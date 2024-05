Соведущий подкаста с Леброном может стать главным тренером «Лейкерс». Что вообще происходит?

Редик без опыта – лучший вариант? Да.

Джей Джей Редик ведет подкаст с Леброном Джеймсом. Леброн Джеймс – игрок «Лос-Анджелес Лейкерс». «Лейкерс» рассматривают Джей Джей Редика как главного кандидата на вакантный пост главного тренера.

Совпадение?

На самом деле, не только. Здесь вам и протекция, и долгая карьера игрока в НБА, и действительно грамотное умение доносить до людей свою точку зрения. Эти и некоторые другие навыки и делают кандидатуру Редика лучшей и чуть ли не единственной для работы в нынешних «Лейкерс».

Из ведущего подкастов в тренеры «Лейкерс»? До чего мы докатились!

Давайте честно признаем: примерно так большинство из нас отреагировало на без пяти минут назначение Джей Джей Редика в «Лейкерс». Что-то из серии, раньше тренеры «Лейкерс» выглядели так.

А сейчас будут выглядеть вот так.

Коллега по нынешней профессии Джей Джея, радиоведущий-острослов Колин Коухерд описал внешний вид Редика следующим образом: «Грузчик, который приехал ко мне домой, чтобы вывезти старый диван».

Все-таки заметим, что до того как стать великими тренерами «Лейкерс», некоторые из них выглядели так.

Речь даже не о прическах и бородках в стиле «я у мамы дровосек», а о том, что до того как стать тренерами, они были игроками. Игроками добротными, но не выдающимися. Собственно, такими же, как Редик. И это лишь одна, самая незначительная из причин, по которым не стоит рассматривать грядущий трансфер соведущего Леброна по подкасту Mind The Game в офис главного тренера «Лейкерс» как шутку.

Обшарпанный стереотип, что успешной карьера в НБА может считаться лишь при наличии у игрока вереницы чемпионских перстней, пары сотен миллионов на счетах и нескольких вызовов на Матч звезд. НБА иерархична, а значит, тут не может быть одних лишь звезд. И выживают зачастую не только самые сильные и талантливые, а сметливые, адаптивные и реально оценивающие себя люди. Редик как раз из таких.

Репутацию выдающегося баскетболиста с не самыми выдающимися данными он сделал еще в школе. Умение читать игру, выбор позиции, поставленный бросок, умение фолить тогда, когда это необходимо, и способность провоцировать соперника без чрезмерной грязи и подлости – все это помогло ему стать одним из лучших школьников США и получить рекрутинговый рейтинг в пять звезд. Важно – Редик уже с юного возраста играл в первую очередь головой, отталкиваясь от лимита своих собственных возможностей и сопоставляя их с умениями своих партнеров по команде. То есть, в определенной степени, уже тогда действовал тактически.

Не удивительно, что с таким отношением он попал именно в университет Дьюк, где исторически ценится амплуа «хитрого белого ублюдка, которого все ненавидят», а востребованность на баскетбольной площадке в значительной степени зависит от академической успеваемости. За четыре года в Дьюке Редик поиграл с Луолом Денгом, Крисом Дьюхоном, Джошем Макробертсом, и каждый, по его словам, сделал его лучше, но тут же добавляет – после тренера Кея, конечно. Четыре сезона под управлением Майка Кшишевски – более чем солидная начальная школа для любого игрока.

«После отца, который всегда был для меня ролевой моделью, тренер Кей – второй человек, повлиявший на меня более всего. Он феноменален. Я никогда не встречал кого-то, кто бы мог столь искусно сочетать грубое давление с умением мотивировать. Ближе всего мы были к чемпионству во второй год моего пребывания в Дьюке. Я был неплох в первой половине сезона, но потом началась черная полоса. Я дал слабину, подсел на антидепрессанты, мне пришлось посещать психолога, и, в целом, я вел себя как абсолютный идиот.

После того как сезон закончился, тренер Кей пригласил меня к себе в кабинет в 8 утра и сказал: «Знаешь, почему мы не стали чемпионами? Потому что ты не стоил того, чтобы стать чемпионом». И это фраза меня просто срубила. Я был раздавлен. Ни один тренер не говорил мне такого в лицо. В тоже время это меня настолько мотивировало. Все это время психологи старались говорить со мной осторожно, и временами их посещение казалось мне пустой тратой времени. И тут одна фраза, которая указывает на корень всех неудач.

