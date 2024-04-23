Медиабойкот Юрана – глупость

Мнение Александра Дорского.

В начале апреля после матча «Пари НН» – «Краснодар» (3:4) прогремел, вероятно, самый комичный скандал сезона. Сергей Юран, недовольный судейством бригады Евгения Буланова, особенно неудалением Александра Черникова, разразился в подтрибунном помещении:

«Боятся всего, ##### (блин – Sports). Там второй наступ был! Че вы боитесь, ##### (блин – Sports)?! Вторая желтая! Так и футбол будет, ##### (блин – Sports), загнивать. Посмотрите, ##### (блин – Sports), на планшете, обосранные, ##### (блин – Sports)!»

Выступление Юрана заснял журналист «Известий» Алексей Фомин, находившийся в микст-зоне. Ор матом, оскорбления – в чем комичность? При расшифровке речи Юрана новостники Спортса услышали, будто тренер «Пари НН» обратился к кому-то не как к «обосранным», а как к «опоссумам». Фактически Спортс не только запустил мем, но и протянул Юрану, тонувшему в вероятной дисквалификации, руку помощи. Кто всерьез оскорбит другого человека, сравнив его с опоссумом?

Спустя два дня после игры Юран вышел в эфир «Коммент.Live» – и казалось, ухватился за руку Спортса: «Что говорил? Конечно, «опоссумы». Хороший зверек, боится, мертвым даже себя делает. Я, как охотник, люблю все эти моменты смотреть. Водятся в Латинской Америке: в Бразилии, в Аргентине. Мамонты ходили – они уже были».

Увы, лишь казалось.

Сначала Юран поплыл от уточняющего вопроса Дениса Казанского: «К кому вы обращались: «Посмотрите на планшете»?» – «Из тренерского штаба сказали: «Мы смотрели, там не было наступа». Я сказал: «Еще раз посмотрите на планшете. Не хотел воспринимать, что там нет нарушения».

Мы правильно поняли, что помощники Юрана побоялись признать наступ Черникова на Виктора Александрова? Футбол будет загнивать, потому что помощники Юрана побоялись согласиться с его мнением?

Или все-таки Юран обращался не к своим помощникам?

На технической записи матча видно, как после финального свистка Юран что-то выясняет сначала с членами штаба «Пари НН», затем – с защитником Дмитрием Тихим. Главный судья Евгений Буланов и его ассистент Михаил Иванов ушли в раздевалку еще во время разговора Юрана со штабом, то есть до выяснений с Тихим.

Кадры трансляции Яндекс Плюс х VSporte.

Через полторы минуты в подтрибунку пошел и Юран – по информации Спортса, в это время Буланов, Иванов и второй ассистент Алексей Ширяев уже находились в судейской раздевалке. На поле оставался только резервный арбитр Игорь Панин – он должен был убедиться, что обе команды спокойно ушли с поля. Юран выдал спич, идя за Паниным – и повернув в сторону в том числе судейской раздевалки.

Ни в протоколе, ни в рапорте делегата Дмитрия Башкеева не было записей об оскорбительных выражениях. Более того, Панин отдельно написал, что не слышал их и нецензурных слов. Юрана за мат на видео оштрафовали на 50 тысяч рублей, а также дисквалифицировали на два матча условно, назначив один год испытательного срока.

Главный тренер «Пари НН» отскочил от серьезных проблем. Кажется, можно было спокойно забыть об инциденте и обыгрывать «опоссумов» чуть ли не до конца сезона (благодаря Константину Геничу это немного получилось ).

Но оказалось, что снова казалось.

Еще на «Коммент.Live» насторожила реакция Юрана на возможную дисквалификацию:

Сразу после получения двух матчей условно с годом испытательного срока Юран дал комментарий «Чемпионату»: «Хотелось бы заранее извиниться перед журналистами: видимо, теперь мне придется ограничиваться минимальными комментариями на флэш-интервью и пресс-конференциях. Буквально двумя-тремя словами: «Здрасьте, игра хорошая, до свидания». Или: «Игра плохая, до свидания». У меня же год условно висит. Я уже не понимаю, что можно, что нельзя.

