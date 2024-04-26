РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

Приветствуем всех, кто не ожидает на карте денежки от «Краснодара». Короткая предыстория для тех, кто вдруг упустил.

Игрок «Рубина» Руслан Безруков после победы над «Зенитом» пошутил в интервью: «Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять. «Краснодар», ждем на карту денежки».

Генеральный секретарь РФС и бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов не оценил юмор и обратился в комитет по этике.

«Вне зависимости от того в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной, — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.

Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС», – говорится в заявлении союза.

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Писал большой текст про поведение Юрана в медиа, поэтому тут нельзя промолчать.

Достаточно провести десять минут в соцсетях «Рубина», чтобы понять, что Руслан Безруков – фактически лицо команды, человек, чаще всего задействованный в медиаактивностях.

После победы над «Зенитом» Безруков сначала пообщался с «Матч ТВ», затем остановился в миксте. Добродушный парень, который пытается отвечать развернуто – не всегда получается фактурно, но и карьера Безрукова только запустилась.

Максим Митрофанов направляет письмо в комитет по этике, служба коммуникаций выдает убийственное сообщение, всерьез сравнивая слова Безрукова со стимулированием игроков «Черноморца» перед матчем с «Чайкой» от генерального директора «Урожая» Градиленко.

Фантастика, но сообщение РФС появилось в момент, когда в союзе уже знали об отравлении «Сочи». Была ли какая-то публичная реакция от РФС?

А, может, кто-то из РФС направлял письмо в комитет с просьбой рассмотреть слова Григория Иванова, призывавшего «утопить судей» и заявлявшего «давайте я, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову»?

Ответы на эти два вопроса очевидны.

То, что РФС инициировал разбирательство по Безрукову, – уже позор.

Если Руслана как-то накажут, позор будет еще большим.

Фото: РИА Новости /Александр Гальперин, Кристина Кормилицына