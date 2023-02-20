46 комментариев

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Мнения разделились.

В апреле канал «Коммент.Шоу» запустил юмористическое шоу «Ну, так нельзя, ###». В первом эпизоде Леонид Слуцкий, Артем Дзюба (ведущие) и Василий Березуцкий (гость) 40 минут безостановочно подкалывали друг друга, периодически отвлекаясь на футбольные байки.

Мнения о проекте разделились. Под видео в ютубе трудно найти негативный комментарий, а пользователи Sports.ru отгрузили сотни минусов и краткому пересказу, и глубокой аналитике.

А в чем проблема шоу? Есть ли плюсы? И качественно ли оно сделано? Отвечают люди, которые безотрывно связаны с юмором.

«Меня не повеселило ни-че-го. Это неинтересно. Это скучно. Это не смешно». Денис Косяков – участник «Убойной ночи», актер, сценарист, легендарный (по его мнению) обзорщик КВН

– Я посмотрел первый раунд и не уверен, надо ли [смотреть] второй и третий. В целом все понятно. Взрослые, уставшие, не самые интересные мне люди обсуждают не самую интересную мне игру, вспоминая непонятные мне факты и события.

Какой-то курятник! От просмотра у меня взрывается мозг. Просто поток букв, набор фраз. «А вот тогда!» «А кто вас только не возил!» «А у тебя прическа!» Я отплевываюсь от них, как Скрудж Макдак от золота, пытаюсь из этого вычленить хоть что-то, но невозможно.

Надо отдать должное Дзюбе – он достаточно органичен, не зажат, не читает по бумажке. Он просто общается с друганами. Про остальных могу сказать то же самое. С другой стороны, Дзюба, зараза, ни на секунду не затыкается.

Слушать это решительно невозможно, потому что все друг друга перебивают. Им же надо было объяснить, что они не просто ###### [разговаривают] за столиком в ресторане , что собеседнику нужно договорить, а после этого вставлять свои пять копеек. Они не участвуют в съемках передачи, они участвуют в веселой дружеской посиделке.

В первых выпусках «Убойной ночи» мы все друг друга перебивали. К счастью, это снимали максимально профессиональные люди. Если смешную вещь поглощал галдеж, мы переписывали отдельную фразу. Режиссер понимал: она будет в монтаже, поэтому голова должна ее проговорить. Здесь нужно было делать то же самое.

У этого шоу нет структуры. Вроде бы есть раунды, но что это меняет?

Не понял второй раунд. Рассказали историю – и? Нет никакой точки. (Слуцкий рассказал историю про Березуцкого в матче «Бешикташа» и ЦСКА – Sports.ru). В третьем [раунде] появился какой-то механизм. Хотя было бы больше смысла, если бы из вопроса вычленяли какой-то юмор, если бы в нем был парадокс или абсурд. Например, расставить предлагаемых персон по сексуальности. Из этого мог получиться разгон – почему Мутко сексуальнее Газзаева?

Звонок Уткину (Березуцкий позвонил Уткину, чтобы тот помирил их с братом – Sports.ru) был лишним, потому что он сразу пробил розыгрыш. Зато благодаря ему я осознал, что Дзюба – крайне неприятный человек. Когда попался Уткин, он с желчью и злобой выдавал шуточки про вес. Это было так неприятно. Поэтому главный совет – сменить ведущего.

Много претензий к мату, но меня он не смутил, потому что там в принципе много слов . Для меня это превратилось в выступление женской команды КВН среднего уровня: просто звуки, которые не складываются в слова. Смотришь – прошло 20 минут. А о чем говорили – не вспомнишь.

Меня не повеселило ни-че-го. Это неинтересно. Это скучно. Это не смешно.

Почему все так сыро? Все очень просто. Очевидно, это рекламная история. Люди не увлечены производством прикольного продукта. Они увлечены освоением бюджета. Такое крайне редко приводит к результату. Напомнило ChatGPT: ему дали задание, он ответил шаблоном, а не чем-то творческим.

