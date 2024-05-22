Матвей Сафонов близок к переходу из «Краснодара» в «ПСЖ» – не шутка.

В среду днем появилось сразу несколько инсайдов, самый конкретный – от Андрея Панкова. Переговоры между клубами на продвинутой стадии, речь о трансфере за 20 млн евро плюс бонусы.

Если все случится, еще успеем обсудить всевозможные нюансы. Пока ответ на главный вопрос: зачем это может быть нужно «ПСЖ»?

«ПСЖ» правда нужен второй номер. Есть Доннарумма, у троих заканчивается контракт

Инсайдеры уже несколько недель развивают эту тему: «ПСЖ» нужен второй вратарь. Человек, который будет держать в тонусе Джанлуиджи Доннарумму и сможет прогрессировать, чтобы навязывать ему конкуренцию.

Нужно понимать вратарский расклад на межсезонье: сразу у троих вратарей заканчивается контракт.

Кейлор Навас становится свободным агентом – 37-летний кипер провел в Париже пять лет с перерывом на аренду в «Ноттингеме», об уходе он уже объявил сам.

Александр Летелье так толком и не пригодился: воспитанник «ПСЖ» приходил четыре года назад из второй лиги, сейчас ему 33, места и времени не нашлось.

Серхио Рико еще только на пути к возвращению в футбол после того, как прошлым летом его чуть не затоптала собственная лошадь. Было страшно: кровоизлияние в мозг, три недели комы, долгое восстановление в больнице. Ему только в апреле разрешили вернуться к тренировкам.

Есть еше один испанец – 22-летний Арнау Тенас , приходивший из резерва «Барселоны». Он, конечно, из узкого списка сочетающих в карьере «Барсу» с «ПСЖ», но в Париже удалось выхватить только шесть матчей за сезон. Тенас, судя по инсайдам, хочет как минимум в аренду – туда, где будет больше игровой практики.

Le Parisien на днях сообщала, что вратарь – позиция, на которую «ПСЖ» точно ищет усиления. Тенаса, по их сведениям, считают кипером, который уже не смог навязать конкуренцию Доннарумме. Говорят, среди требований к новичку – игра ногами, это важно для стиля главного тренера Луиса Энрике.

И особенно нужно, потому что это слабое место Джанлуиджи.

В «ПСЖ» второй номер вообще играет или только сидит?

Автоматически возникает вопрос об объеме игровой практики, если переходишь очевидно не в основной состав.

Посмотрим на период «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике – сезон-2023/24, в нем у команды остался один матч – финал Кубка Франции 25 мая.

Доннарумма отыграл 41 матч: 25 в Лиге 1, все 12 в Лиге чемпионов, три в Кубке Франции и Суперкубок. Но нам интереснее остальные вратари из заявки.

Кейлор Навас: шесть матчей (четыре в Лиге 1, два – в Кубке Франции), 540 минут . Подменял Доннарумму в феврале перед первым матчем плей-офф Лиги чемпионов, затем в марте сразу после ответной игры 1/8 финала, следом в конце апреля перед полуфиналом ЛЧ, а также получил прощальный матч последнего тура. В Кубке провел две первые стадии: против команд из шестого дивизиона и третьего.

Арнау Тенас: шесть матчей Лиги 1, 528 минут . Серию из трех подряд провел в декабре, сначала вышел на замену после удаления Доннаруммы, затем отыграл полностью две игры, пока итальянец был дисквалифицирован. Еще точечно отыграл в начале апреля с «Клермоном», когда команда готовилась к двум за неделю матчам с «Барселоной» в ЛЧ, а также получил две майских игры уже после оформления чемпионства.

Рико и Летелье в сезоне не играли.

Итого запасным вратарям суммарно досталось 12 матчей – второстепенных на конкретном отрезке сезона или в концовке.

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Фото: Gettyimages /Alex Pantling; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; РИА Новости /Виталий Тимкив