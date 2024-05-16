Том Тибодо опять загнал команду? Решающие игры плей-офф, а в «Никс» – сплошные травмы

Проигрывают сами себе.

Ничто не вечно, за исключением трех вещей: смерть, налоги и травмы в командах под руководством беспощадного Тома Тибодо. Многие в восторге от текущего сезона «Никс», которые продолжают марафонить в плей-офф. Единственная причина, по которой с каждым раундом становится все тяжелее сопереживать «Никербокерам» (их становится все меньше и переживать скоро будет не за кого) – утилитарное отношение Тома Тибодо к своим игрокам. Иногда кажется, что именно эта специфика его стиля – единственная причина, по которой он все еще не стал чемпионом в качестве главного тренера.

Тибс жесток по отношению к себе и требует того же от других

Естественность Тибодо, его армейская готовность подтвердить любую игровую установку или решение примером из собственной жизни, вероятно, единственное, что извиняет его баскетбольную и жизненную философию. «Не сдавайся. Упирайся, дави, несмотря на боль. Кто вытерпит дольше, тот победит», – девиз, который он неустанно вдалбливает игрокам.

Для Тибса это не воодушевляющие слова, это отзвуки менталитета, присущего каждому в родном для него Нью-Бритене. Городок в Коннектикуте, усеянный круглосуточно работающими заводами, кучки итальянских и польских иммигрантов, определяющие индустриальное превосходство промышленной Америки, его отец – Томас Тибодо, работавший бухгалтером шесть дней в неделю.

«У него ничего не было, кроме характера упертого горожанина, выходца из районов заводов и доков. Он был низким форвардом, чуть выше 6 футов. Ему оставалось только пахать, чтобы выигрывать у парней гораздо выше и талантливее его», – честен в своей оценке бывший тренер команды колледжа Салем Стэйт Дон Дусетт.

Тибодо отыграл три года в третьем дивизиона NCAA, но запомнился эпизодами, косвенно связанными с игрой. В одном матче он сделал 22 подбора, после чего, одержимый неистовством, орал «Щиты мои! Эти чертовы щиты мои!». В другой игре Тибодо при попытке поставить сопернику блок-шот, ударился рукой о щит так сильно, что кость одной из фаланг вылезла наружу. Тибс лишь попросил врача перевязать руку, чтобы продолжить игру. Подобные выходки не возвышали его в глазах общественности, а лишь укрепляли его репутацию чудака, поскольку всем было очевидно, что такое фанатичное отношение ни к чему не приведет – у Тибодо не было будущего как у баскетболиста.

«Он всегда сильно потел и громко кричал, – описывал игру Тибодо один из университетских репортеров, – он не отличался изяществом, но почти всегда справлялся с работой. Вероятно, это единственная причина, по которой его сделали капитаном».

После окончания обучения Тибодо остался в Салем Стэйт, чтобы работать ассистентом. «Он повсюду ходил за мной. Покупал все книги и видеокассеты. Готов был ехать бог знает куда, лишь бы посмотреть какой-нибудь матч», – вспоминал настрой своего нового ассистента Дусетт.

Все свое время и силы Тибодо уже тогда тратил на постижение игры. Он жертвовал праздниками с семьей, выходными, у него практически не было личной жизни. Том приучил себя к тому, что работа на износ – естественное состояние. Мог ли он после этого требовать иного от баскетболистов?

Тибодо изнуряет игроков на тренировках. Многим это не нравится, но они признают пользу

С годами отношение Тибодо к тренировочному процессу лишь настоялось.

«Первая «ознакомительная» тренировка шла часа полтора. Я никогда не слышал ни о чем подобном, не говоря уже о том, чтобы учавствовать в этой игре на выживание, – вспоминает Брайан Скалабрине первый опыт работы с Тибсом в «Бостоне». – Он не понимает слова «время». Даже на уровне концепции. Он не отдает себе отчет в том, что только что гонял на тренировке Яо Мина в течение двух часов. Он думает, что прошло минут 10. Это как выражение «счастливые часов не наблюдают». Для него время за работой летит незаметно. Баскетбольная площадка для него – место, где он счастлив».

На сегодняшний день Тибодо остается одним из немногих главных тренеров НБА, которые сами проводят тренировки, а не сваливают всю работу на ассистентов. Когда он помогал Джеффу Ван Ганди в «Рокетс», то специально летал в Китай, чтобы персонально работать с Яо. Уже будучи тренером «Буллз», приезжал в тренировочный лагерь сборной ради работы с Дерриком Роузом. Даже Карл-Энтони Таунс, чьи конфликты с Тибодо в «Миннесоте» известны, признает: «Тибодо – самый практичный тренер, которого я когда-либо видел. После работы с ним у тебя просто не может оставаться вопросов, что и как делать».