Непонятно, зачем это назвали юмористическим шоу. Больше похоже на спортивное ток-шоу или даже на лобное место в «Доме-2», где люди о чем-то говорят и перешучиваются. Хотя до уровня «Дома-2» не хватает конфликта – а это, кстати, отличный движок.

Шоу может быть не смешным. Условно, «Большое шоу» с Азаматом – там же не смешно каждую секунду. В первом выпуске я ни разу не посмеялся. Но вся прелесть в том, что это интересно.

Напомнило посиделки пенсионеров, которые вспоминают былое. В любой тусовке, объединенной профессиональной деятельностью, люди собираются и что-то вспоминают. Легко представляю такое у квнщиков, которые вспоминают, как они в 2001-м почти обыграли «Луну». Но тут это почему-то решили снимать на камеру. Я не готов это смотреть дальше.

Телеграм/ютуб-канал Дениса Косякова

«Дзюба – это такой чувак на вечеринке: скажет 57 несмешных шуток, но 58-я в кого-то попадет». Савва Савченко, ведущий Comedy radio, стендап-комик

– Я так понимаю, Слуцкий повышал медийность в футболе, только чтобы стать блогером. Вообще, он неплохо ведет. Не все комики так органично смотрятся в кадре и сдают подводки. Отдельно отмечу богатый словарный запас всех участников шоу, количество интересных образов и сравнений. На удивление это достаточно смешно и смотрибельно: 40 минут пролетели незаметно.

Ладно, все не совсем так, ха-ха.

Я не очень понял, для чего они это делают, кроме как ради денег от спонсора, о которых сейчас мечтают все . Я думаю, они [«Винлайн»] даже не смотрят на синопсисы [тизеры] проектов, когда выделяют бюджет. Медийные люди? Дадим денег, пусть что-то снимут!

Столько раз «#####» я не слышал за всю жизнь. От Дзюбы это более-менее ожидаемо, а вот Слуцкий не поднял собеседников до своего уровня, а сам спустился к ним. Думал, Слуцкий будет более интеллигентным.

Тяжело слушать этот галдеж. Почему они друг друга перебивают? Наверное, если шоу выйдет больше, чем раз, они притрутся и поймут, где нужна пауза . Если их тормозить из-за кадра, все рухнет. Упадет темп, потому что они будут думать, как из речи вычленить весь мат – и что тогда останется, кроме действительно ярких метафор Дзюбы?

За просмотром шоу поймал себя на такой аналогии. Ты пришел в гаражи к мужикам, которые уже раздавили две бутылки. Ты еще не успел бухнуть, а они уже в середине истории, которая началась три часа назад. Они ее очень эмоционально друг другу пересказывают, а ты пытаешься поймать волну, но не выходит – или, наоборот, выходит, судя по комментариям [в ютубе].

Понравилось, что они поливают друг друга без агрессии. У них дружеский вайб, высокий уровень самоиронии – это подкупает. У нас очень мало спортсменов, которые могут пусть сумбурно, пусть с матом поговорить о себе с иронией. Никто раньше не показывал, что спортсмены по чесноку думают о себе. В этом новизна.

По структуре и качеству шоу пока нельзя назвать проектом, сформулированной программой. Пока это не формат, а просто прикольные мужики, которые веселятся и не стесняются камер. Я не очень уловил смысл раундов. Особенно с пранком – чудно и непонятно. С другой стороны, им нужно разбивать шоу на сегменты – они не могут весело материться 40 минут. Хотя, как показал выпуск, могут.

Это шоу странно разбирать как юмористическое – просто маскулинный гвалт и постспортивные посиделки , прилично снятые и явно попадающие в свою аудиторию.

Шутки там, конечно, не прописаны от и до – они бы не смогли их лупашить в таком темпе. Чтобы озвучивать готовые репризы с планшета, нужно быть суперпрофессионалом, как условный [Павел] Воля. Думаю, там написана некая рыба, структура, но на этом все. Условно: подколи Слуцкого про прическу, вспомни историю из карьеры. А дальше все на импровизации и харизме – а она у участников действительно есть.