Тренера Кея часто винят в давлении на судей, на игроков, на своих игроков. И, знаете, во многом это все справедливо, но только такой человек может подготовить тебя не только к жизни в НБА, но и к взрослой жизни. Я обязан Кшишевски всем, что у меня есть. Я буду поддерживать его всегда», – признается Редик.

Редик так и не стал чемпионом NCAA, зато выиграл все мыслимые индивидуальные награды и удостоился того, что его номер был выведен из обращения. Несмотря на все регалии, за год до драфта Редик ответил на вопрос – насколько радужным он видит свое будущее в НБА – следующим образом: «Буду ролевиком, как и 80% игроков в лиге. Не жду, что стану суперзвездой, буду просто бросать и играть на команду».

И как в воду глядел. «Орландо» взяли снайпера-реалиста под 11-м пиком, и он сразу же осел на лавке. За семь сезонов в «Мэджик» Джей Джей выходил в старте 52 раза, хотя сыграл 394 матча. Он был в составе той команды, которая добралась до финала и проиграла в 2009-м как раз «Лейкерс». Несмотря на то, что Джей Джей на протяжении всей 15-летней карьеры оставался лишь запасным, он почти всегда выходил в плей-офф. Исключение – сезон в «Новом Орлеане» под занавес карьеры. Такая стабильность показательна. Клубы, претендовавшие на выход в плей-офф, выбирали Редика не просто как еще одну проверенную атакующую опцию, а как человека, который всегда был вовлечен в рабочий процесс.

«Ему было все равно, сколько он сыграет, он всегда был одним из самых активных на тренировках, а что касается работы с разбором игры в видеокомнате, то ему вообще не было равных. Все уже все посмотрели, тренеры все объяснили, а Джей Джей продолжает задавать вопросы. Что будет, если соперник отреагирует на розыгрыш так? Что мы будем делать в концовке при отставании в «-4»? Он всегда хотел иметь в голове несколько вариантов того, как будет развиваться ситуация. Мы смотрели на него и думали: «Мужик, успокойся, ты уже ветеран. Сколько можно?». У него неиссякаемая жажда знаний и исследования игры. Он не просто любит баскетбол, он изучает его как науку, которой посвятил всю жизнь», – вспоминает бывшего партнера по «Филадельфии» Маркелл Фульц.

Эта баскетбольная пытливость и стала той точкой, в которой он пересекся с Леброном.

Джеймс хотел создать образовательный подкаст. Редик оказался идеальным соведущим

Леброн – один из лучших в умении манипулировать медиа и общаться с прессой, но даже это не уберегло его от шквальной критики после запуска программы «Парикмахерская». Шоу задумывалось как эдакие откровения успешных спортсменов и не только, а в итоге превратилось в посиделки напыщенных персонажей, которые перемывают кости боссам спортивных лиг (где им платили огромные деньги), да жаловались на расовое неравенство, правительство, болельщиков и тяготы жизни богатых и знаменитых. Дошло до того, что взбеленился уже сам Джеймс.

«Меня раздражали эти постоянные сравнения, каждый божий день, – признавался позже Леброн. – Кто лучше... как это влияет на твое наследие… если бы этот парень играл в 50-х, был бы он таким?

Я почувствовал, что нашей аудитории нужен другой подход, чтобы понять истинную суть игры и то, как я полюбил ее. Тем более, когда у нас есть такой человек, как Джей Джей, который примерно так же относится к баскетболу, очень умен, умеет донести свое видение игры. Идея подкаста родилась у меня довольно давно, но мне показалось, что сейчас как раз подходящее время».

Из-за неординарного атлетизма, достижений, влияния на лигу и кадровую политику своих клубов, мы часто забываем, что Леброн в действительности, что называется, «студент игры». Он начал играть в раннем возрасте и великолепно осведомлен о тактике и тонкостях игры. Он помнит детали комбинаций, разыгранных шесть лет назад, не потому что хочет произвести впечатление, а потому что так устроено его баскетбольное мышление.

И чтобы обсуждать игру на таком уровне, Джеймсу нужен был соведущий, более квалифицированный, чем Кендрик Перкинс или Гилберт Аренас. Редик стал идеальной кандидатурой. В собственных подкастах (The Old Man And The Three) он показал не только умение говорить о баскетболе с игроками, тренерами и генменеджерами НБА, но и на равных общаться, например, с главой Disney Бобом Айгером. Редик оказался не просто баскетбольным гиком, а человеком с широким кругозором, в хорошем смысле слова манипулятором, способным вовлечь человека в дискуссию и вести ее в нужном направлении.

