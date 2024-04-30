Джамал Мюррэй снова торпедировал «Лейкерс» на последних секундах – 4-1!

При равном счете (106:106) у «Наггетс» было целое владение, чтобы придумать хорошую атаку. Майкл Мэлоун опять не стал просить тайм-аут, так как примерно все и так понимали, что у «Денвера» есть один железобетонный аргумент. Йокич и Мюррэй разыграли очередную двойку, и канадский разыгрывающий оторвался на полметра от Остина Ривза после выхода из-за заслона.

Руи Хатимура не подумал, что это важно, так что не выдвинулся на подстраховку.

Дальше была быстрая остановка и классическое попадание со средней. И сезон «Лейкерс» на этом завершился: у них просто не осталось тайм-аутов, чтобы что-то придумать за пару секунд. (Иронично, что весь сезон болельщики «Лейкерс» умоляли Хэма чаще брать тайм-ауты, а в итоге их не хватило).

Джамал Мюррэй провел еще один странный, вернее, типичный для себя матч. Ему приходилось брать на себя много атак, хотя Мэлоун все чаще смотрел на него с беспокойством – нога время от времени напоминала о себе. В трехсекундной малыш чаще промахивался, чем наоборот. Однако слабость задней линии «Лейкерс» подразумевала, что «Денверу» нужно много активности от канадца – в итоге он совершил 28 попыток с игры, больше, чем кто бы то ни было еще. Мюррэй позволял сопернику комфортно себя чувствовать до четвертой четверти, тут он уже включил свой привычный клатчевый режим – 12 очков за 12 минут, 2 важнейших трехочковых, 2 знаковых прохода, один из которых завершился данком через Леброна.

И наконец, финальная точка.

«Лейкерс» проиграли прошлогоднюю серию «Наггетс» в 4 матчах. Общая разница составила 24 очка.

«Лейкерс» проиграли «Наггетс» в 5 матчах в этом году. Общая разница составила 22 очка.

Джамал Мюррэй с его уникальными клатчевыми способностями – это разница между джентльменским свипом и равной серией, которая могла бы продолжаться до седьмого матча.

«Лейкерс» не только провели еще одну ни на что не похожую серию с «Денвером», но и как будто переиграли действующего чемпиона. Дело даже не в том, что они вели 70% времени. В пятом матче калифорнийцы основательно разобрали соперника – качество их атаки, если оценивать его по качеству бросков, было выше, чем у «Денвера». Леброн показал мастер-класс по чтению защиты – почти в каждом владении «Лейкерс» находили неравноценный размен и били в него: Леброн или маленький против Йокич, Леброн против Мюррэя или Портера, Остин Ривз против Мюррэя…

«Лейкерс» выиграли минуты без Йокича, когда «Денверу» приходилось отбиваться кирпичами Реджи Джексона.

«Лейкерс» в таком нагруженном графике выглядели физически чуть лучше Йокича, который на этот раз мало форсировал сам и при этом часто ошибался на ровном месте (у него 25+20+9, но 7 потерь). «Лейкерс» идеально подгадывали дабл-тимы под него – довольно долго не давали ему атаковать, не давали ему созидать. Майкл Мэлоун, конечно, потроллил арбитров: «Никола Йокич. Выдал гениальную статистику сегодня – у него 0 из 0 с линии. Он ни разу не промазал с линии штрафных».

«Лейкерс» отшлифовали детали – почти не отдали подбор, наказывали за ошибки (17:8 по очкам после потерь), нейтрализовали фактор Аарона Гордона.

В первой половине они вели «+9».

Через полчаса после окончания пятой встречи Шэмс Чарания выкатил полотно с разбором претензий игроков клуба и руководства к тренеру Хэму. И смотрятся они довольно забавно, учитывая, что только что калифорнийцы шли всю дорогу на равных с главным фаворитом сезона при том, что продемонстрировали убогую точность – 10 из 35% - на по большей части открытых попытках. В прошлом году они утверждали, что если бы не травма Леброна, то они бы всех непременно наказали. В этом – крайним стали Д’Анджело Расселл и Дарвин Хэм. Удивительно, что под таким давлением, на фоне очевидного разлада внутри с открытыми проявлениями недовольства от Дэвиса и Леброна, после безнадежных 0-3 Хэм все-таки вывел команду в боевом состоянии с четким планом и максимально возможной нейтрализацией оппонента. Согласно Чарании, игроки перестали воспринимать Хэма всерьез еще в феврале.

«Денвер» вновь переломил ход игры после большого перерыва. Они вышли вперед на 6 очков. И открыли у себя еще одну важную опцию стартовой пятерки: героями разных матчей серии становились Йокич, Гордон, Мюррэй, но самым стабильным их игроком после серба в этой серии оказался Майкл Портер, понимавший, что раз соперник дает бросать с дуги и с таким рвением скатывается в «краску», то многое зависит именно от него – он сделал 5 из 7. Разве что минуты без Йокича в начале четвертой четверти привели к тому, что общий характер серии был выдержан до конца: соперники шли вровень, атакой отвечали на атаку…

Все решили отдельные эпизоды.

Промах Колдуэлла-Поупа со средней упал на Николу Йокича.

Аарон Гордон выцепил подбор через голову Леброна. Что потом привело к дальнему попаданию Мюррэя.

Леброн и Ривз не реализовали открытые попытки из угла. У «Лейкерс» 2 из 7 в четвертой четверти.

Клатч – это почти всегда территория 50 процентов, по большей части вопрос удачи. В сериях с «Лейкерс» «Денвер» это раз за разом опровергает: чудесным образом они находят хоть какие-то способы, чтобы вывернуться, они провели 11 клатчевых минут в прошлогодней серии и выграли их с преимуществом в 15 очков, они провели 7 клатчевых минут по ходу сезона и выиграли их с преимуществом в 17 очков. В пятом матче «Лейкерс» были хороши и в четвертой: Леброн доминировал, находя удобные мисматчи (2 из 2 двухочковых, треха в лицо по центру, штрафные на последних секундах, 3 передачи), Остин Ривз тащил за собой, так как для него все мисматчи были удобными (4 из 6 с игры).

«Наггетс» дожимают там, где только можно – то бьют в Расселла, то вырывают отскоки у Леброна, то спускают на Дэвиса тушку Йокича. А Джамал Мюррэй, по всей видимости, главный решала на последних минутах в новой эпохе.

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman