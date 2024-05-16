С 0-2 дома в плей-офф НБА вылезали всего пять команд. Повторит ли «Денвер» за «Далласом» Дирка и «Лейкерс» Уэста?

Осталась одна победа до истории.

Каждый раунд плей-офф имеет свои чек-поинты. Например, по статистике тот, кто побеждает в 5-м матче, закрывает серию в 83% случаев. Еще одной такой засечкой служит счет 2-0. Пара победных матчей на старте серии = два аккуратных, плавных движения, сопоставимых со сменой одной пары обуви на другую.

История знает не так много случаев, когда командам удавалось спасти серию, уступая по ходу 0-2. Еще меньше – когда два стартовых матча были проиграны на домашней площадке.

У «Денвера» есть все шансы в очередной раз присоединиться к числу избранных и волевых.

Сезон: 1968/1969

Место: Первый раунд плей-офф

Серия: «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Сан-Франциско Уорриорз»

Итог: Победа «Лейкерс» (4-2)

Исторический плей-офф для «Лейкерс», который начался с парадокса, им же и закончился. Несмотря на то, что подопечные Уильяма Хендрика «Бутча» ван Бреда Колффа (где вы еще найдете тренера с именем длиннее, чем название команды?) завершили регулярку с балансом 55-27 на первой строчке Западной конференции, аналитики не торопились выдавать «Лейкерс» VIP-проходку в финал. Причина? Это была команда трех человек, двое из которых уже миновали свой пик.

Уилту Чемберлену было 32, а в плей-офф, где нужно было упираться и скрипеть зубами, центровой часто терял интерес к игре. Элджину Бэйлору стукнуло 34, и это был его последний качественный сезон. Он попал в первую сборную лучших игроков, съездил на Матч звезд и набирал в среднем по 24 очка за игру. На следующий год результативность сохранилась, но количество сыгранных матчей упало с 76 до 54, а на звездную тусовку его скорее взяли за былые заслуги.

Альфой и омегой той команды был 30-летний Джерри Уэст, который стал лучшим снайпером и ассистентом команды (25,9 очка и 6,9 передачи). Вопрос был – мог ли он практически в одиночку противостоять молодым «Уорриорз», в составе которых было пять человек, набиравших 10+ очков, а двое стабильно оформляли дабл-дабл (Нейт Термонд и Клайд Ли).

После первых двух матчей аналитики однозначно заявляли – нет. «Лейкерс» отдали оба домашних матча, Уилт в очередной раз доказал, что опасения на счет его результативности были не беспочвенны (11 и 10 очков в первых двух играх). Калифорнийцы запросто могли проиграть и в 3-м матче, в котором Бэйлор набрал всего 7 очков. Победный катарсис «Лейкерс» обеспечила комбинация чудес и совпадений. На какое-то время пришел в себя Чемберлен (22 очка – единственные 20+ для него в этой серии), Уэст чуть не добрал до своей нормы в 30 очков (25 и 9 передач), но внезапно подсобила скамейка. Билл Хьюитт дал 10 из 16 с игры (20 очков), а центровой Мэл Каунтс обеспечил рабочий дабл-дабл (11 очков и 17 подборов).

Внезапно оказалось, что «Лейкерс» способны не только соображать на троих. Уже в следующем матче шесть игроков команды набрали 10+ очков, Уэст расщедрился на 36. Дальше все пошло как по накатанной: Уэст солировал, Чемберлен и Каунтс забирали щиты, остальные суетились на подхвате. У «Уорриорз» же наоборот не вовремя начал барахлить мотор команды Нейт Термонд (10 очков в 4-м матче и лишь 8 в решающей 6-й игре).

В финале Запада «Лейкерс» ощипали «Хоукс» (4-1) и готовы были демонтировать действующих чемпионов «Селтикс». Джерри Уэст набирал в финальной серии какие-то астрономические 37,9 очка в среднем за игру. Его стараниями команды сыграли все семь матчей, но для победы «Лейкерс» волшебства Джерри оказалось недостаточно. Уэст стал первым и до сих пор единственным MVP финальной серии из проигравшей команды.

Сезон: 1993/1994

Место: Второй раунд плей-офф

Серия: «Хьюстон Рокетс» против «Финикс Санз»

Итог: Победа «Рокетс» (4-3)

Увлечение Джордана лаптой превратило лигу в шумный детсад, откуда на время отлучился строгий воспитатель. Ставшие нормами присказки «не считая Джордана» и «первый после Майкла» откатились до заводских настроек, когда лидера «Буллз» еще не было в лиге. Каждый стремился доказать, что именно он теперь главный доминантор и собственник чемпионата. Больше других преуспел Хаким Оладжвувон, показавший, что не только Джордан способен в один год получить звания MVP и лучшего защищающегося игрока.

