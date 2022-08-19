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⭐ Сборная 5-го тура в Fantasy РПЛ: Промес опять разрывает, вратарь «Локо» тащит, а двое – только из «Ахмата»

Артем Тимофеев Артем Тимофеев
Оренбург Оренбург
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Очередная серия Fantasy-сериала, сборная тура – абсолютно объективная, потому что собрана по законам фэнтези-турнира.

Пятый тур – не фонтан результативности, суммарно 94 очка, это второй показатель с конца. Только в первом туре было хуже (89 очков), лидирует по-прежнему третий (109).

Не устанем напоминать: этот состав – идеал, которого можно было добиться в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый). Это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru. Очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

⭐ Вратарь Худяков попал классическим путем: взял пенальти – почти наверняка набрал больше всех из коллег, потому что сэйв 11-метрового стоит дороже сухого матча.

⭐ В обороне никто не выделился, поэтому в сборной тура самые дешевые варианты, отыгравшие полный сухой матч. Еще на ноль сыграли «Спартак» и «Динамо», но оттуда защитников брать дороже.

Промес – снова супергерой, бонус от Гильермо Абаскаля к спартаковскому первому месту – непрекращающийся поток очков Квинси. Любимый трюк фэнтези-игроков работает: Промес заявлен как полузащитник, а на самом деле играет четко в атаке и поэтому к новому туру наверняка будет уже минимум в половине команд.

Николай Калинский забил и отдал против «Ростова», Малком – то же самое с ЦСКА, отсюда двузначные показатели и уверенные места в топ-3 за тур.

⭐ В новой сборной игроки из 10 разных команд, впервые такое разнообразие. До максимума не дошло благодаря паре из «Ахмата»: Тимофеев и Швец забили по мячу, сыграли по полному матчу и помогли своим не пропустить.

Перед новым туром любопытнее всего, насколько сильна будет ставка фэнтези-менеджеров на «Зенит» в домашнем матче с «Торпедо» и многие ли продолжат так же верить в «Спартак» перед выездной игрой с «Динамо».

Дедлайн – в 18:00 пятницы, тур стартует матчем «Крылья» – «Факел».

Здесь всегда можно собрать собственную команду. Вообще в любой момент

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