«Зенит» прибил чемпионскую гонку. Веселье кончилось, все как всегда

Все решила внезапная замена Артура.

У вас бывает так: смотришь сериал, наполненный неожиданными, иногда даже абсурдными поворотами, а заканчивается все максимально предсказуемо?

Кажется, сериал РПЛ-2023/24 именно такой.

Помните, как связывали стартовый очковый кризис «Зенита» не только с отъездом Малкома и Далера Кузяева, но и с демаршем Вендела, тусившего в Бразилии вместо тренировок в Петербурге? Только вот Вендел подъехал к третьему туру – и «Зенит» впервые тогда уступил (2:3 от «Динамо»).

«Краснодар» – главный стилистический идеолог РПЛ последних десяти лет – ворвался в чемпионскую гонку с тренером-прагматиком, уставшим отвечать на вопросы о философских спорах с владельцем клуба. С этим тренером «Краснодар» сначала выиграл первый круг, а затем и всю первую часть сезона – все в первый раз в истории. С этим тренером главный креативщик команды фактически превратился в опорника, редко получающего мяч в финальной трети поля.

«Динамо» – клуб, сначала ждавший Марко Николича, а после его высадки в Дубае, кажется, пролиставший полное собрание тренерских Желтых страниц Балкан, – спустя три недели межсезонья обратился к тренеру с трехлетним опытом в России. Этому тренеру понадобились три приобретения и четыре месяца, чтобы команда побежала. «Динамо» бежит – правда, далеко не всегда – назад, в том числе поэтому и обороняется на уровне аутсайдера лиги. И такая команда за десять туров до финиша врывается в золотую гонку, очаровывая игрой на чужой половине поля. Да, почти сразу из нее и вылетает, но еще два тура назад «Динамо» отставало от первого места всего на одно очко.

Игра «Краснодара» и «Зенита» была очень важной, но становилась определяющей для чемпионской гонки только в одном случае – при победе Петербурга.

Почему?

Во-первых, при ней «Зенит» отрывался бы на четыре очка, а больше отрыв между лидером и вторым местом в этом сезоне встречался лишь дважды. Сам «Зенит» еще не имел такого преимущества, у «Краснодара» было немного большее еще десять туров назад. «Немного большее» – даже лишнее, потому что при победе в Краснодаре «Зенит» получал перевес в личных встречах – главном критерии при равенстве очков (в первом круге сыграли 1:1). Теперь у «Зенита» фактические +5 над «Краснодаром».

Во-вторых, «Зенит» не сильно эмоционально добавляет по ходу сезона (вспышки типа второго тайма кубкового матча со «Спартаком» – редкое исключение), но, в отличие от «Краснодара», уже не переживает перестройку. Да, «Краснодар» в двух из трех матчей после смены тренера оборонялся в пять защитников, но при Мураде Мусаеве стал больше прессинговать и играть в прием. Это неизбежно ведет к провалам в центре поля и более слабой индивидуальной игре центральных защитников.

В-третьих, +4 (а фактически +5) после 22 матчей (21-й тур еще сыграют, его переносили из-за выборов) – рабочая история для «Зенита» Семака. Сильно больше было только в двух сезонах, еще в двух – столько же.

И «Зенит» выиграл. Конечно, тоже по алогичному сценарию.

Без дисквалифицированного Вендела Семак выбрал схему с тремя центральными защитниками, которую, казалось, глобально игнорировали после трансфера Артура. Кубковый матч со «Спартаком» и тут исключение, тогда вышли всего пятеро игроков, попавших в старт на «Краснодар».

В Краснодаре Артур начал со скамейки. В первом тайме у «Зенита» почти ничего не получалось, кроме двух атак в зону за спиной Хуниора Алонсо.

Сразу после перерыва Семак заменил левого центрального защитника Нуралы Алипа на Артура. Защитника меняет игрок-заменитель Малкома, которого в клубе ждали полгода. И выходит на позицию левого латераля , позволяя оставить расстановку из первого тайма.

Логично?

На 46-й минуте сложно было понять, что задумал Семак.

Через двадцать минут можно было только аплодировать. «Зенит» внезапно поставил на левый фланг и разбил «Краснодар» постоянными уходами одного из атакующих игроков в глубину (чаще всего – Матео Кассьерры) и вбеганиями другого в освободившееся пространство.

А Артур, малкомозаменитель на правом фланге атаки, забил, вероятно, чемпионский гол с позиции левого латераля с правой ноги.

У вас бывает так: смотришь сериал, наполненный неожиданными, иногда даже абсурдными поворотами, а заканчивается все максимально предсказуемо?

Сериал РПЛ-2023/24 – именно такой.

В этом сезоне был еще один сериал, спин-офф «РПЛ-2023/24». Он назывался «Путь «Краснодара» к мечте» , Спортс даже фиксировал все ключевые сюжетные твисты команды Владимира Ивича после внезапного прыжка на первое место.

Оказалось, путь «Краснодара» к мечте – это возвращение к атакующему футболу, а Владимир Ивич – главный злодей.

Что же, каким-то сериалам все-таки нужно удивлять финалом.

Так «Зенит» перевернул матч с «Краснодаром». Браво Семаку!

«Краснодар» обвинил Семака во лжи. Публичная ссора из-за билетов

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; РИА Новости /Виталий Тимкив