище! »

На Евро-2016 сборная не вышла из группы – Артем отыграл во всех трех матчах. В знаменитом интервью Sports.ru по итогам турнира Слуцкий выделял вклад Дзюбы:

– Три лучших футболиста сборной России на Евро-2016?

– Давайте так: я назову игроков, к которым у меня меньшее количество претензий. Акинфеев. Вася Березуцкий. Игнашевич. Дзюба.

– Три футболиста этой сборной России, которые могли бы играть в большом европейском клубе?

– Акинфеев. Дзагоев. Шатов. Дзюба – при определенных обстоятельствах.

Батлились в соцсетях, чуть не воссоединились в «Рубине» и стали очень близкими друзьями

После Евро Слуцкий покинул сборную, но сохранил хорошие отношения с Дзюбой. Со временем оба уже позволяли себе троллинг и жесткие шутки в адрес друг друга. Особенно это стало заметно, когда Слуцкий завел инстаграм.

«Наконец-то Леонидбургер появился в инстаграме! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!» – отреагировал Артем.

«Ну, игрочишка, держись», – ответил тогда еще тренер «Витесса». И продолжил атаку в комментах: «Тот случай, когда копия лучше оригинала».

В феврале 2020-го Слуцкий и Дзюба устроили в инстаграме нещадный батл с отсылками к мультфильмам, шутками про Моуринью и президента «Рубина».

В мае того же года Слуцкий объяснил Sport24 причины взаимного троллинга: « Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, «любим» в кавычках. Это наша форма общения . Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим и это перенеслось в интернет пространство, потому что инстаграм очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы».

Прошлым летом Дзюба и Слуцкий почти воссоединились в одной команде: Артем после ухода из «Зенита» искал новый клуб и тренировался в «Рубине» Слуцкого, но до полноценного контракта не дошло. Хотя тренер был в восторге от форварда: «Его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все – и молодые, и опытные. Каждый в противоборстве и взаимодействии с Артемом становится лучше».

Впрочем, Слуцкий не только нахваливает Дзюбу. В интервью Ксении Собчак он постарался проанализировать любимого игрока: «Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше бы это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он вот эту всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать».

Дзюба в апреле 2023-го объяснил, почему они так сошлись характерами со Слуцким: « Он по-настоящему близкий друг. Мы часто с ним видимся, пересекаемся, постоянно на связи. Я тяжелый на подъем, но люблю всякое такое, повеселиться, а он в этом плане непоседа .

Сейчас у него достаточно времени, он во многих проектах снимается. И он часто меня куда-нибудь зовет, приглашает, или мы идем с ним на какие-то шоу, выступаем. Или просто я прихожу как гость, насладиться, посмеяться. В моей жизни очень большое значение имеет юмор. Это мое расслабление.

Может, это и звучит как-то неправильно, но люди должны периодически немного отдыхать, в том числе и от семьи, от детей, особенно когда ты все время проводишь с ними. Мне нужно такое, чтобы можно было расслабиться, посмеяться, подурачиться, похохмить, поприкалываться. И Слуцкий – один из немногих, кто обладает потрясающим чувством юмора, которое мне по душе. Нам с ним нравится не только стандартный юмор, но и черный. В нашем лексиконе его очень много».

И мы это почувствовали.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Белоусов, Антон Денисов; instagram.com/leonid.slutsky; instagram.com/artem.dzyuba; youtube.com/Осторожно: Собчак