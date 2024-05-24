Зидан стал дедом во второй раз. У его старшего сына Энцо родилась двойня

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига светская хроника Зинедин Зидан Д3 Испания Энцо Зидан Фуэнлабрада соцсети Футбол

Зинедин Зидан стал дедом во второй раз.

У 29-летнего Энцо Зидана родилась двойня – девочки Джулия и Кайя.

Об этом старший сын Зинедина Зидана, последним клубом которого была «Фуэнлабрада» из 3-го испанского дивизиона, и его спутница Карен Гонсалвеш сообщили в социальных сетях. 

Фото: instagram.com/enzo/

В 2022 году экс-игрок «Реала» и «Ювентуса» стал дедом в первый раз – в 49 лет. Тогда у Энцо и Карен родилась девочка, которую родители назвали Сиа.

Напомним, у Зинедина есть еще три сына, кроме Энцо, – Люка Зидан (1998 года рождения), Тео (2002) и Элиас (2005).

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20 комментариев
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Какая милая и естественная девушка, нынче вымирающий вид))
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-3
+18
Ответ Анри Карлайл
Комментарий скрыт
Мда, у тебя явные проблемы с понимаем написанного🤦🏻‍♂️ и уж судя по тому о чем ты озабоченно пишешь, проблемы как раз у тебя, старина))
вымирающий вид-естественные девушки без сделанных губ, скул, пришитой груди, пятой точки и тд.
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-1
+18
Дед Зидан
+18
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+17
Ответ Барсик91
Дед Зидан
Дидан)
+12
-1
+11
Ответ адекватное мнение
Чел, ты хотя бы матчасть подучи) это она пока в роддоме была , там не до макияжей ярких, не до увеличений губ + последние месяцы беременности до этого были, там тоже не лучшие времена для походов по мастерам красоты). все муклы в момент когда рожают имеют естественное лицо, т.к в больницах и роддомах повторюсь не до тюнингов. посмотрим на нее спустя 1-2 месяца после родов) вдруг типичная мукла. да и тут на фото 99% есть косметика, хайлайтер легкий и прочее, ибо не прыщей ни других дефектов лица незаметно, следовательно она уже на 99% неестественна, как ты пишешь) оставлю 1% на реально чудесный случай, когда у девушки супергенетика, и в период родов у неё лицо вот такое вот чистое и замечательное) а вообще у девушек прекрасное умение показаться крутыми на фото. Вы только посмотрите как на этом фото она спрятала отсутствие маникюра (в роддоме ведь не сделаешь красивый маникюр, потратив 2-3 часа на это, следовательно там обычные уродливые ногти, но она умело скрыла это на фото).
Хоспаде, вот это простынь и не поленился же)) речь же не о макияже, речь об отсутствии губ-пельменей на пол лица и скул в форме утюга, это либо есть, либо нет, и причём тут вообще макияж или маникюр? речь об инвазивной косметологии, которой повально все увлекаются.
+5
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3 дочки подряд это что-то на уровне Джеррарда.
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Пусть у него будет столько внуков, сколько трофеев у Реала)
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Ответ Rehcuhcs
3 дочки подряд это что-то на уровне Джеррарда.
У отца одни сыновья. У детей дочки будут)
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Здоровья деткам
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Ответ No Name
Мда, у тебя явные проблемы с понимаем написанного🤦🏻‍♂️ и уж судя по тому о чем ты озабоченно пишешь, проблемы как раз у тебя, старина)) вымирающий вид-естественные девушки без сделанных губ, скул, пришитой груди, пятой точки и тд.
А ты поэтой фотке прям увидел и грудь, и 5ю точку, о да
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Поздравляю! С мальчиками наигрался, теперь с девчонками наиграется.
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во второй и в третий, получается
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Эххх, а Зидан думает когда же внук родится, чтобы можно было внука футболиста вырастить )
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Пора деду на заработки подгузников отправляться.
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Ответ No Name
Какая милая и естественная девушка, нынче вымирающий вид))
И, к сожалению, какой-то араб рядом.
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