Разве не рифмуются эти слова с комментарием Джоша Харта, недавно вступившегося за тренера, когда того упрекали в чрезмерно маленькой ротации «Никс» и возросшем количестве травм лидеров?

«Невежество – это все, на что способны люди. Они не имеют понятия, что происходит внутри нашей команды. Людям нравится, что есть сюжет или можно наклеивать ярлыки. Никто из не видит, как мы тренируемся... Это идиотизм – винить во всем его», – заключил Харт.

Весомее всего, пожалуй, звучат слова «музы» Тибодо – игрока, которым он всегда восхищался.

«Вы должны пройти с ним через что-то серьезное, чтобы он по-настоящему зауважал вас. Он не из тех, кто сразу же готов открываться вам. Он классный мужик, но как только проходишь с ним через испытания, вы становитесь семьей. Тогда вы способны увидеть его совершенно с другой стороны. Совсем по-другому», – слова Таджа Гибсона, игравшего за Тибса и в «Чикаго», и в «Миннесоте», и в «Нью-Йорке».

Тибодо исторически загоняет свои команды. Похоже, «Никс» ждет то же самое

Слова Гибсона звучат красиво и правдиво. Но, к сожалению, не все способны пройти эти испытания с Тибодо.

Ему до конца дней будут припоминать карьеру Деррика Роуза, который просто не вывез титанически нагрузок главного тренера «Буллз». «У нас отличный тренер, но он понятия не имеет, что такое отдых», – недвусмысленно намекнул тогда Жоаким Ноа.

Первый раунд плей-офф-2012 стал границей, за которой Роуз уже никогда не был элитным игроком, а Тибодо приобрел репутацию тренера-узурпатора, с которой клубы не готовы были мириться даже в случае побед. Из «Чикаго» Тибса уволили, хотя он выиграл 60% матчей во главе команды.

То же самое случилось в «Миннесоте», которую Тибс вывел в плей-офф после 13-летнего перерыва. Тогда молодой костяк команды попросту не принял стиль Тибодо и фактически поставил руководству ультиматум «либо он, либо мы».

Тибодо практически сразу нашел работу в «Никс», но многие сочли это чудом. На момент увольнения из «Тимбервулвз» Том был шестым по возрасту тренером в лиге, а его философия работы все так же подвергалась сомнению. Постоянство, с которым он нагружал лидеров, проглядывалось невооруженным взглядом.

Тот же Таунс при Тибодо играл в среднем на минуту больше за матч, чем в среднем по карьере. Джимми Батлер и Деррик Роуз – на 3 минуты. Зак Лавин – на 5!

В «Никс» Тибодо не намеревается изменять себе. Среднее игровое время Брансона по карьере выросло с 28 минут до 35. Он съездил на Матч звезд, стал одним из главных открытий чемпионата, побил рекорд результативности Бернарда Кинга в отдельном матче плей-офф, но сейчас он играет на одной ноге и буквально находится в шаге от травмы, которая может определить его дальнейшую карьеру.

О Джи Ануноби, чей обмен из «Рэпторс» кардинальным образом взбодрил команду, тоже получил прибавку в игровом времени, с 29 минут оно взлетело до 35,7. Он выбыл в 3-м матче с «Индианой», и все идет к тому, что до конца плей-офф он не вернется. В 1-м матче против «Пэйсерс» окончательно вылетел Митчелл Робинсон, который пропускал игры еще по ходу серии с «Филадельфией». Уже давно на больничном Джулиус Рэндл и Боян Богданович.

Каким-то чудом продолжает держаться Джош Харт, который в этом плей-офф проводит в среднем по 43 минуты на паркете и уже четырежды играл вообще без замен – в том числе 53-минутный матч с овертаймом.

«Никс» в этом плей-офф – это гимн во славу рабочего класса покруче, чем «Working Class Hero» Джона Леннона. Но история наблюдений за Тибодо подтверждает, что это не та песня, которая длится вечно. Понятие усталости применимо даже к металлу, не говоря уже о людях. Пример Тибодо как человека, который сделал себя сам, безусловно, вдохновляет. Однако всю дистанцию от первого раунда до финала НБА с ротацией в шесть игроков, часть из которых уже на последнем издыхании, невозможно.

Чтобы пройти марафон плей-офф до конца, нужно не только «давить, несмотря на боль», но и давить когда надо и куда надо, действовать хладнокровнее, избирательнее, вариативнее, в конце концов. В противном случае, даже пройдя неопытную «Индиану», «Никс» рискуют быстро вылететь в финале Востока – проиграв не столько «Бостону», сколько собственной упертости и накопившейся усталости.

Победа над собой в отдельном моменте, отдельном матче – выдающаяся победа. Но она не имеет ничего общего с победой общей, итоговой, той, где победитель получает все.

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier