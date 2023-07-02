10 добрых видео с Дзюбой, которые можно показать друзьям: слезы после Хорватии, шутки с детьми, троллинг Черышева

Здесь не за что хейтить.

Далеко не всем интересны последние видео с Артемом Дзюбой, вокруг которых все больше и больше негатива. Поэтому напоминаем: в его карьере было немало и хороших, веселых, добрых роликов. Где форвард раскрывается с другой стороны.

Кажется, самое время пересмотреть.

Вот он подкол Ярослава Ракицкого, который не очень любит интервью.

А здесь мило подшутил над девочкой перед выходом на игру «Зенита». Кажется, она не поверила.

А как-то раз сместил Дениса Черышева из микста, потроллив фразами на испанском.

В «Зените» Дзюба любил пейнтбол. Данни и Кришито оценили его веселье одним словом: «Катастрофа!»

Примерно тогда же Дзюба надел вратарские перчатки – отлично получилось!

А ведь когда-то наши клубы выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Экспресс-аналитика от Дзюбы:

Как-то на сборах «Зенита» Артем эмоционально болел за Роджера Федерера, а Александр Кокорин – за Рафаэля Надаля. Выиграл Федерер – наступил праздник!

Еще поработал кондуктором в рамках благотворительной акции. Пассажиры были очень довольны.

Еще Дзюба неплохо экипировался перед пробегом через тоннель. Ведь он помнит, что бывало вот так.

Поэтому хорошо подготовился. Но в этот раз, упс, ничего не случилось.

Ну а интервью после четвертьфинального матча ЧМ против Хорватии вы наверняка помните. И это было очень трогательно.