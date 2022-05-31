Итоги Шварца в «Динамо»: он построил лучший прессинг РПЛ и раскрыл Захаряна и Тюкавина

Дорский осмыслил немецкий период.

В середине сентября 2020-го «Динамо» пережило одно из главных разочарований в новейшей истории клуба – вылет из Лиги Европы от грузинского «Локомотива». Спустя пару недель москвичи уступили «Химкам», у которых в восьми турах не было ни одной победы – и главного тренера Кирилла Новикова уволили.

Нового тренера искал спортивный директор Желько Бувач. «До моего приезда у меня были разговоры с руководством о том, какой именно нам нужен футбол: интенсивный, атакующий и эмоциональный. Поэтому новый тренер и его штаб должны были соответствовать этим требованиям. Сандро Шварц – молодой, но уже опытный тренер с глубоким пониманием футбола. Он позитивный и эмоциональный и должен передать эти качества футболистам, чтобы они стали такими же», – говорил Бувач.

При Новикове «Динамо» показывало неплохие результаты. В сезоне-2019/20 на отрезке с ним (18 туров) команда разделила второе место с «Локомотивом», а в сезоне-2020/21 после поражения от «Химок» отставала от лидирующих «Зенита» и «Спартака» всего на три очка. Но стиль «Динамо» точно не соответствовал декларации Бувача – сушили игру в обе стороны.

При Шварце «Динамо» сильно изменилось.

Шварц постоянно говорил о важности интенсивности тренировок. О ней рассказывали и игроки, а «Динамо» стало лидером РПЛ по рывкам

Практически во всех больших интервью в России Шварц рассказывал об интенсивности. «С самого первого дня в «Динамо» мы делали акцент на интенсивности тренировок, особенно на активности перемещений при игре без мяча и работе в прессинге», – подчеркивал Сандро.

Важно, что об этом же говорили и игроки. «Шварц требует более быстрого переключения при потере мяча, то есть лучше действовать в контрпрессинге. Наша игра стала агрессивнее», – объяснял Вячеслав Грулев. Сергей Паршивлюк делился деталями со сборов: «Тут нет выходных – только между сборами, но в эти дни ты должен выполнить программу по датчикам. Если день матча, то утром все равно тренировка. Сами занятия тоже очень энергозатратные, ты всегда сконцентрирован».

В сентябре я ездил на базу «Динамо» для интервью со Шварцем – перед нашей встречей команда провела полуторачасовую тренировку. Сандро оценивал интенсивность в игре через спринты и рывки, но подчеркивал важность контекста:

«После каждого матча мы оцениваем данные только в связи друг с другом. Например, мы хотим обороняться, двигаясь вперед. У нас есть данные по спринтам – ну, спринты и спринты. Нужно понимать, где делаются эти спринты.

Если много спринтов на нашей половине по направлению к чужим воротам, это хорошо – значит, мы выдвигаемся и поджимаем. Если много спринтов с чужой половины к нашим воротам, значит, мы не прессингуем, а бегаем к своим воротам и не соответствуем своей же игровой идее. Поэтому нам важны короткие спринты на обеих половинах и более длинные – по направлению к чужим воротам».

В рывках «Динамо» при Шварце резко прибавило.

По дистанции на спринтах «Динамо» уступает, например, «Крыльям Советов». В этом сезоне команду Игоря Осинькина называют одной из главных атакующих в лиге, но такое определение кажется не совсем честным.

«Крылья»-2021/22 – прекрасная контратакующая команда (вторые по ударам и голам после них), практически не оказывающая давления без мяча на чужой половине поля. В быстрых отрывах самарцы и набирали большую часть дистанции на спринтах.

Сразу после прихода в «Динамо» Шварц работал над прессингом. Прогрессировали постепенно – и осенью 2021-го стали лучшими в РПЛ

Конечно, гораздо чаще Шварц был доволен направлением спринтов – при нем «Динамо» превратилось в главную прессингующую команду России.

«На теории поначалу вопросов практически не было, игроки немного стеснялись. Со временем вопросов стало больше, они грамотные – ребята, например, спрашивают, в какой момент нужно начинать атаковать. Это очень хорошо – значит, команда жива и пытается развиваться», – говорил Шварц Sports.ru в сентябре 2021-го.

