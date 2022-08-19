Йоканович перестраивает «Динамо»: от прессинга Шварца уже ничего не осталось

Хотя Славиша говорил, что разделяет агрессивный стиль.

«Динамо» – одна из самых спорных команд старта РПЛ. Москвичи еще не проигрывали, идут в топ-5 по забитым (10) и пропущенным голам (4), но, кажется, уходят от стандартов игры, установленных Сандро Шварцем.

Важно разделять: уже весной «Динамо» сильно просело в качестве, а летом ушли Себастьян Шиманьски, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела и Роман Евгеньев. Славиша Йоканович попал не в такие комфортные условия, как могло казаться (клуб из топ-3 прошлого сезона с качественной атакой, даже сейчас имеющий возможность приглашать легионеров), тяжелый вкат в сезон даже логичен, но, вероятно, при сербе «Динамо» будет не так ярко из-за его игровых принципов.

«Качество игры у «Динамо» было разным, но в целом команда действует агрессивно и храбро. Я разделяю этот стиль. Шварц постоянно говорил про интенсивность? Он знал команду лучше, чем я. Пока мы остановимся на слове «интенсивность». Нам потребуется время, чтобы описать команду. Возможно, вскоре добавим слово «агрессия», – говорил Йоканович на первой пресс-конференции в Москве.

В первых пяти турах «агрессия» точно не ассоциировалась с «Динамо». Косвенно это признал даже Йоканович. В эфире «Тотального футбола» тренер рассказал о роли Николы Моро в давлении при игре без мяча.

Скриншоты сделаны в InStat Scout

«Это пример того, как «Динамо» играло в прошлом сезоне. Я выделил бы позицию Моро. По мне, он действовал слишком высоко, я предпочитаю играть немного иначе. Но в матче с «Ростовом» прессинг был более-менее таким, как в прошлом сезоне.

В этом эпизоде Моро нацелен на опорника соперника. Я предпочел бы, чтобы он страховал пространство между линиями, а на соперника выдвигались Фомин или Захарян, наши восьмерки. Но я понимаю Моро – это то, как он действовал в прошлом сезоне. Я хочу действовать чуть иначе.

Все наши полузащитники – на одной линии. Мне не нужно это. Если один из них будет ниже, мы сможем лучше контролировать пространство. Мне не нравится расположение тут, одним пасом «Ростова» мы потеряем троих центральных полузащитников».

Изменение роли Моро при прессинге – далеко не единственное оборонительное изменение после прихода Йокановича. По информации Sports.ru, серб требует от центральных защитников «Динамо» всегда находиться в створе своих ворот. При Шварце Бальбуэна, Ордец, Евгеньев и Сазонов располагались в створе только в своей штрафной.

Компактность в достаточно низких блоках – едва ли не ключевое качество нового «Динамо». Из-за расположения центральных защитников Сергей Паршивлюк и Дмитрий Скопинцев тоже располагаются довольно узко.

Пожалуй, самые большие проблемы с оборонительной четверкой «Динамо» испытало в гостевом матче с «Факелом». Во-первых, в старте дебютировал Роберто Фернандес, приехавший в Россию за несколько дней до матча. Во-вторых, «Факел» постоянно нагружал правый край «Динамо» – там активно подключался Ильнур Альшин, туда сваливался Хызыр Аппаев. Из-за этого в первом тайме Сазонов несколько раз уходил из створа – при просмотре с тактической камеры заметно, как ему за это пихали партнеры.

Также правый край «Динамо» нагружал «Краснодар» – там действовали Кристиан Рамирес, Оланкуле Олусегун и Эдуард Сперцян. Из-за акцентов «Факела» и «Краснодара», а также оборонительных принципов «Динамо» и недоработок Дениса Макарова и Вячеслава Грулева на фланге часто оставался свободный игрок соперника. Вероятно, главная причина – именно принципы Йокановича, потому что похожие ситуации возникали, например, и против «Торпедо».

В результате после пяти туров соперники «Динамо» – в топ-5 по количеству кроссов. Видимо, Йоканович считает, что за счет игры вверху Сазонова и Фернандеса, а также выходов Антона Шунина «Динамо» избежит больших проблем.

«Динамо» очень пассивно без мяча – это касается не только позиции Моро при прессинге. Да, команда потеряла Шиманьского (топ-10 по прессинг-действиям, топ-2 – по контрпрессинг-действиям в прошлом сезоне), но и оставшиеся игроки стали гораздо менее агрессивны. Даже провальной весной 2022-го «Динамо» заняло первое место по прессинг-действиям на чужой половине поля, второе – по контрпрессинг-действиям на ней. Сейчас – 13-е по прессинг-действиям и вообще 16-е – по контрпрессинг-действиям.

Скорее всего, «Динамо» Шварца – уже история, вряд ли мы увидим развитие идей той команды. Разница в первых пяти турах этого сезона с прошлым поражает.

Другой стиль не обязательно ведет к снижению качества – это история про яркость. Поэтому «Динамо» может стать самым сложным соперника «Спартака» в РПЛ этим летом.

Йоканович точно не будет играть во владение, как «Сочи» Гаранина (значит, и оставлять большие свободные пространства), а «Динамо» обладает гораздо более качественным составом, чем «Оренбург» и «Урал», с которыми «Спартак» большую часть матчей провел в позиционной атаке.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов