«Наггетс» издеваются над «Лейкерс» – летели «-20», все равно прибили похоронным от Джамала Мюррэя

«Лейкерс» хорошо понимали, что для них второй матч серии с «Наггетс» – игра на выживание, в том смысле, что возможное поражение, по сути, убивало интригу на корню: после этого им нужно взять у «Наггетс» 4 победы в пяти матчах. Что не кажется сколько-нибудь реалистичным сценарием.

В ход были брошены почти все ресурсы.

Д’Анджело Расселл забыл о том, что начался такой всегда нервный для него плей-офф, и вновь превратился в самого надежного снайпера команды – у него было 6 из 7 из-за дуги в первой половине.

Леброн Джеймс ушел в тень, чтобы экономить силы и старательнее отрабатывать в защите. Первая половина запомнилась его блоками (Мюррэю и Гордону) и перехватами. Атаковал он редко, но нашел повод под конец половины поиграть мускулами.

Остин Ривз при помощи товарищей справился с Джамалом Мюррэем. С канадцем плотно работали на периметре, а все его попытки пролезть под щит контролировались – в первой половине у него 2 из 10.

Ну, и основная задумка состояла в том, чтобы сделать Николу Йокича целью. Едва ли не в каждом владении «Лейкерс» били в него – заставляли высоко подниматься, бегать по всей зоне, пихаться с Энтони Дэвисом. Во второй четверти упитанный серб как будто задохнулся – у него за 8 минут набралось: 1 передача к 1 потере, 1 попытка дальнего броска (мимо) и 1 подход в пост против Дэвиса, благодаря которому он встал на линию . Толстяк очень старался, но успеть всюду было невозможно: Дэвис вообще на промахивался (серьезно, он промахнулся только один раз из 12), причем половина атак пришлась со средней. И дело было не в одном Дэвисе, Йокичу нужно было контролировать еще и Леброна, Расселла, Ривза, которые вылетали из-под заслонов его игрока, едва кто-то зазевался.

В начале третьей «Лейкерс» могли быть довольны собой. Дистанция между соперниками после трехочкового Ривза составила 20 очков – 68:48.

Дальше, впрочем, получилось так, как всегда бывает в играх между «Лейкерс» и «Денвером».

«Наггетс» перестроились: Йокич просто стал работать с Хатимурой, а Гордон – с Дэвисом. «Лейкерс» и дальше давили в ту же точку (в Йокича), вызывая на двойки теперь уже японца, только это больше не работало. За 40 минут на площадке Хатимура выдал 1 из 7 (1 из 4 после перерыва). Энтони Дэвис, по сути, на этом моменте выбыл из игры – в четвертой четверти на его счету только одна попытка.

Периметр «Лейкерс» тут же перестал функционировать: если не считать бросков Джеймса, то они совместными усилиями реализовали 3 из 13.

На понимание этой роковой перестановки у «Лейкерс» ушло довольно много времени. В третьей четверти они допустили 4 потери (3 на счету Дэвиса), которые помогли «Наггетс» набирать легкие очки.

Энтони Дэвис сообщил: отрезками его команда вообще не понимает, что делает на обеих половинах. Сам он красиво выбросил мяч на трибуны в третьей четверти.

Не помогло и то, что у Дэвиса случился четвертый фол. Что тоже его как-то сковало.

«Денвер» мгновенно вернулся в игру. Причем, что характерно, вернулся не шквалом посыпавшихся дальних (в этой игре у них 8 из 34).

«Наггетс» либо убегали, отталкиваясь от своей защиты, либо пользовались тем, что им создавал Никола Йокич. Еще в третьей двенадцатиминутке у них было 1 из 7 из-за дуги, но центровой выступил в роли тарана – терзал один на один то Дэвиса, то Хатимуру, то Леброна. Когда же к нему стягивали больше народу, то кто-то из его партнеров делал рывок в «краску» и вылавливал удобную передачу.

Дарвин Хэм еще до матча предупредил: у него нет понимания, как все это «дерьмо» останавливать. У Йокича исторический трипл-дабл – 27 очков, 20 подборов, 10 передач .

Йокич единолично подготовил сцену для драматичной схватки прошлого и настоящего.

К четвертой четверти Леброн Джеймс, поняв, что его команда встала, взял инициативу в собственные руки. Только он мог найти неравноценный размен, только к нему беспрепятственно приходил мяч. Ветеран «Лейкерс» несколько раз пролез под щит, а потом как будто закрыл вопрос о победителе – выбросил два трехочковых с ведения и оба раза попал. Он даже рискнул покрасоваться на денверской арене – посмотреть на кого-то с вызовом, потрясти бородой. Джеймс не был безупречен, пару раз все же промахнулся под щитом, но 5 из 8 после того, как «Наггетс» с таким трудом вернулись с «-20», выглядели сильным жестом, жестом, который невозможно ничем перекрыть .

К четвертой четверти Джамал Мюррэй уяснил, что команда доверяет ему вопреки всему. В отличие от Джеймса, он не оставался в тени, но за первые три четверти у него вообще ничего не получалось – 3 из 16. Канадский разыгрывающий попадал под блоки, не мог попасть ни под кольцом, ни с дистанции да вдобавок еще и привозил на своей стороне. После игры он признался: сказал партнерам, что будет им помогать, не будет больше бросать, но те потребовали, чтобы он продолжить атаковать. У него не было другого выбора, кроме как откликнуться на их призывы – Мюррэй начал с атак под щит, он вскрывал защиту «Лейкерс», пользуясь тем, что Дэвис высоко выходил на Йокича, и попадал свои фирменные загогулины из-под кольца. А потом бросил вызов Джеймсу – на каждый забег того он тоже брал мяч и бил со средней. Йокич заметил, что Мюррэй не реализовывал простые попытки по ходу матча, но заваливал гораздо более сложные в концовке.

«Наггетс» вывернулся чудом.

На самом деле, ключевая атака в этом матче получилась нелепой, разрушающей веру «Лейкерс» в высшую справедливость. В быстром владении Йокич выкинул мяч куда-то вперед. Аарон Гордон с огромным трудом, с 200-процентным подключением всего своего нечеловеческого атлетизма, выловил эту передачу в ауте и переправил ее на Майкла Портера. А тот сравнял счет из-за дуги – на 95.

Однако запомнится, конечно, не этот эпизод, а описанная выше дуэль.

Леброн взял на себя последний бросок. И вновь, как он делал регулярно в прошлогодней серии, попытку загубил.

Мюррэй же остался против Энтони Дэвиса, поймал его на первом шаге, рванул на точку имени Кавая Ленарда и каким-то образом умудрился выпрыгнуть так, что лучший защитник лиги до него не дотянулся. Он показал, будто пойдет до конца, а потом успел резко затормозить и отскочить в сторону.

«Никола Йокич где-то там маячил, он хотел, чтобы я принимал решение, – объяснил разыгрывающий. – Я показал, что буду бросать трехочковый или стэпбек, Дэвис немного вышел на меня, и это дало мне возможность добраться до моего места. Я выпрыгнул с отклонением, потерял баланс и упал. Я видел, что мяч где-то над цилиндром, кто-то стоял у меня на пути, и я просто услышал, как все заорали. Тогда я понял, что попал. Это очень круто.

Я промахнулся 9, 10, 11, 12, 13, не знаю, сколько бросков подряд, но партнеры повторяли, что я должен бросать и дальше. Их доверие ко мне не поколебалось, и потому я и продолжал бросать ».

У «Денвера» по-прежнему в составе лучший клатчер плей-офф. У «Денвера» по-прежнему этот глумливый, деморализующий стиль: вы можете показать все, что умеете, но последнее слово все равно останется за действующими чемпионами.

«Лейкерс» так и не поверили в случившееся. После игры они продолжали жаловаться на судейство, на то, что во всех их неудачах виновата оплошность арбитров, которые не разглядели удар по лицу Д’Анджело Расселла.

Ну, ну.