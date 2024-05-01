Д’Анджело Расселла вечно обвиняют во всех бедах «Лейкерс». За 9 лет в НБА он так и не повзрослел

Козел отпущения или просто козел?

Было очевидно, что «Лейкерс» посыплются в серии с «Денвером». Вопрос заключался в другом – как именно? Можно сказать, вышло еще не худшим образом – вытянули одну игру и прервали серию из 11 матчей поражений против «Наггетс». Леброн набирал в среднем 27,3 очка, 6,3 подбора и 8,3 передачи; последний раз похожие цифры он показывал в том плей-офф, когда «Лейкерс» «напузырили» на чемпионство. Дэвис и вовсе был лучшим игроком своей команды (30,5 очков, 15,8 подборов, 4 передачи) и подарил универсальный мем, одинаково применимый ко 2-му и 5-му матчам серии.

Все это не значит, что «Лейкерс» с чувством выполненного долга отправятся насаживать червя на крючок. Сперва нужно посадить на кол тех, кого руководство, игроки и болельщики признают ответственными за коллективные муки. Жертвоприношение по итогам проигранной серии – обязательный ритуал НБА.

Из всех кандидатур наиболее явными выглядят две.

Дарвина Хэма турнут с поста главного тренера по многим причинам: тренер без имени, недостаток авторитета среди звездных игроков (баскетболисты хотели, чтобы Хэма по ходу сезона сменил его ассистент Фил Хэнди), отсутствие крепких связей с кем-либо из высшего руководства «Лейкерс», а главное – дефицит идей по работе с составом и тотальная капитуляция в плей-офф. Когда Дэвис говорит, что «на определенных отрезках команда не знает, что она делает», это звучит как приговор.

Помимо Хэма «на убой» отправится еще и Д’Анджело Расселл. Почему? Хотя бы потому, что ему не впервой.

Расселл – исторически козел отпущения в «Лейкерс»

Объективности ради – период его первого пребывания в «Лейкерс» никак не способствовал развитию молодого 19-летнего игрока. Клуб взял ДиЛо под 2-м номером на драфте-2015 и, судя по высказываниям очевидцев, никогда не считал, что сильно прогадал.

«Мы выбирали между Д’Анджело, Эммануэлем Мудиаем и Кристапсом Порзингисом. У меня было чувство, что Порзингис может добиться больших успехов, но для этого ему понадобится три или четыре сезона. Честно говоря, это стандартный срок для большинства новичков, но было ощущение, что Д’Анджело поможет команде быстрее, чем Порзингис», – признается легендарный физиотерапевт «Лейкерс» Гэри Витти.

Только вот команде ни помощь Расселла, ни кого-либо другого на тот момент не требовалась.

«Парень попал в совершенно ненормальную среду, – продолжает Витти. - Вы же сами понимаете, что это было. В тот год Кобе сделал НБА своей ручной лигой. Я не думаю, что люди понимают весь масштаб происходившего. В 2016-м году мы были самой прибыльной командой лиги. Любая арена, куда приезжали «Лейкерс» становилась местом паломничества. Люди шли толпами смотреть на прощальное турне Кобе».

Клуб делал все, чтобы по-праздничному обставить уход своего лидера. В том числе и нанял на должность главного тренера Байрона Скотта, с которым новичок Брайант выступал за «Лейкерс» в 1997-м, когда Скотт стал другом и ментором молодого Кобе. Делать то же самое для Расселла не входило в его планы. Тем более, что Д’Анджело всем своим видом и поведением подчеркивал принадлежность к другому поколению. Он был неопытен, инфантилен и чересчур перевозбужден тем, куда, когда и как попал.

«До определенного момента я даже не знал, как охарактеризовать тот период моей карьеры. Раньше, когда люди спрашивали об этом, я давал политкорректный ответ. Говорил: «О, это было круто, мне повезло оказаться рядом с Кобе». И все в таком духе. Сейчас я понимаю, что просто был молодым, наивным парнем, который не обращал внимания на важные детали. Я шутил, дурачился, развязывал шнурки одноклубникам».

Еще одна причина, по которой Байрон Скотт не принимал участия в адаптации не только Расселла, но и других новичков – Джулиуса Рэндла, Лэрри Нэнса и Джордана Кларксона – тренер прекрасно понимал, как долго он продержится на своем месте. Клуб начал сезон с 3-21, закончил с результатом 17-65. Обязанности Скотта сводились к тому, чтобы на пресс-конференциях напоминать о величии Брайанта. В декабре он усадил Расселла на лавку, а тот, привыкший к статусу первый звезды в университете Огайо, просто по-детски не справился с этим.

«Я вел себя по-юношески глупо. Я игнорировал тренеров, не здоровался со старшими. Делал все что угодно, лишь бы нарваться, а затем устроить сцену».

Единственным из старожилов, кто снисходительно отнесся к новичку, оказался Ник Янг, для которого это был 9-й сезон в лиге. Правда, 30-летний ветеран выглядел на 25, а вел себя на все 16. Собственно, на этой почве парочка и сошлась. Что было дальше, всем прекрасно известно. Расселл записал на телефон конфиденциальный разговор, в котором Янг расписал свои романтические похождения. Запись утекла в сеть, а девушка Янга, популярная поп-дива Игги Азалия, объявила Нику бойкот. Таблоиды разогрели историю до температуры плавления вольфрама, и Расселл в мгновение ока стал персоной нон-грата в НБА.

«Было тяжело. Все, на кого я равнялся, оказались против меня. На тренировках, на аренах, во время перелетов, в отелях – все сторонились меня. Никто не подавал руки, фанаты освистывали меня. Все потому, что я нарушил негласный «кодекс братана», подставил своего парня, партнера по команде. Меня критиковали везде, в каждом городе. Но хуже всего в Лос-Анджелесе. Нигде не было столько яда, как в Голливуде».

