8 комментариев

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Слуцкий, по которому мы скучаем: слезы в «Уралане», победа над «Сити» и ничья на «Олд Траффорд»

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Эх.

Как вы заметили, Леонид Слуцкий в последнее время очень активен в медиасфере. Но не стоит забывать, что реальную известность он получил благодаря тренерской работе – и там было (будет?) много замечательного.

Его ЦСКА выиграл в России вообще все, а через Слуцкого прошло несколько сильных игроков, которые закрепились на топ-уровне (Александр Головин, Хвича Кварацхелия, Мартин Эдегор, Джеррод Боуэн).

Вспомним яркое о Слуцком-тренере.

Слуцкий плакал только раз за карьеру – еще в «Уралане»

До попадания в главную команду «Уралана» Слуцкий два сезона тренировал дублеров. Воодушевленно взялся за работу, когда повысили до основы: «Все было шикарно, хотя не платили с января полгода».

Один из величайших матчей того «Уралана» – против брянского «Динамо». Команда Слуцкого вела 3:0 (хет-трик отгрузил Зураб Циклаури), но за полчаса все расплескала и закончила 3:3. Через три недели калмыцкая команда в первом тайме забила «Анжи» три безответных мяча, к 60-й минуте счет был уже 5:1, но соперник и тут отыгрался – 5:5.

Слуцкий признавался, что в тренерской карьере он плакал только после этого матча: «Когда все ушли из раздевалки, я плакал навзрыд, была истерика».

Камбэк «Москвы» с 0:3 со «Спартаком»

Один из самых эмоциональных матчей в карьере Слуцкого – камбэк «Москвы» со «Спартаком» в апреле 2006-го.

Тренер тогда только начинал во взрослой команде, а «Москва» выглядела явным аутсайдером, что подтвердила еще в первом тайме: пропустили три мяча, причем Моцарт еще не забил пенальти. Не казалось, что команда Слуцкого отыграется, но случилось чудо.

⚽️61’ – Дмитрий Кириченко реализовал пенальти.

⚽️63’ – Сергей Семак сократил отставание после паса все того же Кириченко.

⚽️82’ – хавбек Томаш Чижек сравнял счет!

Выход в ЛЕ с «Крыльями»

Под конец 2007-го Слуцкий сменил на в «Крыльях Советов» Александра Тарханова. Уже в следующем сезоне самарцы заняли 6-е место в РПЛ и пробились в квалификацию Лиги Европы. Первый опыт в Европе – провал: «Крылья» вылетели от ирландского «Сент-Патрикса» на первой же стадии.

Через полтора месяц после этого Слуцкий ушел в ЦСКА.

Приход в ЦСКА и великие 3:3 с «Ман Юнайтед»

Через неделю после прихода в ЦСКА тренера ждало первое испытание – выезд к «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Перед игрой казалось, что у армейцев почти нет шансов, но ЦСКА провел выдающийся матч: эпичные 3:3 и упущенная победа на самых последних минутах, удар Алана Дзагоева и сэйвы Игоря Акинфеева. Леонид Слуцкий почти переиграл сэра Алекса Фергюсона!

Проход «Севильи» и четвертьфинал ЛЧ

Та Лига чемпионов-2009/10 получилась невероятной: после ничьей с «МЮ» армейцы обыграли «Вольфсбург» и «Бешикташ», вышли в плей-офф и попали на «Севилью». К тому времени «Севилья» только укреплялась в ранге короля Кубка УЕФА и тяжело переживала уход тренера Хуанде Рамоса.

После 1:1 в Москве ЦСКА ехал в Испанию только за победой. Несмотря на то, что за «Севилью» тогда забивали Луис Фабиано, Фредерик Кануте и Альваро Негредо, армейцы получили нужный результат – выиграли 2:1 с победным штрафным Кейсуке Хонды.

ЦСКА вышел в четвертьфинал и достойно сражался там с «Интером» Жозе Моуринью, но вылетел.

Первый трофей Слуцкого – Кубок России в 2011-м

На следующий сезон ЦСКА оказался в ЛЕ и вылетел в 1/8 финала от пикового «Порту», а еще стал третьим в чемпионате России. Армейцы скрасили сезон в Кубке России – в финале переиграли 2:1 «Аланию», оба гола на счету Сейду Думбия.

Первый трофей в карьере Слуцкого.

Ничья с «Реалом» Моуринью в плей-офф ЛЧ-2012

Через год ЦСКА снова пролез в Лигу чемпионов. Там попалась крепкая группа с «Интером», «Лиллем» и турецким «Трабзонспором», где армейцы заняли второе место и попали в 1/8 финала на мадридский «Реал». Слуцкий снова встретился с Моуринью.

Конечно, шансов против Криштиану Роналду было немного, но ЦСКА поборолся в Москве: первый матч закончили 1:1, причем спасительный гол Понтус Вернблум забил уже в добавленное время. Правда, через неделю получили 1:4 на «Бернабеу».

Золотой дубль в 2013-м

После успехов в Европе пришло время заняться внутренними делами. В следующем сезоне команда Слуцкого оформила чемпионский дубль: в финале Кубка переиграли «Анжи» по пенальти (5:4), в лиге на два очка обогнали «Зенит».

Хотя старт был вялым – 14-е место после 3 туров. 