Через три месяца Шварц пришел в «Тотальный футбол» и поделился подробностями прессинга «Динамо»: «Нельзя сказать, что мы хотим копировать «Ливерпуль», хотя у нас одна базовая схема 4-3-3. Три парня впереди – Захарян, Грулев и Макаров – хорошо под нее подходят. Они первыми начинают прессинг, когда защитник соперника не очень хорошо принял мяч.

Инициирует прессинг и дает сигнал к его началу тот, кто находится ближе всего к сопернику, который в этот момент с мячом. Если соперник после этого делает длинную передачу, подключается вторая линия прессинга.

Мы уже в этот момент расположены так, чтобы сделать подбор. Нет смысла, если сигнал к началу прессинга подает защитник или опорник, это должен делать тот, кто находится ближе всего к мячу».

В прошлом сезоне на отрезке при Шварце «Динамо» заняло третье место по числу прессинг-действий на чужой половине и четвертое – по контрпрессинг-действиям на ней. В этом – первое по обоим показателям.

«У всех наших специалистов тренировки более-менее похожи, а он дает много новых упражнений, – рассказывал Роман Евгеньев в марте 2021-го. – Если говорить о матчах, то при Шварце мы стали играть достаточно высоко в обороне. Такого никогда раньше не было. Обычно низко вставали, а тут практически каждую игру мы располагаемся в районе центральной линии поля – причем без разницы, кто наш соперник».

«Такого никогда раньше не было» точно применимо к периоду Евгеньева, попавшего в основу «Динамо» в сезоне-2018/19.

На протяжении года «Динамо» создавало опасность после высоких отборов (не дальше 40 метров от чужих ворот).

Шварц перевел Шиманьски в середину поля. Себа был незаменим и с мячом, и без него

За начало прессинга «Динамо» отвечал один из игроков верхней тройки, но без Себастьяна Шиманьского давление не было бы настолько качественным.

Шиманьски перешел в «Динамо» летом 2019-го и первый сезон провел ближе к атаке – выходил на обоих краях и на позиции десятки. Получилось очень средне: всего 1+1 при постоянном месте в основе (продвинутые данные были не лучше).

На старте сезона-2020/21 при Новикове Шиманьски тоже выходил справа (при позиционной обороне вообще садился фактически пятым защитником) и десяткой, а при Шварце почти сразу превратился в правую восьмерку в 4-3-3.

«Для каждой позиции у нас есть профиль, в котором расписано идеальное поведение игрока при обороне и атаке. Берем профиль – выбираем игрока и сравниваем его качества с тем, что мы хотим видеть. Играет тот, кто больше всего соответствует этому видению. В целом Шиманьски может играть на другой позиции, так же, как и Захарян – восьмерка или фланг.

Мы хотим, чтобы восьмерка проделывала большой объем беговой работы, отбирала мяч, участвовала в контрпрессинге и умела работать с мячом на ограниченных пространствах. Шиманьски намного увереннее чувствует себя в центре. Конечно, в отдельных матчах мы можем сдвинуть его на край, но в целом мы понимаем лучшую роль для него. Шиманьски приходится много участвовать в игре, он это любит. Много движения – тоже любит», – объяснял Шварц в интервью Sports.ru.

После прихода Шварца Шиманьски – лучший игрок РПЛ по числу контрпрессинг-действий и второй по прессинг-действиям за 90 минут. По количеству успешных отборов за 90 минут в этот отрезок – тоже второй в лиге.

На мяче Шиманьски при Шварце тоже был в полном порядке, хотя на его статистику повлияло и качественное исполнение стандартов.

Шиманьски должен был уехать в Европу этим летом и без 24 февраля, но, конечно, всем хотелось более красивого и счастливого прощания.

Увы.

При Шварце заиграли Захарян и Тюкавин, в новых ролях раскрылся Грулев. Но ввод молодежи в состав не был искусственным

Шварц останется в истории «Динамо» тренером, впустившим в основу Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Впервые об этой паре Сандро услышал еще до подписания контракта – Бувач рассказал о ней в телефонном разговоре.

Захарян – четвертый полевой игрок «Динамо» по минутам, проведенным при Шварце. Больше отыграли лишь Даниил Фомин, Шиманьски и Никола Моро (ну и Антон Шунин). В РПЛ Арсен уже поиграл правым и левым нападающим, а также восьмеркой.

Тюкавин потерял место в старте весной 2022-го (за этот отрезок всего два матча в РПЛ с первых минут), но это абсолютно нормально и с учетом трансфера Федора Смолова, и с учетом возраста Константина (только через месяц исполнится 20). 15 очков по системе «гол+пас» за два неполных сезона – прекрасный результат, хотя в прессинге Тюкавину еще нужно сильно добавлять.