Не могу вспомнить что-то конкретное, что бы меня повеселило. Там смешно в поливе, когда они бесконечно не затыкаются. Дзюба – это такой чувак на вечеринке, которому нужно быть в центре внимания и вкинуть как можно больше шуток. Скажет 57 несмешных, а 58-я в кого-то попадет. Но у него попаданий даже больше, чем одно на миллион.

Если коротко – пацанские разгоны, но людей такого уровня интересно послушать. Возможно, только раз. Дальше – зависит от гостей . Если будут менее близкие к ним люди, возможно, пропадет химия, станет меньше веселого. Главное, чтобы это не скатилось в пресное интервью на «Матч ТВ». Но пока потенциал у такого дикого, но симпатичного формата хороший.

Телеграм/ютуб-канал Саввы Савченко

«В ЧБД каждый посвятил жизнь юмору, а Слуцкий просто веселый мужик. Для шоу этого недостаточно». Константин Белевцев – рецензент юмора, автор ютуб-канала Crafty Sound

– Сейчас тренд на шоу в стиле «Прожарки». Видимо, есть спрос. Так люди выпускают пар.

Не удивлюсь, если идея объединить Дзюбу и Слуцкого в одном шоу пришла после выпуска «Громкий вопрос» со Слуцким. Дзюба пришел на съемки и постоянно что-то выкрикивал из-за кадра.

На планшетах перед Слуцким и Дзюбой какой-то текст. Причем у каждого свой, хотя «Ну, так нельзя, ###» претендует на импровизацию. У всех топовых комиков, которые выступают в этом жанре, за плечами колоссальный опыт. У Дзюбы и Слуцкого его нет, поэтому им или прописывают скрипт заранее, или накидывают по ходу шоу.

Сценаристы обычно желтым отмечают что-то среднее, зеленым – «болты» [сильные шутки]. У них, вероятно, зеленый означает обязательный текст (объяснить правила), желтый – что желательно сказать.

Идеально было бы дать Дзюбе и Слуцкому по гарнитуре, чтобы авторы подсказывали шутки, но с «ухом» нужно уметь работать . В прошлом году СТС выпускал шоу «Суперлига», где в одном из конкурсов командам КВН помогала приглашенная звезда. У одной из них звездой был [продюсер Иосиф] Пригожин, который, скорей всего, с «ухом» работал нечасто. Поэтому он делал двухсекундные паузы: слушал – анализировал – потом говорил. Хотя у Пригожина, видимо, беда со всеми переговорными устройствами.

Первое, что мне не нравится здесь и во многих проектах – все говорят одновременно. Галдеж тяжело воспринимать, а тем более с него веселиться. Вот, например, Березуцкий пытается что-то сказать, а Дзюба обрывает его на полуслове. В комедии так не работает – ты должен послушать сетап [начало шутки] и перекрыть его панчлайном [шуткой]. Перетягивание одеяла на себя (как делает Дзюба) зачастую говорит о комплексах и неуверенности.

Пока ощущение, что делали спустя рукава. Хотя пилотный выпуск должен быть бомбой. Если сняли несколько пилотов, и на выходе получилось это – тогда ужас. Возможно, создатели подумали: «Есть Дзюба, есть Слуцкий. Пусть делают что угодно – все равно будут смотреть, потому что они медийные».

Они друг друга ########## [подкалывают] за прическу. Это че, блин, третий класс, вторая четверть? Шутки про внешность – первого слоя . Это, мягко говоря, не вершина юмора. Дальше ######### [докопались], что у Березуцкого на фото рот открыт. Окей, такой уровень. Чтобы хорошо шутить, нужно быть интеллектуально развитым. Дзюба этому яркий антипример.

Много мата. Любой комик подтвердит, что мат нужен в определенных местах, чтобы усилить шутку. А так ты просто удлиняешь предложение без юмористического эффекта.

Во втором раунде в юмористический баттл ворвался даже монтажер. Я думал, дальше световики и операторы начнут угорать. Третий раунд абсолютно нерабочий даже на уровне идеи, у него неинтересная структура. Не пранк, а какая-то шляпа. Гораздо более рабочая тема почти для любого шоу – мини-викторина с вариантами ответов.

