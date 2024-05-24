Карло Анчелотти: «Я страстен, но не одержим, не зациклен на тактических схемах. Верю в креативность игроков – она фундаментальна, особенно для таких талантов, как в «Реале»

Карло Анчелотти рассказал о своих принципах при работе с игроками «Реала».

Мадридский « » сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале главного еврокубка 1 июня. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Карло Анчелотти рассказал, в чем заключается секрет его спортивного долголетия, а также о принципах работы в «Мадриде».

«Прежде всего, я бы сказал две вещи: страсть и отсутствие одержимости. Я считаю, что одержимость – это болезнь, и, к счастью, я не одержим. Но есть страсть, и именно она помогает мне продолжать.

Я твердо верю в креативность игроков в работе с мячом. Мне не нравится заставлять их зацикливаться на заранее определенных схемах, я оставляю это на их усмотрение.

Конечно, мы должны работать и без мяча, проявлять приверженность и сосредоточенность, на этих элементах я буду настаивать с тактической точки зрения.

Но креативность является фундаментальной, особенно для таких талантливых игроков, как наши», – сказал главный тренер «Реала» в интервью .