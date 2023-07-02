10 добрых видео с Дзюбой, которые можно показать друзьям: слезы после Хорватии, шутки с детьми, троллинг Черышева
Здесь не за что хейтить.
Далеко не всем интересны последние видео с Артемом Дзюбой, вокруг которых все больше и больше негатива. Поэтому напоминаем: в его карьере было немало и хороших, веселых, добрых роликов. Где форвард раскрывается с другой стороны.
Кажется, самое время пересмотреть.
Вот он подкол Ярослава Ракицкого, который не очень любит интервью.
А здесь мило подшутил над девочкой перед выходом на игру «Зенита». Кажется, она не поверила.
А как-то раз сместил Дениса Черышева из микста, потроллив фразами на испанском.
В «Зените» Дзюба любил пейнтбол. Данни и Кришито оценили его веселье одним словом: «Катастрофа!»
Примерно тогда же Дзюба надел вратарские перчатки – отлично получилось!
А ведь когда-то наши клубы выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Экспресс-аналитика от Дзюбы:
Как-то на сборах «Зенита» Артем эмоционально болел за Роджера Федерера, а Александр Кокорин – за Рафаэля Надаля. Выиграл Федерер – наступил праздник!
Еще поработал кондуктором в рамках благотворительной акции. Пассажиры были очень довольны.
Еще Дзюба неплохо экипировался перед пробегом через тоннель. Ведь он помнит, что бывало вот так.
Поэтому хорошо подготовился. Но в этот раз, упс, ничего не случилось.
Ну а интервью после четвертьфинального матча ЧМ против Хорватии вы наверняка помните. И это было очень трогательно.
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