Может быть, «Лейкерс» как-то попытались сгладить ситуацию, если бы Расселл был тем игроком, на которого они рассчитывали. Но он был раздражителем и до того, а после инцидента с записью превратился в раковую опухоль размером с раздевалку «Лейкерс». Была слабая надежда на то, что спадающий ажиотаж вокруг ухода Брайанта и назначение нового тренера как-то изменят ситуацию, но – нет.

Люк Уолтон скорее числился тренером, никак не мог влиять на происходящее, а команда представляла собой руины, на которых коротали последние денечки Лу Уильямс, Хосе Кальдерон, Луол Денг и прочие случайные персонажи. Из всего молодняка Расселл имел наименьшие шансы на то, чтобы стать фигурой, вокруг которой «Лейкерс» начнут строить новую команду. Тем более, что у клуба были совсем другие планы. Слухи о вербовке Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с каждым днем обретали все более конкретные черты. Так что обмен Расселла (с Мозговым!) в «Бруклин» по окончании сезона стал лишь частью более глобального плана.

Расселл перезапустил карьеру в «Бруклине», но не повзрослел

Вообще-то нет ничего аномального, что в своем втором сезоне за «Нетс» Д’Анджело заехал на Матч звезд и финишировал вторым в списке самых прогрессирующих игроков НБА. Секрет успеха прост. Четвертый – и последний – год новичкового контракта Расселла истекал, а желание слупить побольше денег с работодателя – самый сильный мотиватор для большинства игроков НБА. Д’Анджело банально хотел продать себя подороже. И сделал это.

Естественно, в соответствии с собственным понятиями о бизнесе и морали.

Разыгрывающий уже дал устное согласие «Голден Стэйт», а потом не смог устоять перед приглашением руководства «Тимбервулвз». Находящиеся в неведении северяне отвезли игрока в VIP-санаторий, организовали ему вертолетную экскурсию над Лос-Анджелесом, уговаривая Расселла переехать в Миннеаполис. Тот эгоистично наслаждался предоставленными благами, пока прямо во время полета делегация «Миннесоты» не узнала о том, что игрок, по сути, уже подписал контракт с «Уорриорз». Посадка и последующее расставание сопровождалось неловким молчанием и укоризненными взглядами в сторону Расселла.

«Уорриорз» подписали Д’Анджело на 3 года за 117 миллионов... и через полгода отправили его в ту самую «Миннесоту» на Эндрю Уиггинса. Хватило ровно одного сезона на заснеженных просторах Миннеаполиса, чтобы Расселл захандрил, а его результативность медленно поползла вниз. Последний год пребывания ознаменовался жалобами на только-только прибывшего Руди Гобера. Отдавшая за французского центрового полцарства «Миннесота» просто не могла позволить, чтобы дорогостоящий эксперимент сорвался из-за недовольства Расселла с истекающим контрактом. И подобрали ему обмен в единственную команду, где к дедлайну были еще больше проблемы с недовольным разыгрывающим… «Лейкерс».

Так Расселл вновь оказался в «Лейкерс» 6 лет спустя, а мы получили возможность посмотреть, насколько его изменили карьерные перипетии. И что же мы увидели? Из хорошего – обновил рекорд «Лейкерс» по количеству трехочковых за сезон. Из привычного – дегенеративное отношение к партнерам и целям команды.

«Его отношения с Дарвином – причина, по которой у меня не могло быть отношений с Дарвином. Когда у меня были проблемы, я мог бы прийти к тренеру и сказать: «Братан, это то, что мы должны сделать. Типа, я могу тебе помочь». Вместо этого диалога не было. И я просто смирился с этим. Мы оказались в безвыходном положении, а теперь я здесь, а его нет. И мне нравятся наши шансы», – Расселл о бывшем одноклубнике Деннисе Шредере, которому Хэм доверял гораздо больше.

Шредер ответил довольно исчерпывающе.

«Я этого не понимаю. Это просто демонстрирует незрелость», – резюмировал чемпион мира.

Когда в сети завирусилось видео плачущего от счастья Расселла после победы над «Блейзерс» (134:110), тот вышел в интернет с интересной декларацией. «Да я гангстер, какого черта мне плакать», – оповестил всех Д’Анджело, набравший в том матче 34 очка.

На это мгновенно среагировал Ник Янг. «Чувак, ты просто жалок», – отметил его бывший друг и наставник.

Харахорился Расселл и в период, когда его имя фигурировало в числе главных претендентов на обмен из «Лейкерс» этой зимой: «Создавайте новые заголовки. Меня это не волнует. Ты ничего не можешь с этим поделать. Я перерос все это. Вот как я отношусь к этому дерьму. […] Мой подход: меньше думай, больше делай. Вот и все».

Расселла не стали (не смогли?) обменивать. А потом начался плей-офф, в котором Ди-Ло в который раз показал свою эмоциональную неустойчивость. После более или менее качественной игры в первых двух матчах серии, в 3-м главный гангстер Лос-Анджелеса выдал 0 очков за 24 минуты. И когда команда собралась в круг для обсуждения и взаимной поддержки, Д’Анджело демонстративно сидел в сторонке.

Так ведут себя люди, которые уже все для себя решили. У Расселла остался еще год по контракту, но по опции игрока, а значит, Д’Анджело вполне может выйти на рынок свободных агентов уже этим летом. И, судя по тому, как он себя ведет и как играет, Ди-Ло не планирует задерживаться в команде. И если раньше в силу возраста и внешних обстоятельств болельщики называли его «козлом отпущения», то теперь последнее слово в этой характеристике опускают – чтобы она стала еще более краткой и емкой.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw, Kevork Djansezian, Sean M. Haffey, Elsa