Еще один прорыв Шварца – Вячеслав Грулев, который еще начало 2020-го встречал в аренде в «Нижнем Новгороде». При Сандро Грулев, как и Захарян, появлялся на обоих краях атаки, а осенью на месяц даже выиграл конкуренцию у Тюкавина на позиции центрального нападающего.

При этом Шварц не наигрывал молодежь искусственно. Летом 2021-го в «Динамо» приехали Фабиан Бальбуэна и Диего Лаксальт, которые вытеснили из основы Романа Евгеньева и Дмитрия Скопинцева (ему на старте сезона было 24 – не юноша, но до старости еще далеко). Зимой 2022-го подъехал Федор Смолов – на позицию, которую делили Тюкавин и Грулев.

«Конечно, очень важно, чтобы в команде были игроки, уже прошедшие через что-то, и те, кто только начинает, но мы не думали, что нам обязательно нужен, например, центральный защитник в районе 30 лет.

Было понимание, что наши игроки прибавят, если правильно отнесутся к новому центральному защитнику.

Прессингующей команде сложнее найти центрального защитника, поэтому иногда мы думаем, от чего можем отказаться для повышения общего уровня. Но если идешь на компромиссы, теряешь что-то здесь, что-то там. В жизни важно уметь найти компромисс, но в футболе иногда сложно это делать. Нам нужны смелые защитники, которые не боятся играть высоко», – так Шварц объяснял трансфер Бальбуэна.

«Динамо» не та команда, где играют только молодые, но средний возраст состава Шварц (и клубная академия) все-таки снизил.

При Шварце «Динамо» провалило две весны. Этой очень сильно просели в обороне

В последних семи турах сезона-2020/21 «Динамо» победило всего дважды – тонущий «Ротор» и ЦСКА в матче последнего тура, который уже ничего не решал.

«Мы расстроены и разочарованы, у нас был шанс попасть туда [в еврокубки]. Наверное, есть объяснение – у нас молодая команда. Но есть потенциал для развития, нужно двигаться вперед. Я доволен тем, как мы реализуем свои идеи и принципы. Надо двигаться в этом направлении», – говорил Шварц прошлой весной.

Этой весной «Динамо» не только проиграло чемпионскую гонку «Зениту» (во второй части сезона отстали аж на 10 очков), но и пропустило «Сочи» в борьбе за серебро, а также уступило «Спартаку» в финале Кубка России. По сути, за три месяца москвичи качественно сыграли только против Тулы (худшая команда лиги) и «Ахмата» плюс достаточно убедительно провели первый тайм с «Локомотивом». Даже до середины апреля, когда «Динамо» отставало от «Зенита» лишь на три очка, осенней яркости уже не было.

«С 24 февраля многое изменилось, были сложности. Мы проживали их вместе. Я понимал, что команде нужна моя поддержка, были эмоциональные разговоры», – сказал Шварц после поражения в финале Кубка.

К рестарту сезона «Динамо» покинул основной центральный защитник Иван Ордец, а Моро и Шиманьски уже не показывали качества из первой половины сезона. Из-за этого команда сильно просела в обороне. А Шунин совсем не выручал.

Скорее всего, эффективность атаки«Динамо» снизилась из-за отъезда Андрея Воронина. «Он дает много советов по расположению на поле, по принятию решений. Говорит, в каких ситуациях надо наносить удар, как правильнее открываться при простреле», – говорил Вячеслав Грулев в мае 2021-го. «Жаль, что ушел Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в команде», – признавался Тюкавин в марте 2022-го.

Пять защитников в финале Кубка России против «Спартака» – один из ярчайших показателей непорядка «Динамо» этой весной. Пожалуй, так радикально Шварц не менял команду с матча с «Зенитом» в декабре 2020-го. Тогда Сандро тоже перешел на пятерку в обороне, отказался от прессинга – и получил безнадежные 1:3.

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При Шварце «Динамо» превратилось в третью команду РПЛ – и дело не только в результатах этого чемпионата.

«Я бы хотел, чтобы другие команды смотрели на нас и говорили: «Мы хотим играть как «Динамо», – признавался Шварц осенью 2021-го.

В России у Сандро получилось не все.

Но, кажется, его желание исполнилось.

Фото: fcdm.ru; globallookpress.com/Konstantin Tverdovsky/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Федоренко, Павел Бедняков