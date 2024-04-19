Я хочу, чтобы «Спартак» тренировал Карпин

Колонка Дорского.

«Спартак» – на новом распутье. Гильермо Абаскаль уже улетел из России, Владимир Слишкович – исполняющий обязанности главного тренера без особых перспектив на избавление от приставки, но с прекрасным русским языком .

Дальше – непростой выбор нового тренера. Очевидно, теперь структура «Спартака» сложнее, чем летом 2022-го, когда Лука Каттани подписывал Абаскаля. Теперь спортивному директору Томашу Амаралу недостаточно одобрения от одного человека (раньше им был Леонид Федун) – шорт-лист и главный кандидат в нем должны быть утверждены советом директоров.

Скорее всего, в списке Амарала будут только иностранные тренеры – и там не будет лучшего варианта для «Спартака» прямо сейчас.

Это Валерий Карпин.

Карпин покинул «Спартак» десять лет назад. На стыке 2000-х и 2010-х Валерий был харизматиком, который практически случайно стал тренером. В середине 2010-х – по мнению Леонида Федуна, «сбитым летчиком» , который не побоялся поехать в испанское и российское подземелье. «Было интересно поработать с игроками другого уровня, в другой атмосфере, в другой ситуации», – говорил Карпин в декабре 2021-го о выборе «Мальорки» и Армавира.

В том числе благодаря этому опыту к середине 2020-х Карпин подходит в статусе одного из лучших российских тренеров: он силен и в психологии, и в тактике.

«Ростов» Карпина по меркам РПЛ не обладает большим бюджетом и грандиозным составом (иногда – даже просто сильным), но уже пять лет стремится играть как гранд.

В «Ростове» Карпин использует Сергея Песьякова так, как хотел еще в «Спартаке» в первой половине 2010-х: постоянное участие вратаря в начале позиционной атаки, выманивание соперника в прессинг для освобождения пространства в середине поля. Песьяков блестяще пасует обеими ногами – практически уникальный для вратарей РПЛ скилл (еще есть Юрий Дюпин, но его качества в начале атаки в «Рубине» так активно не используются с момента ухода Романа Шаронова).

В «Ростове» Карпин попробовал прессинг «Ливерпуля» пиковых Мане, Фирмино и Салаха (в сезоне-2019/20 аналогами были Байрамян, Шомуродов и Ионов, сейчас – Мохеби, Голенков и Роналдо): крайние нападающие забирают центральных защитников соперника, центрфорвард играет по опорнику. Карпин использовал и большие разрывы между шестеркой прессингующих и четверкой защитников, и более высокие позиции оборонительных игроков, но почти всегда давление «Ростова» получалось очень интенсивным.

После интеграции в состав Романа Еременко, Ивелина Попова и Матиаса Норманна весной 2019-го и перехода с 5-3-2 на 4-3-3 перед сезоном-2019/20 «Ростов» – одна из самых прессингующих команд РПЛ. Небольшой откат случился в чемпионате-2020/21, когда «Ростов» покинули Эльдор Шомуродов, Алексей Ионов, Евгений Чернов, Бахтиер Зайнутдинов и Ивелин Попов, но уже в сезоне-2022/23 «Ростов» вернулся к высокому давлению – даже без легионеров.

Карпин не боится пробовать новое в рамках 4-3-3. В 2020-м он дал очень широкую роль Норманну – при глубокой позиционной обороне тот становился центральным защитником. Эксперимент понравился – после Норманна Карпин отдал такие функции Данилу Глебову. Это решение направлено на закрытие ширины поля сопернику, но есть и польза для атаки. Например, чувствуя свободу, один из центральных защитников при ударах от ворот соперника может выдвигаться почти до чужой штрафной, Максим Осипенко вообще выдает стоунзоподобные включения в центр поля, правый защитник Илья Вахания заходил в середину за спину недисциплинированным центральным полузащитникам «Динамо».

Решения, направленные на агрессивную игру и подходящие отдельным игрокам или даже всей команде, – то, чего явно не хватает нынешнему «Спартаку».

Может ли Карпин их дать? Конечно.

Даже больше: часть наработок «Ростова» вполне соответствует «Спартаку».

Роль Глебова подходит Руслану Литвинову – мы ее даже видели на старте матча с ЦСКА в прошлом сезоне (2:2). У Литвинова уже большой опыт игры и в опорной зоне, и в центре обороны, а по качеству передачи он, пожалуй, превосходит Глебова.

Интенсивность «Ростова» «Спартаку» способны дать Пруцев, Литвинов и Зобнин. С крайними нападающими сложнее, никто из имеющихся сейчас не любит много бегать, но перевод Зиньковского/Бонгонды/даже Медины с позиций полузащитников в 4-4-2 на места фланговых форвардов в 4-3-3 как минимум замаскируют их оборонительные проблемы (за счет середины поля).

«Вратарь, который хорошо играет ногами», – так Карпин описывал Александра Максименко месяц назад. Он не играет двумя ногами так, как Песьяков, «Спартаку» непросто выйти из обороны низом, если катить Максименко под правую ногу, но с левой у Александра полный порядок.

Максименко привык к частому участию в развитии атак, плюс он реже всех вратарей РПЛ выбивает мяч к центру поля.

Карта передач Максименко доказывает: во-первых, он часто пасует коротко (чем краснее зона, тем больше передач относительно среднего по лиге), во-вторых, больше передач делает вправо (удобнее для левши).

Наверняка кого-то смущает провал «Ростова» в первой части сезона – всего 10-е место перед зимним перерывом. Такой результат объясняется в том числе построением атаки через вратаря: в этом сезоне «Ростов» почти не прессингуют. Так Ростов часто лишается возможности выхода через среднюю передачу от Песьякова или Осипенко и быстрого разгона на прострастве – приходится больше атаковать позиционно.

По всем ключевым активным оборонительным показателям соперники «Ростова» – худшие в лиге (по интенсивности прессинга делят 15-16-е места с соперниками «Краснодара»).

Осенью я спросил Карпина, не считает ли он, что и в прошлом успешном сезоне качество действий «Ростова» на чужой половине поля не соответствовало топ-5: «Согласен, сто процентов. Гвардиола сказал: «Я могу научить доходить до тридцати метров от чужих ворот. Дальше – проблемы игроков. В прошлом году в концовках матчей мы набрали больше очков, чем в начале матча. Розыгрыши от вратаря изматывали соперника, поэтому в этом сезоне нас уже не прессингуют».

В «Спартаке» Карпин получил бы более качественных игроков, часть из которых умеет разбираться один-в-один (сейчас в это непросто поверить, но это так). Структурность, которую предлагает Карпин в первой стадии, лишь поможет игрокам чаще оказываться в опасных позициях за центральным кругом.

Структурность и качественные выходы из обороны позволят Александру Соболеву не уходить во фланг, как это происходило при Абаскале. Николай Комличенко, основной нападающий «Ростова» в прошлом сезоне, и Егор Голенков, стартовый форвард этого сезона, оказываются в створе гораздо чаще Соболева.

«Было ли достаточно у меня знаний для тренерской работы в 2009-м? Смотря для какой. Для работы с футболистами «Спартака», возможно, да. Для работы с футболистами другого уровня, возможно, нет», – говорил Карпин в 2021-м. В апреле 2024-го можно утверждать: знаний Карпина точно хватает для работы с любыми игроками РПЛ.

Очень хочется, чтобы Карпин получил новый шанс в топ-клубе, где сможет не только заниматься прокачкой игроков и развитием игровой философии, но и бороться за трофеи.

Жаль, что шансы возглавить «Спартак» у Карпина – тренера, проповедующего агрессивный футбол, отлично знающего лигу, да еще и со спартаковскими корнями, – крайне малы.

Спортивный директор в здоровом мире определяет всю спортивную стратегию клуба – чтобы каждый элемент был встроен в общее видение, и если спортивный директор иностранец, то сложно представить его идеальную синергию с российским тренером. Назначение Карпина не вписывается в логику приглашения Амарала. При приходе Карпина (как и при приглашении, например, Черчесова) клуб распишется в том, что спортивный директор не влияет на решение, вероятно, главного вопроса, по которому он обязан как минимум участвовать в обсуждении.

Второй фактор против Карпина в «Спартаке» весной 2024-го – сборная России. Карпин возвращался в «Ростов» при условии нового моментального ухода после разбана сборной в международных турнирах. Пока его не предвидится, но зачем большому клубу даже в теории идти на такие риски?

Третий момент, который еще сильнее бьет по шансам Карпина возглавить «Спартак», – отношения тренера с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем и спортивным директором Алексеем Рыскиным.

«У меня есть благодарность и личные обязательства перед Арутюнянцем, клубом, игроками», – говорил Карпин прошлой осенью. В начале апреля он признался, что во время неудачного отрезка в первой части сезона разговаривал о будущем с руководством «Ростова»: «У нас дружеские отношения. Естественно, после какой-то игры сидели за столом, выпивали пиво и обсуждали. Что они сказали? Честно? «Да мы лучше всю команду поменяем».

Назначение Карпина в «Спартак» совершенно не вписывается в текущие обстоятельства.

Но как же хочется, чтобы когда-нибудь это возвращение случилось.

Благодарю Павла Тихонова и Павла Пименова за помощь при подготовке текста.

Дизайнерские картинки: Марина Семенова, Алина Комиссарова.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Федоренко