Есть опасения, что теперь к любому слову могут придраться и превратить условную дисквалификацию в безусловную. Мне нужно командой руководить, находиться рядом с ней, я не могу ее оставить без тренера».

Здесь Юран не обманул, уже на флэш-интервью перед матчем с «Оренбургом» прекрасно ответил на вопрос о большом количестве голов в туре и возможном продолжении тренда: «Сейчас у меня будет кратко. Мы готовы, мы приехали. Спасибо».

Общение с медиа после поражения от «Оренбурга» (1:3), а также флэш после «Динамо» (1:4) – пятерка на уроке литературы. Блестящее заучивание текста:

На флэш-интервью перед «Динамо» главный тренер «Пари НН» еще раз объяснил свою позицию: «Я уже извинялся перед журналистами, с большим уважением к ним отношусь. Пока у меня год условно, есть опасения, что какая-то фраза превратится… В это… Поэтому подготовка проходила хорошо. Готовы к игре. Спасибо».

Извинения прозвучали и на послематчевой пресс-конференции: «Хотел бы сразу извиниться. Не будет пресс‑конференции: есть год условно, любое слово могут посчитать некорректным.

Чтобы не обижать людей, не буду ничего говорить. Я с большим уважением к вам отношусь. Поэтому по игре… Проанализируем игру и будем готовиться к следующей. Еще раз извините».

На что или кого обиделся Сергей Юран? На резервного арбитра Панина и делегата Башкеева, не вписавших ни слова в протокол? На КДК, который фактически его не дисквалифицировал, хотя мог?

По сути, всю историю с ором Юрана в подтрибунке замяли, но тренер взял и обиделся.

Разумеется, поведение Юрана после условной дисквалификации – форма протеста. «Любое слово могут посчитать некорректным» – это уловка, скрывающая реальные эмоции и обиду. Юран легко мог бы высказаться по чисто футбольным моментам. Испытательный срок касается только грубостей и оскорблений – сложно представить себе такое при разговоре об игре собственной команды. Но Юран бойкотирует любые выступления.

Сергей Николаевич, вы искренне считаете, что зрители, особенно болельщики «Пари НН», недостойны знать причины четырех поражений подряд? О поиске оптимального варианта в полузащите после тяжелых травм Мамаду Майга и Константина Марадишвили? О резком регрессе Артура Нигматуллина, который в первой части сезона был одним из лучших вратарей лиги? О ваших размышлениях в тяжелейший отрезок сезона?

Может, такими выступлениями вы расписываетесь в том, что не можете себя контролировать даже перед матчами, когда эмоции явно не кипят на послеигровом уровне?

Почему тренер «Ахмата» Магомед Адиев после 1:7 от «Балтики» публично признает ошибку с переходом на четырех защитников («После индивидуальных бесед с игроками и членами тренерского штаба решил, что команде будет легче играть в четыре защитника плюс это даст определенный всплеск эмоций. Время показало, что я ошибся») и честно рассказывает об эмоциях («По ходу игры с ЦСКА крутилось в голове: «Пусть эта команда станет более целостной». То, что происходило, не то что болельщикам и руководителям, а моим глазам было тяжело видеть»), а вы ведете себя так, когда вам все помогли?

По ходу этого сезона вы неоднократно говорили, что хотите возглавить топ-клуб. Вы всерьез считаете, что в нем будет меньше давления, чем у нынешнего «Пари НН»?

Хотя, вероятно, вы думаете, что тогда вашу команду будут судить по-другому.

Когда Денис Казанский спросил вас, почему вы назвали «Краснодар» неприкасаемым, вы ответили: «Денис, ты в футбол только пришел? Давай мы будем немножко честно перед собой. У меня нарезка большая, я все с Мажичем хочу встретиться. Он вроде обещал приехать к нам, пообщаться. Большая папка нарезок. «Спартак», «Краснодар», пять клубов, которые вверху, и наши нарушения. Там это пропускается, а здесь это желтая».

Сомневаюсь, что в топ-клубе (верю, что вы до него доберетесь) вы всегда будете довольны судейством.

Только вот молчать там не получится.

Да и возьмут ли вас в него с такой стрессоустойчивостью?

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; кадры «Коммент.Live» и «Матч ТВ»