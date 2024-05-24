Зидан стал дедом во второй раз. У его старшего сына Энцо родилась двойня

Зинедин Зидан стал дедом во второй раз.

У 29-летнего Энцо Зидана родилась двойня – девочки Джулия и Кайя.

Об этом старший сын , последним клубом которого была «Фуэнлабрада» из 3-го испанского дивизиона, и его спутница Карен Гонсалвеш сообщили в социальных сетях.

Фото: instagram.com/enzo/

В 2022 году экс-игрок « » и «Ювентуса» стал дедом в первый раз – в 49 лет. Тогда у Энцо и Карен родилась девочка, которую родители назвали Сиа.

Напомним, у Зинедина есть еще три сына, кроме Энцо, – Люка Зидан (1998 года рождения), Тео (2002) и Элиас (2005).