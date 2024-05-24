Зидан стал дедом во второй раз. У его старшего сына Энцо родилась двойня
Зинедин Зидан стал дедом во второй раз.
У 29-летнего Энцо Зидана родилась двойня – девочки Джулия и Кайя.
Об этом старший сын Зинедина Зидана, последним клубом которого была «Фуэнлабрада» из 3-го испанского дивизиона, и его спутница Карен Гонсалвеш сообщили в социальных сетях.
Фото: instagram.com/enzo/
В 2022 году экс-игрок «Реала» и «Ювентуса» стал дедом в первый раз – в 49 лет. Тогда у Энцо и Карен родилась девочка, которую родители назвали Сиа.
Напомним, у Зинедина есть еще три сына, кроме Энцо, – Люка Зидан (1998 года рождения), Тео (2002) и Элиас (2005).
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