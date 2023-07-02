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10 добрых видео с Дзюбой, которые можно показать друзьям: слезы после Хорватии, шутки с детьми, троллинг Черышева

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Здесь не за что хейтить.

Далеко не всем интересны последние видео с Артемом Дзюбой, вокруг которых все больше и больше негатива. Поэтому напоминаем: в его карьере было немало и хороших, веселых, добрых роликов. Где форвард раскрывается с другой стороны. 

Кажется, самое время пересмотреть. 

Вот он подкол Ярослава Ракицкого, который не очень любит интервью.

А здесь мило подшутил над девочкой перед выходом на игру «Зенита». Кажется, она не поверила.

А как-то раз сместил Дениса Черышева из микста, потроллив фразами на испанском.

В «Зените» Дзюба любил пейнтбол. Данни и Кришито оценили его веселье одним словом: «Катастрофа!»

Примерно тогда же Дзюба надел вратарские перчатки – отлично получилось!

А ведь когда-то наши клубы выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Экспресс-аналитика от Дзюбы:

Как-то на сборах «Зенита» Артем эмоционально болел за Роджера Федерера, а Александр Кокорин – за Рафаэля Надаля. Выиграл Федерер – наступил праздник!

Еще поработал кондуктором в рамках благотворительной акции. Пассажиры были очень довольны.

Еще Дзюба неплохо экипировался перед пробегом через тоннель. Ведь он помнит, что бывало вот так.

Поэтому хорошо подготовился. Но в этот раз, упс, ничего не случилось.

Ну а интервью после четвертьфинального матча ЧМ против Хорватии вы наверняка помните. И это было очень трогательно.

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15 комментариев

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Дмитрий Матюхин
Пока не прочитал первый абзац, было реально страшно
+6
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Rad0
Глупо обижаться на простодушных людей или хейтить. Мне Дзюба не интересен, поэтому я даже не открыл новость про его новое видео, как следствие у меня нет к нему негатива.
+3
0
+3
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МТБ
Вопрос - зачем мне показывать кому-то видео с Дзюбой? У него, если что так, нет какой-то особой ценности и хейтят его не за какие-то интимные видео, а за то, что он высокомерный балабол, который косле удачного матча не затыкается неделями, даже если он не сделал чего-то особенного
+5
-2
+3
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Tigran Shuts
Ответ Rad0
Глупо обижаться на простодушных людей или хейтить. Мне Дзюба не интересен, поэтому я даже не открыл новость про его новое видео, как следствие у меня нет к нему негатива.
Я не открывал эти видео, потому что этот раздел мне в принципе не интересен. Но латентных слишком много на спортсру.
+2
-1
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Тюменский медвежонок
я так полагаю Михаил Морозов (автор статьи) это тот самый человек который фанатеет от Дзюбы и его "слитые видео" смотрел и пересматривал под "другим углом", углом восхищения
+7
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-DF-
Спорц посредством долгой противоестественной деградационной эволюции вывел особую породу пользователей - питающихся исключительно хейтом и хайпом. Эта статья, как и подобные ей, не соберут ни множество просмотров, ни лайков, ни ответов. Сэд бат тру.
+2
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Michael Boldyrev
А теперь мат-перемат пропагандирует.
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last_guard
Лови минус
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Мукунку хороший
Для меня был,есть и будет- иудой,воришкой,вруном,болтуном и извращенцем..Таким,только детей пугать, а его до сих пор возносят.. Стыдно..
+3
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My Channels To Watch
Дзюба + видео = не смотреть и не читать. Выход
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justbored
"Не за что хейтить" lol А автор хитёр.
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