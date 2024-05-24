Карло Анчелотти: «Я страстен, но не одержим, не зациклен на тактических схемах. Верю в креативность игроков – она фундаментальна, особенно для таких талантов, как в «Реале»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА тактика Футбол

Карло Анчелотти рассказал о своих принципах при работе с игроками «Реала».

Мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале главного еврокубка 1 июня. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. 

Карло Анчелотти рассказал, в чем заключается секрет его спортивного долголетия, а также о принципах работы в «Мадриде». 

«Прежде всего, я бы сказал две вещи: страсть и отсутствие одержимости. Я считаю, что одержимость – это болезнь, и, к счастью, я не одержим. Но есть страсть, и именно она помогает мне продолжать.

Я твердо верю в креативность игроков в работе с мячом. Мне не нравится заставлять их зацикливаться на заранее определенных схемах, я оставляю это на их усмотрение.

Конечно, мы должны работать и без мяча, проявлять приверженность и сосредоточенность, на этих элементах я буду настаивать с тактической точки зрения.

Но креативность является фундаментальной, особенно для таких талантливых игроков, как наши», – сказал главный тренер «Реала» в интервью УЕФА.

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12 комментариев
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У догматиков схемы важнее игроков, у Карло всегда игроки на первом месте.
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лучший!
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Чисто тактический футбол, который "проповедует" Пеп и ему подобные, мне никогда не приносил удовольствия, при всем к ним уважении. Ну не нравится мне смотреть как всё "по линейке" происходит. То ли дело, когда индивидуально сильные игроки творят "магию", которая завораживает. Один футбол для гиков, другой для эмоций, я бы так описал.
+6
-3
+3
Ответ Champions of the World
Если выиграет 5-ю ЛЧ в карьере, вопрос о лучшем тренере в 21 веке будет снят
Карло проиграл лишь один финал из шести в ЛЧ, то есть математически вероятность выигрыша пятой еврочашки равна 80%.
+4
-2
+2
Если выиграет 5-ю ЛЧ в карьере, вопрос о лучшем тренере в 21 веке будет снят
+4
-4
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Как говорил Моуриньо про Роналду, дайте парню свободу и пусть будет счастлив, так и с игроками нынешнего Реала такими как Винисиус, Родриго, Джуд, Мбаппе (заучит страшно)
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Вот именно, физрук без своего стиля
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Карло яркий представитель старой школы, помнящий ярких игроков, звёзд - то есть именно тех игроков, которые могли быть во времена подобного "романтического" подхода. Жёсткий загон игроков в схемы и ставка на прессинг и многофункциональность, можно сказать "тренерский деспотизм" многих современных успешных тренеров (аля Симеоне, Пеп) - прямая противоположность. И поэтому смотреть Реал приятно. И поэтому Карло скоро закончит - футбол мчится в жёсткие схемы, роботизм и универсализм футболистов, когда фланговый защитник забивает по 10+ голов и отдаёт примерно столько же передач (ага, речь про Гримальдо), а центрфорвард (хотя чистых цф уже и нет почти) должен отрабатывать в центре поля и отходить чуть ли не к своей штрафной в стандартной защитной схеме.
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Футбол игра, креативность должна быть у всех. Иначе мы упремся в то, кто кого перебегает, что уже видим в АПЛ
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Ответ Champions of the World
Если выиграет 5-ю ЛЧ в карьере, вопрос о лучшем тренере в 21 веке будет снят
этот вопрос давно снят, Гвардиола лучший
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