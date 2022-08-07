Смолов сейчас лучший форвард РПЛ. За счет чего он снова расцвел?

Илья Васильев разбирает классный старт Федора.

Федор Смолов эффективно стартовал в новом сезоне: обыграл троих игроков «Ростова» перед ассистом на Грулева (1:1), забил первый гол «Торпедо» и заработал пенальти (4:0), оформил дубль против «Факела» (3:3).

Несмотря на отличную статистику весной (7+1 в 15 матчах), трансфер Смолова в «Динамо» оказался спорным. В первой части прошлого сезона «Динамо» прекрасно смотрелось благодаря отлаженному прессингу и стандартам, но ему все-таки не хватало элемента неожиданности и звена, связывающего атакующую тройку с полузащитой. Тюкавин и Грулев – нападающие иного типа (Константин – завершитель, Грулев действовал на фланге и прессинговал), тогда как Смолов подвижен по всему полю, умеет создавать моменты и из глубины.

Результативность Смолова весной была очень неоднородна:

• гениальный гол на индивидуальном мастерстве против «Химок» (3:0);

• подкараулил передачу Ивана Новосельцева назад с «Арсеналом» (4:1);

• сравнял счет с пенальти против «Ростова» (1:1);

• исполнил момент в игре с «Ахматом» (2:0);

• воспользовался ошибкой Гильерме при передаче (3:3).

5 голов в 11 матчах, которые принесли «Динамо» 7 очков из 17 на этом отрезке, – отличный вклад. Но действия в топ-играх оставили сомнения. Приход Смолова может тянуть за собой два эффекта: реально высокая эффективность плюс индивидуальное мастерство или потеря скорости атак из-за ухода Федора в глубину (не успевает добежать в штрафную или тянет с передачей). Так вот в играх со «Спартаком» (0:2), «Ростовом» (1:1), ЦСКА (0:1) и «Сочи» (1:5) Смолов был ближе ко второму сценарию. Еще важно учитывать атмосферу в команде после 24 февраля: Сергей Паршивлюк рассказывал, что психологическое состояние легионеров и тренерского штаба сказалось на результатах.

При Славише Йокановиче Смолов прекрасен. На фоне игровых проблем в первых матчах («Динамо» – 11-е в РПЛ по xG без учета пенальти – 2,54) Смолов тащил команду. Федор – третий в лиге по вкладу в итоговый результат (забил 50% мячей и 30% голов с игры), второй в «Динамо» по созданию голевых моментов и лучший – по вовлеченности в нападение через удары и ключевые передачи.

Скорее всего, Смолов так эффективен благодаря свободе передвижений, классным открываниям за скпину и удобству соперников в первых турах (об этом – чуть ниже).

Карта касаний Смолова против «Ростова», «Торпедо» и «Факела», данные – Whoscored

Во-первых, Смолов шикарно исполнял эпизоды. Он идеально разобрался с защитой «Ростова»: пробросил мимо Байрамяна, Сильянова и Глебова, а затем убрал Данила на замахе и ассистировал Грулеву.

Еще элегантнее получился гол «Факелу»: Смолов стартовал за спину Дашаеву и увидел неудачную позицию Городового.

Во-вторых, взаимодействия Смолова и Захаряна – главная атакующая сила «Динамо» в атаке. Возможно, перемещение Арсена на позицию восьмерки ускорит взаимодействие Смолова с командной, когда он тащит мяч из середины – в некоторых эпизодах Захарян открывался на свободное пространство или стартовал за спину.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В этом эпизоде Захарян сразу оказался рядом со Смоловым после потери «Факела» и через три касания покатил Федору на ход. Федор сначала притормозил атаку, но в конце эпизода перевел мяч на свободный фланг – это привело к прострелу.

В-третьих, «Динамо» попались удобные соперники, и Смолов максимизировал свои сильные стороны: «Ростов» очень гибриден при Карпине, это оставляло форварду пространство; полузащита «Динамо» количественно превосходила оборону «Торпедо» (итог – Смолов безболезненно отходил в глубину); защитники «Факела» упустили несколько его смещений.

Например, в первом туре Смолов классно открылся в зоне между Глебовым и защитниками: сначала был за спиной Глебова, а на приеме Захаряна ворвался в пространство между Прохиным и Осипенко.

«Торпедо» оборонялось против «Динамо» в 5-2-3, что позволяло Смолову блуждать в середине (в некоторых фазах все внимание полузащитников фокусировалось на восьмерках динамовцев, а защитники не всегда выдергивались за Федором), участвовать в переводах на другой фланг и подключать партнеров. На скриншотах ниже заметно, как Смолов воспользовался пространством за опорниками «Торпедо»: отклеился от центрального защитника, пока полузащитники ориентировались на Фомина и Захаряна.

И последнее – Смолов шикарно открывался в играх с «Торпедо» и «Факелом». «Динамо» разогнало несколько быстрых атак через игру Смолова на одной линии с защитниками. Например, против «Торпедо» Федор забил и заработал пенальти с помощью рывков и игры на линии офсайда (воспользовался блоком Макарова).

Хороши были рывки в полуфлангах, когда Смолов выдерживал небольшое расстояние от защитника, чтобы обыгрывать его на встречном движении или пробрасывать дальше: в первом случае он подстроился под эпизод и ушел левее после отскока, тогда как во втором – изначально занимал позицию левее (обе ситуации довел до удара).

Итого: Смолов решал моменты на индивидуальном мастерстве, подыгрывал партнерам, открывался за спины и был одним из самых опасных игроков «Динамо». Сейчас он – ярчайший, лучший форвард чемпионата.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф; fcdm.ru