Но дело было не только в нем, у «Хьюстона» имелись все необходимые составляющие. Хаким был центрообразующей фигурой, Отис Торп опытным и надежным помощником под щитами, Вернон Максвелл исправно реализовывал трехочковые и раздавал передачи, Роберт Орри осваивал новую для лиги позицию комбофорварда, Кенни Смит динамично шустрил за разыгрывающего. Со скамейки в любой момент можно было подтянуть любящего забивать в ключевые моменты Марио Эли и смышленого не по годам новичка Сэма Кэсселла.

И, конечно, главный элемент любой чемпионской команды – случайный пассажир со смешной фамилией. За него в «Хьюстоне» был словак Рихард Петрушка, для которого этот сезон стал единственным в НБА. Ну как было не выиграть с такой бандой?

Но легким для «Рокетс» стал только первый раунд против «Блейзерс», который игрался до трех побед. «Хьюстон» недвусмысленно дал понять Клайду Дрекслеру, который раньше выступал за университет Хьюстона, что тому пора возвращаться обратно на историческую родину. А вот дальше было интереснее.

Чарльз Баркли всегда был упрямым малым, а осознание того, что в прошлом году его «Санз» вышли в финал, где проиграли «Буллз», логически подводило к тому, что в этот раз – «Финикс», и только «Финикс» должен стать чемпионом. В первом матче «Санз» извлекли максимум из слабостей соперника. Вернон Максвелл оконфузился, набрав за 44 минуты 3 очка. Но даже несмотря на это разница в итоговом счете составила близкие 4 очка в пользу гостей из Финикса.

Второй матч «Санз» тоже выиграли (124:117), «Хьюстон» не спасли даже 31 очко и 17 подборов Хакима. Залогом успеха «Финикса» стала лучшая игра Баркли в серии: 34 очка (11 из 18 с игры, 3 из 6 трехочковых, 9 из 10 штрафных), 15 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота. Но опять значительным преимуществом «Санз» и не пахло. «Рокетс» отдали четвертую четверть 8:26, и даже при таких раскладах командам пришлось играть овертайм.

Возвращение «Рокетс» в серию мало кого удивило. В 3-м матче «Хьюстон» проиграл всего одну четверть, а в 4-м – и вовсе ни одной. Паритет в серии еще оставлял «Финиксу» надежду наверстать упущенное, но в том самом важнейшем 5-м матче «Санз» просто не справились сами с собой. 0 очков за 20 минут от Дэна Марли. 10 – за 27 от Кевина Джонсона, при том что в двух предыдущих играх он набирал по 38 очков. Баркли набрал свою тридцатку, но со щитов выгреб жалкие 5 подборов. «Хьюстон» разгромно победил (108:86), даже не прилагая сверхусилий: ни один игрок «ракетчиков» не набрал более 20 очков.

В шестом матче «Санз» сделали дома все, чтобы продлить себе гонку за чемпионством… и позже повторить свои старые ошибки. Седьмая игра стала кошмарным ремейком 5-го матча. Мало того, что Марли опять подвел команду в самый важный момент (8 очков за 42 минуты), так еще и Хаким выступил во всем своем великолепии (37 очков, 17 подборов, 5 передач). «Санз» достойно держались, но в четвертой четверти у команды просто кончился бензин и «Рокетс» оформили гроссмейстерскую разницу в «+10» (104:94).

«Рокетс» было недостаточно повторить подвиг «Лейкерс»-1969 четверть века спустя. В финале Западной конференции «Хьюстон» не без проблем (пусть счет 4-1 вас не обманывает) победил «Юту», а в финале на протяжении семи матчей возился с грубиянами из «Нью-Йорка» – и все-таки довел дело до триумфальной концовки. Спасение после домашних 0-2 во втором раунде плей-офф было не зря.

Сезон: 2004/2005

Место: Первый раунд плей-офф

Серия: «Даллас Мэверикс» против «Хьюстон Рокетс»

Итог: Победа «Мэверикс» (4-3)

Команду из Техаса лихорадило весь сезон. Поочередно приходилось справляться с травмами Майкла Финли и основного центрового Эрика Дампьера, а на финальном отрезке чемпионата – менять тренера. Дон Нельсон, помимо тренерских обязанностей трудившийся генменеджером, не смог усидеть на двух стульях. Разругавшись с Марком Кьюбаном, ветеран сошел с дистанции и доверил команду помощнику Эвери Джонсону. Клуб одержал 55 побед, но в свете всего происходившего протяженность жизни «Бродяг» в постсезонке не располагала к долгосрочным перспективам.

