«Даллас Мэверикс» назвали в честь ковбоя-картежника из сериала. В Оклахоме ему поставили памятник

Вы его знаете по фильму с Мелом Гибсоном.

У слова «Мэверик» много значений и производных от них. В зависимости от контекста «мэвериком» называют:

• человека свободных нравов, ценящего индивидуальность и независимость;

• молодого незаклейменного (следовательно, ничейного) бычка;

• стиль поведения с широкими, вальяжными жестами и расслабленность в манере общения;

• профессионального игрока в покер.

Можно даже назвать так Тома Круза, если вы снимаете наивную вампуку про летчиков-истребителей. И поверье, это сработает настолько круто, что народ побежит в кинотеатры на продолжение, выпущенное 36 лет спустя.

Несмотря на такое разнообразие, название «Даллас Мэверикс» напрямую не связано ни с одним из этих значений, хотя кинематографический след в клубной истории присутствует. И значительный.

История о двух «Мэверикс» и двух Джеймсах

«Даллас» не первая техасская команда, взявшая название «Мэверикс». Но они никак не связаны. Почти. Скажем так, косвенно. Если не брать в расчет, что в Техасе живут и дышат всем, что хоть как-то связано с ковбойской тематикой.

Одним из первых клубов, заявившихся в конкурента НБА Американскую Баскетбольную Ассоциацию в 1967-м, были «Хьюстон Мэверикс». Они-то как раз были названы в честь резвых бычков, на что вполне конкретно намекает логотип команды.

Слегка ошарашенный вид теленка легко объяснить. «Мэверикс» были одной из худших команд в лиге, на которую с грехом пополам приходило посмотреть 500 человек. Владелец клуба нефтяной магнат Ти Си Морроу не спешил вкладывать деньги в команду, поскольку у него уже была более прибыльная игрушка – футбольный клуб «Хьюстон Ойлерс». «Мэверикс» были для Морроу еще одним сторонним бизнесом, а поскольку АБА только начинала свое существование, и большинство ее механизмов (регламенты, правила, логистика) не были отлажены, довольно быстро стало ясно, что бизнес этот убыточен.

Уже на второй год владения Морроу продал клуб конгрессмену из Северной Каролины по имени Джеймс Карсон (или просто Джим) Гарднер, который до политической карьеры был бизнесменом и сделал свое состояние на сети ресторанов быстрого питания. Гарднер выложил за «Мэверикс» 650 тысяч долларов и перевез команду на свою родину. На новом месте – новое название, больше никаких «мэвериков», их место заняли «Каролина Кугарс», которые тоже просуществовали недолго и не дожили до слияния АБА с НБА в 1976-м.

Оригинальные «Мэверикс» канули в лету, но не их название.

О прадедушках по техасской линии вспомнили через несколько лет, когда НБА расширялась за счет создания клубов в Далласе и Миннеаполисе (клуб из Миннесоты не нашел финансирования, в итоге в 1980-м приняли только «Даллас»). В соответствии со стандартной процедурой тех лет название выбирали путем народного голосования. В газетах были представлены варианты, за которые любой желающий мог отдать свой голос. Помимо «Мэверикс» рассматривались варианты вроде «Даллас Экспресс» и «Даллас Рэнглерс», но респонденты большинством голосов выбрали «Мэвз».

Причин было несколько, и ностальгия по «Хьюстон Мэверикс» была далеко не на первом месте. Народ отдавал свои голоса за название «Мэверикс», потому что оно перекликалось с популярным одноименным телешоу.

Помните героя Леонардо Дикаприо из «Однажды в Голливуде», который сделал себе имя на сериале «Закон Охоты» ? Так вот «Мэверик» был не только в реальности, но и в разы успешнее и масштабнее.

Это была целая вестерн-вселенная. Оригинальный сериал просуществовал с 1957-го по 1962-й год, но после него студии без промедления стали плодить сиквелы, приквелы, сайдквелы и прочие спин-оффы. Появились «Новый Мэверик», «Молодой Мэверик», «Брэт Мэверик», «Кольт 45», «Законник», комиксы, книги и целая плеяда, в целом, однотипных историй, которые крутились вокруг персоны Брета Мэверика – картежника, не обремененного принципами, но при определенных обстоятельствах готового постоять за чью-нибудь честь и даже совесть.

Воплощал на экране этого героя актер – практически полный тезка бизнесмена Гарднера, некогда «убившего» «Хьюстон Мэверикс» – Джеймс Гарнер.

В некоторых источниках этих Джеймсов Гар(д)неров путают, приписывая актеру долю владения клуба, причем как «Хьюстон Мэверикс», так и «Даллас Мэверикс». В действительности он никогда не имел отношения ни к одной из этих команд. Хотя теоретически вполне мог бы.

Гарнер обожал спорт. Cейчас он наверняка следил бы за серией между «Мэверикс» и «Тандер»

С происхождением Гарнера все так же непросто, как и с его фамилией. Следите за карточным фокусом, Джеймс Гарнер родился в Денвере, но не в том, где сейчас Никола Йокич. А в маленьком городке, которого уже и не существует, поскольку его поглотил город Норман, штат… Оклахома. Джеймс Гарнер – гордость Оклахомы в целом, и конкретно Нормана, где актеру установлен памятник. Монумент, сами видите, исполнен в образе Мэверика.

Эта роль была знаковой для Гарнера на протяжении всей жизни. Он настолько выпукло изобразил портрет азартного игрока, повесы и человека свободной воли, что Америка мгновенно влюбилась в него. Сериал бил рекорды, затыкая за пояс рейтинги вечерних эфиров ток-шоу Эда Салливана. К тому же, до того как стать актером, Гарнер принимал участие во Второй мировой и Корейской войнах, имел много наград, в том числе «Пурпурное сердце». Все это еще больше способствовало героизации персонажа Гарнера и его самого.

Шквальная популярность в определенной степени сделала Джеймса заложником роли. На старте карьеры он удостоился премии «Золотой глобус» как «самый многообещающий молодой актер» за роль в фильме «Сайонара» с Марлоном Брандо, но в итоге остался в памяти исключительно как фартовый катала в ковбойской шляпе. Эту роль он примерил еще в 1950-е, а последний раз играл Брета Мэверика уже в 1980-е.

С другой стороны, когда ты становишься народным героем, жаловаться не на что. В 1994-м Гарнера пригласили сыграть персонажа Зейна Купера в кино в новой интерпретации «Мэверика», где главную мужскую роль исполнил Мэл Гибсон. До начала съемок многие фанаты требовали, чтобы Мэверика сыграл именно Гарнер. Ему на тот момент было 66 лет.

Роль Мэверика обеспечила Гарнеру не только профессиональные успех, но и дала возможность по полной наслаждаться хобби – спортом. Гарнер слыл великолепным гольфистом, одним из лучших в актерской среде. А когда благотворительные турниры с участием звезд экрана, политиков и музыкантов заканчивались, Гарнер спешил на американский футбол, поболеть за любимых «Лос-Анджелес Рэйдерс». Когда команда выиграла Супербоул в 1984-м, разгромив «Вашингтон Рэдскинз» 38:9, актер отрывался в раздевалке вместе с игроками и присутствовал на церемонии вручения кубка.

И все же самой большой любовью Гарнера были автогонки. Джеймс гонял наперегонки еще в юности, но основательно подсел на гоночный адреналин, когда снимался в фильме «Гран-при» 1966 года. Режиссер Джон Франкенхаймер хотел, чтобы Гарнер в роли гонщика Формулы-1 выглядел максимально убедительно, поэтому пригласил в качестве консультанта профессионального пилота Боба Бондуранта. Тому хватило пары занятий с актером, чтобы вынести вердикт: «Джим, это твое». И не ошибся. Практически сразу после окончания съемок «Гран-при» Гарнер с головой ушел в автоиндустрию.

С 1967-го по 1969-й он владел автокомандой «Американ Интернешнл Рэйсинг). Команды ему показалось мало, и Джим при поддержке компании American Motors открыл сеть магазинов-мастерских, которые готовили машины для профессиональных гонок калибра Ле-Мана, Дайтоны, Сибринга. Гарнер стал одним из первых, кто рекламировал гонки по бездорожью. Даже главный популяризатор автоспорта в Голливуде великий Стив Маккуин признавался, что увлечение Гарнера было больше, чем желание покрасоваться на фоне авто.

Гарнер скончался в 2014-м, но остается неотъемлемой частью американской культуры в самых разных ее проявлениях, будь то кинематограф или автоспорт. Или даже НБА – где одна из лучших команд этого сезона обязана своим прозвищем бессмертному персонажу, которого Гарнер воплотил на телеэкране более 60 лет назад.

Фото: Gettyimages.ru /Justin Shin, Kevin Frayer; eastnews.ru /NBC/Courtesy Everett Collection