Вторая подряд победа в РПЛ

В следующем сезоне ЦСКА провалился в группе ЛЧ с «Баварией», «Ман Сити» и чешской «Викторией», не выйдя даже в ЛЕ. Зато снова выиграл чемпионство. Было непросто: «Зенит» отстал всего на одно очко.

Ко второму подряд чемпионству добавился Суперкубок России – разгромили «Зенит» 3:0.

Победа над «Ман Сити» на «Этихаде»

На следующий год ЦСКА снова попал в группу ЛЧ с «Баварией» и «Ман Сити», а чехов заменила «Рома». Армейцы вылетели из группы, но подарили яркое воспоминание – гостевую победу над «Сити» со счетом 2:1.

Слуцкий переиграл Мануэля Пеллегрини, два гола оформил Думбия. Хотя многие помнят тот матч по хоккейному приему Вернблума на Яя Туре.

А чемпионство уступили «Зениту».

Еще одно золото РПЛ в 2016-м

После паузы в чемпионствах пора было вернуть титул. Армейцы справились, хотя «Ростов» и «Зенит» активно мешали. Помогла победная серия на финише – 6 побед подряд принесли Слуцкому третье и последнее на данный момент чемпионство.

Совмещение со сборной и провал на Евро-2016

После третьего титула Слуцкий принял новый вызов – совместить ЦСКА с работой в сборной России. Армейцы закончили сезон без трофеев, сборная вышла на Евро-2016.

Там Слуцкого ждал провал: последнее место в группе с Уэльсом, Словакией и Англией и знаменитое «Мы – говно» в раздевалке. Карьера Леонида в сборной закончилась. Но попробовать стоило.

Первая попытка в Европе – «Халл»

В декабре 2016-го Слуцкий ушел из ЦСКА и через полгода отправился в Англию – позвали в «Халл Сити», который тогда играл в Чемпионшипе. Тренер очень рискнул – и провалился: 10 поражений в 21 матчах и закономерное увольнение.

Неудача в «Халле» расстраивала, но именно Слуцкий помог раскрыться Джерроду Боуэну, англичанин теперь забивает в финале Лиги конференций. А еще Слуцкий немного поработал с Фикайо Томори – воспитанником «Челси» и одним из лучших защитников «Милана».

Период в «Витессе»: прогресс Эдегора и великий мем

Несмотря на провал в Европе, Слуцкий не вернулся в РПЛ и возглавил «Витесс». С точки зрения результатов там снова не вышло, зато Леонид влюбил в себя игроков и местных фанатов. А еще подарил легендарный мем: «He would leave «Vitesse» only if he was sucked by the president».

И да, именно Слуцкий раскрыл Мартина Эдегора.

«Играя за «Херенвен», я получил права, – писал Эдегор для The Players’ Tribune. – Папе больше не нужно было подвозить меня на тренировки. Я мог быть собой, учился брать на себя ответственность. А потом, в «Витессе», я встретил Леонида Слуцкого. Он великолепен. Он верил в меня и не просил выдавать магию в каждом матче. Слуцкий научил меня лучше принимать решения и работать на команду. Скоро я снова вспомнил, как отдавать сложные передачи».

«Мартин – это такой ребенок индиго, – сказал Слуцкий в интервью «СЭ». – Все от него ждут, что он сейчас подхватит мяч, обыграет 10 человек и забьет гол. Такими ожиданиями сопровождается каждый день его карьеры. Я снял психологический груз, преследовавший его с момента признания самым талантливым юношей мира».

***

После командировки в Голландию Слуцкий просиживал без работы всего месяц, а в декабре 2019-го возглавил «Рубин». Период в Казани вышел провальным: сначала тренер вывел клуб в ЛК, но потом был громкий вылет и трясина ФНЛ.

В ноябре 2022-го Леонид Слуцкий покинул клуб по собственному желанию.

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Michael Regan, Dennis Grombkowski, Nathan Stirk; РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Максим Богодвид; elista.org; East News/JAVIER SORIANO / AFP, Voetbal International; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look

8 комментариев

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ZlomSpb
Как тренер он уже лет 7 как закончил к сожалению.
И жаль, что ему никто не может объяснить, что зачастую его юмор убог (да и кто объяснить если рядом такой же убогий Дзюба)
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Чемпион Людей
Не справился с крупными провалами после крупных успехов. Жаль
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Руслан Узденов
Всё, что сейчас вытворяет Слуцкий, это из-за закомплексованности.
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Melnikov1968
Я по Слуцкому не скучаю.
+4
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Владимир Акимов
В результате пересадки волос Слуцкий "помолодел" , в том числе и как тренер и как личность (тренерские результаты и медиа передачи тому подтверждение). Может все дело в том, что после проведения процедур по пересадки волос у Лени стал визуально ниже лоб, а следовательно и интеллект понизился автоматически)))).....
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interested
Уже не скучаем. Его акмэ в прошлом, да и было ли оно?
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Злобный Конь
Слуцкий плакал только раз за карьеру – еще в «Уралане».

Когда ЦСКА сыграл с "Динамо" 0:0, и Дзагоев вроде пенку не забил - Слуцкий тоже после матча плакал.
Не помню какой это сезон.
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Syd
это конечно не как с Димкой Медведевым но все же дергадация на лицо.
может он тоже бухает
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