С другой стороны, в соперниках по первому раунду были «Рокетс» с неопытными Ти-Маком и Яо, которые только-только организовали дуэт. В первых двух матчах парочка постаралась убедить, что они пришли сюда всерьез и надолго – две победы на арене соседей по штату. Пенять не несыгранность и отсутствие поддержки… а что вы хотели, когда в старте выходят Боб Сура, Дэвид Уэсли и Райан Боуэн, а чтобы поднять со скамейки 38-летнего Дикембе Мутомбо и 35-летнего Джона Бэрри, нужно вызывать реаниматолога?

Яо и Макгрейди становились самыми результативными игроками во всех семи матчах серии. Исключением стал 3-й и, можно считать, переломный, в котором Новицки набрал те же 28 очков, что и Ти-Мак. Только немцу помимо игроков основы подсобил тоже не самый молодой, но все еще шустрый Джерри Стэкхаус (18 очков). Дальнейший развитие событий было прогнозируемо. Лидеры «Рокетс» задействовали все свое индивидуальное мастерство, а «Даллас» методично доводил соперника до изнеможения более широким набором игроков. Даже когда не клеилась игра у Новицки, всегда находился Джейсон Терри, Джош Ховард или все тот же Стэкхаус. «Хьюстону» просто некем было играть и то, что они одержали две внезапные победы в гостях на старте и вынудили соперника провести все семь матчей, уже стало их маленькой победой.

Неготовность самого «Далласа» противостоять более крепкой, сыгранной и укомплектованной команде вылезла уже в следующем раунде, где они попали на «Финикс» с их реактивным нападением. «Даллас» так и не нашел противоядия против более скоростной и современной команды и остался даже без финала Запада.

Сезон: 2016/2017

Место: Первый раунд плей-офф

Серия: «Бостон Селтикс» против «Чикаго Буллз»

Итог: Победа «Селтикс» (4-2)

В сезоне-2016/17 ростер «Чикаго» походил на результат работы генератора случайных имен и фамилий. Под крышей «Юнайтед Центра» пытались ужиться Джимми Батлер, Дуэйн Уэйд, Рэджон Рондо, Майкл Картер-Уильямс, Робин Лопес, Никола Миротич, Бобби Портис и прочие малосовместимые люди. Придать этому сборищу какую-то структурность пытался Фред Хойберг, чьи попытки изначально были обречены. Слишком незначителен был его тренерский авторитет (4 года в «Буллз» так и остались всей его карьерой в НБА), слишком эгоцентричны были игроки.

Команда заскочила в плей-офф с восьмой строчки, казалось, только для того, чтобы баскетболисты могли показать, что они могут справляться и без тренера. Батлер считал себя единоличным лидером, Уэйд просто хотел исполнить мечту детства и побегать в майке команды из своего родного города, а Рондо на тот момент уже превратился в странника, способного легко сменить пару команд за сезон. Вся эта аристократическая отрешенность смотрелась еще более неуместно на фоне происходящего в «Селтикс».

Миниатюрный Айзейя Томас, всю жизнь отстаивавший свое право играть в баскетбол, одновременно проживал лучший и тяжелейший период в карьере. Разыгрывающий стал пятым в голосовании за MVP и наконец-то обрел свое место в лиге. Но ровно за день до старта серии с «Буллз» сестра Айзейи погибла в автокатастрофе. Всю серию лидер «Селтикс» провел скорбя.

В первом же матче он набрал 33 очка, но трибьюта не вышло. В ровной игре (106:102) удачливее оказались чикагцы, в составе которых блеснул Батлер (30 очков). Во втором матче напомнил о себе «плей-офф Рондо», который с линейкой 11+9+14 и 5 перехватами стал самым полезным игроком матча (111:98)... но сломал большой палец. Плей-офф для него был закончен.

Как и для всего «Чикаго», несмотря на лидерство 2-0 в серии после двух матчей в Бостоне. Тренер «Селтикс» Брэд Стивенс попросту переиграл Хойберга: внезапно заменил в стартовой пятерке бигмена Амира Джонсона на атакующего защитника Джеральда Грина, стал чаще использовать молодых запасных (Олиника, Розира, Смарта). Команда поняла, как подстроиться под лидера, и в зависимости от состояния Томаса могла взять на себя часть его обязанностей. Или сыграть экономно и дать ему набрать 33 очка во второй раз за серию (4-й матч).

В то время как для Томаса серия приобрела персональное значение, «Буллз» перестали проявлять заинтересованность в происходящем. Хойберг судорожно тасовал стартовые пятерки, но видимость кипучей деятельности не вдохновляла его разобщенных игроков. В 6-м матче, в котором «Буллз» уже были в одном поражении от вылета, Батлер набрал 23 очка, а остальные решили воздержаться от резких телодвижений (например, Уэйд за 19 минут набрал всего 2 очка). Разгроманая победа «Бостона» 105:83, оформившая камбэк с домашних 0-2, была закономерна.

Что было дальше: 53 очка Айзейи Томаса во 2-й игре семиматчевой серии против «Вашингтона», игра через травмы и боль от утраты сестры, досрочное окончание плей-офф из-за износа бедра, неминуемый вылет «Бостона» без Томаса от «Кливленда» (1-4) в Финале конференции.

Сезон: 2020/2021

Место: Первый раунд плей-офф

Серия: «Лос-Анджелес Клипперс» против «Даллас Мэверикс»

Итог: Победа «Клипперс» (4-3)

Серия, которую можно посчитать статистической погрешностью. В кои-то веки Кавай Ленард и Пол Джордж смогли сохранить форму и подойти к весенним матчам без значительных травм. Правда, даже это не уберегло их команду от двух поражений подряд в Лос-Анджелесе.

Для Луки это был лишь второй плей-офф, но первый в официальном статусе суперзвезды. Именно в 2021-м он впервые попал на Матч звезд. В первом матче против ЛАК он отправил в корзину «Клипперс» 31 очко, во втором – 39. Баскетбольные архивариусы тут же начали поднимать статистику Берда и Мэджика, чтобы найти аналогии поправдоподобнее. Казалось, что Лука и впрямь готов сбросить старичков с парусника современности.

Но за двумя победами в гостях последовало аналогичное количество поражений дома.

В 3-м матче словенец набрал еще больше (44 очка, 15 из 28 с игры, 7 из 13 трехочковых), был хорош и в командной игре (9 передач и 9 подборов), но не получил должной поддержки от партнеров. В 4-м матче опозорился уже сам Дончич (19 очков, 9 из 24 с игры). Не сказать, что «Клипперс» козыряли стратегическими хитростями, просто на опыте пользовались шансами.

Это подтвердила и пятая игра. Все то же самое (стабильная игра старта с точечными вкраплениями Рондо и Терренса Мэнна), но опять проиграли дома (100:105). Дончич вернулся к старым конспектам, оформил 42 очка, 8 подборов, 14 передач, заставив пригорюниться фанов «Клипперс».

Если бы не 45 очков Кавая в 6-м матче в Далласе, команда Тайрона Лю поехала бы выбирать леску и удила. А так все свелось к эпичной перестрелке в 7-м матче. И вот тут за «Даллас» было обидно. Лука накастовал свои привычные чудеса (46 очков, 7 подборов, 14 передач). Порзингис первый раз за серию оформил дабл-дабл (16 очков и 11 подборов). Все игроки старта набрали 10+ очков. Но «Клипперс» внезапно активизировали скрытые резервы: 23 очками отметился Маркус Моррис, внезапный Люк Кеннард со скамейки набрал 11 очков за 14 минут, ни один из игроков «Клипперс» не оказался в минусе по полезности. Идеальный седьмой матч как под заказ (126:111) и первая в этой серии победа команды на домашнем паркете.

А потом Кавай подломился еще по ходу серии второго раунда против «Юты» (4-2), в которой «Клипперс», кстати, тоже отыгрались со счета 0-2, но после поражений в гостях. После таких изнурительных серий ослабленные «Клипперс» напоролись на сбалансированный «Финикс», где был скоринг Букера, опыт Пола, защита Бриджеса и габариты Эйтона. В третий раз подряд отыграться с 0-2 не вышло.

* * *

«Денвер» передвигается по дистанции не слишком осмотрительно, но деловито. В развалочку, как лидер команды. Йокича, которого впору величать не «чудом природы», а «насмешкой над остальными, кого так называют», напомнил, что готов тянуть команду на своих плечах. «Наггетс» ведут в серии с минимальным преимуществом 3-2 – но так, как будто это не они проиграли два стартовых матча в Денвере, а какая-то другая команда.

Фото: Gettyimages.ru /David Berding, Jonathan Daniel, Kevork Djansezian, Ronald Martinez; East News /AP Photo/Rick Bowmer