Поэтому в успехе Mind The Game нет ничего сверхъестественного – это проект, созданный при участии двух разбирающихся в предмете людей. А теперь еще можно сказать, что подкаст стал своего рода собеседованием.

В нынешней ситуации Редик – рабочий вариант для «Лейкерс»

У клуба сейчас одна цель – любыми способами забронировать Леброна до конца его карьеры. Все остальное второстепенно. Если для этого необходимо назначить «карманного тренера» без опыта работы… так тому и быть.

Назначение любого тренера «с именем» так или иначе подтолкнуло бы прессу и баскетбольную общественность к размышлениям о том, как будут действовать «Лейкерс». В конце концов, у каждого тренера есть свой почерк. «Лейкерс» не могут позволить себе подобное. Во-первых, чтобы, не дай бог, не спугнуть Леброна. Во-вторых, потому что сами не имеют конкретного представления о своем будущем (которое, опять-таки, целиком зависит от решения Леброна). Наконец, в-третьих, на рынке сейчас нет авторитетного тренера, который бы смог в сжатые сроки создать нечто конструктивное с нынешними «Лейкерс».

И, пожалуй, самое главное. НБА – закрытая лига, куда не пускают абы кого со стороны, зато с трепетом относятся к людям, зарекомендовавшим себя в ходе игровой карьеры. Вспомните, как внезапно образовался Стив Нэш на посту главного тренера «Бруклина». Как неожиданно перекочевал из кресла комментатора на позицию тренера «Голден Стэйт» Марк Джексон. Насколько стремительно начал свою карьеру Джейсон Кидд, который возглавил «Нетс» сразу после того, как отбегал последний сезон за «Нью-Йорк Никс».

Эти люди не работали ассистентами, но были приглашены в большие организации с серьезными целями. Почему? Величина их имени и авторитета соответствовала амбициям клуба, к тому же это всегда интересная медийная история.

На фоне этой троицы Стив Керр, как и его предшественник Джексон, перешедший с ТВ на тренерский мостик, выглядит настоящим бакалавром. До « Уорриорз» у него тоже не было опыта работы в тренерском штабе, но он хотя бы пробовал себя в качестве генменеджера «Санз», а стало быть был осведомлен о процессах взаимодействия между игроками и их руководством. И даже великий Пэт Райли – он не сразу начал покрикивать на игроков «Лейкерс», сначала он был ассистентом, но всего два сезона. Но чем он занимался непосредственно до работы ассистентом? Работал на телевидении.

Профессиональная квалификация для экс-игроков НБА при найме на работу тренером – дело десятое. Куда важнее репутация. И это подтверждают не только многочисленные назначения известных игроков, но и один пример от противного. Известный центровой «Пистонс» Билл Лэймбир не только имеет два чемпионских перстня и четыре вызова на Матч звезд, но и был весьма успешен в качестве тренера НБА. Женской. Он трижды приводил к чемпионству «Детройт Шок», дважды признавался лучшим тренером лиги, многие рекомендовали его как не самого изощренного, но упорного и трудолюбивого специалиста. Несмотря на это, все что ему обломилось от щедрот НБА – пара сезонов в качестве ассистента «Тимбервулвз». Все из-за сомнительной репутации игрока-бузотера, которой он обзавелся, выступая за «Плохих парней».

Репутация Редика всем прекрасно известна. Он успешно создал образ проповедника от баскетбола, который и привлек Леброна, а стало быть, и «Лейкерс». И даже если не брать в расчет пожелания/требования Джеймса, в найме Редика все равно можно отыскать логику. Он не будет стоить дорого. Контракт тренера-новичка наверняка составят без непомерной неустойки в случае увольнения. Редик будет «тренером для игроков» – а это знак от руководства баскетболистам, что в них верят, поэтому ставят тренера, с которым им будет приятно работать. Даже если Редик быстро не оправдает ожиданий – не беда. Леброн уже менял тренера по ходу чемпионского сезона в «Кливленде».

Тренеры в НБА - не расходный материал, а эстафетная палочка, которую клубы в случае неудач готовы передать. Погоду в лиге все равно делают звезды, от них зависит конечный результат, на них идут толпы болельщиков, они продают лигу лицами и товарами со своим именем.

Для «Лейкерс», дрейфующих в ожидании согласия Леброна, заручиться поддержкой его друга и соведущего – задача первостепенная.

Фото: Gettyimages /Jonathan Daniel / Stringer, Christian Petersen / Staff, Jamie Schwaberow / Stringer, Streeter Lecka / Staff, Chris Graythen / Staff, Jonathan Bachman / Stringer; nba.com