Во второй части несколько раз показали Дзюбу не в лучшем свете (с мокрыми подмышками – Sports.ru). Очень странно, учитывая несколько камер. Можно же взять другой ракурс. Это грязь. Как ее можно объяснить? Только халтурой . Может, так хотели усмешнить.

Я бы не относил это к юмору, больше похоже на эфир [Владимира] Соловьева или «Пусть говорят»: шум, крики. Не хватало только фразы: «Твой брат в студии, сейчас мы его пригласим к нам».

Странно анализировать шоу как юмористическое, ведь Дзюба и Слуцкий – не комики. Создавать юмор не так просто, как кажется, тем более в жанре импровизации. Нельзя сразу выдавать «болты» как из пулемета. Как и в любом деле, нужен опыт. Рассмотрим на примере ЧБД, где каждый участник – профессионал, посвятивший жизнь юмору. Слуцкий достаточно веселый мужик, но этого недостаточно. Ну а с Дзюбой все и так понятно, ему бы к психологу сначала сгонять .

Делать юмористическое шоу, где ведущие не комики, было ошибкой. А вообще, может, я просто глубоко копаю? Может, мы пресытились юмористическими шоу и хотим качество? Может, тут совсем другая целевая аудитория, которой достаточно такого юмора?

Несмотря на медийность всех участников, очень тяжело смотреть. Я бы выключил на третьей минуте, потому что какофонию невозможно слушать. У меня под конец разболелась голова.

Телеграм/ютуб-канал Константина Белевцева

«Они должны рассказывать веселые истории, а Дзюба – задорно смеяться». Роман Лагойда – креативный продюсер «Comedy Баттл» и «Открытого микрофона»

– Немного напомнило ЧБД, но его я не большой поклонник, а это шоу мне неожиданно зашло.

Дзюба и Слуцкий – персоны, к которым я хорошо отношусь. Для меня они изначально максимально положительные. Несмотря на юмор начального уровня, мне интересно наблюдать за ними из-за атмосферы. Отдельно кайфанул от личных историй . Например, как Березуцкий завершил карьеру в сборной.

Из минусов – перебивание. Или над ними не было сильного надзора, или сказали: «Делайте что в кайф, а на постпродакшне посмотрим». Видимо, Дзюба хотел максимально высказаться, поэтому заполнял собой все паузы. С точки зрения психологии мне понятно, почему он так себя вел: неопытность в роли ведущего и банальное волнение. В конце успокоился.

Не понравилось, что они специально матерятся. Мат в разговоре меня не парит. Но когда искусственно – зачем? Без него шоу бы абсолютно не пострадало. Возможно, таким образом продюсеры хотели создать неформальную обстановку и за счет мата интеллигента Слуцкого добиться вау-эффекта.

Еще не понравилось, что они старались шутить. Если отбросить, что эти люди никогда не занимались юмором, все ок. Если докапываться – конечно, юмор не самый качественный, однообразный. Например, Дзюба постоянно вдалбливал Березуцкому, что он плохо играет.

В плане юмора хотелось большего. У них все шутки первого порядка: Березуцкий – деревянный, у Слуцкого плохая прическа, Дзюба ничего не выиграл. Слуцкий не давал на себя нашучивать. Кто-то начинал задвигать какую-то тему, он такой: «Да, я согласен» . Блин, раз ты согласен, уже неинтересно.

Если дать им прописанные шутки, все провалится. Среди них нет актеров, стендап-комиков, умеющих подавать чужие шутки. Они должны рассказывать веселые истории, а Дзюба – задорно смеяться. Возможно, они держали в голове маркеры, про что пошутить, и из-за этого не все так хорошо удавалось. Если избавить их от маркеров, возможно, получится лучше.

В первом выпуске был довольно разговорчивый гость. Многие футболисты закрытые, поэтому интересно, как дела пойдут дальше. Сейчас атмосфера была как с друзьями на кухне. Я был в их тусе, это кайф.

Телеграм/ютуб-канал Романа Лагойды

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Бонус! Если этот пост наберет 1000 плюсов, комики и рецензенты разберут интервью Богдана со Слуцким и Дзюбой, собравшие в сумме 17,5 миллионов просмотров.