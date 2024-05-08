Почему Мэдисон-Сквер-Гарден называют «Меккой баскетбола»

Мэдисон-Сквер-Гарден называют «Меккой баскетбола» абсолютно все. Даже те, кто не согласен с подобным утверждением.

«Никс» почти беспрерывно позорились на протяжении последних 20 лет и доказали этим лишь одну простую вещь: аура арены никаким образом не связана с уровнем команды, которая считает ее своим домом. Сочетание длинной истории, великого города, бесконечных знаменитостей, навязчивого присутствия в массовой культуре, самых громких болельщиков, особенного отношения со стороны всех баскетболистов – все это оказывается гораздо важнее.

Едва «Нью-Йорк» заходит в плей-офф, как все это подтверждается в который раз. Мэдисон-Сквер-Гарден – это место, где регулярно происходит что-то необычное, где одни баскетболисты становятся злодеями и объектами ненависти, а другие преодолевают давление и делают что-то на грани сверхъестественного.

Гарден – больше, чем просто арена. Это архитектурное олицетворение преемственности американской истории

«Это место называют «Меккой баскетбола» из-за истории, из-за множества замечательных и знаковых событий, произошедших в Мэдисон-Сквер-Гардене. Ни на одной арене нет такой ауры, как здесь. К тому же это звучит очень по-нью-йоркски: самоуверенно, с налетом гордости, досады и снобизма. Дескать, да, пусть у «Селтикс», «Лейкерс» и «Сперс» больше баннеров, но у них нет истории Гардена, – объяснял свое видение знаменитый фотограф Джордж Калински, который снимал практически все знаковые противостояния Гардена, от боя Али-Фрейзера до финальной серии «Никс» – «Сперс».

История – это главное, что обсуждается при упоминании «Мекки баскетбола». У «Никс» нет каких бы то ни было успехов за последнее время, так что все сводится к прошлым достижениям, к тому, что эта одна из двух оригинальных команд с момента основания лиги (не менявших название, не переезжавших в другой город) и, как следствие, к упоминанию их бессменной домашней арены.

Хотя последнее, на самом деле, не так.

Ведь Мэдисон-Сквер-Гарден – это, по сути, название четырех арен, существовавших под этой вывеской на протяжении последних 135 лет. Да, да, «Мекка баскетбола» возникла за 12 лет до изобретения самого баскетбола.

Первое строение, просуществовавшее с 1879-го по 1890-й год, расположилось на пересечении Восточной 26-й улицы и Мэдисон-авеню, напротив парка Мэдисон-Сквер, названного в честь четвертого президента США Джеймса Мэдисона. И в разговоре каждый житель Нью-Йорка подчеркнет, что арена названа именно в честь парка, а не главы государства, поскольку именно само пространство для прогулок здорово рифмуется с местом паломничества – «Меккой» – для коренных жителей и туристов.

Первоначально Мэдисон-Сквер-Гарден был переоборудованным железнодорожным вокзалом и ассоциировался с одним из самых предприимчивых промоутеров своего времени Пи Ти Барнумом (именно его сыграл Хью Джекман в фильме 2017-го года «Величайший шоумен»). Господин, которому часто приписывают авторство фразы «Каждую минуту в мире рождается хотя бы один лох», использовал пространство для самых разных мероприятий: цирковые представления, мистификации, выставки собак, кулачные бои, велогонки, президентские дебаты, конкурсы красоты. Первый в Северной Америке каток с искусственным льдом был залит в 1879 году тоже здесь.

Когда стало ясно, что это именно то место, где можно зарабатывать, на смену романтику и пройдохе Барнуму пришли настоящие акулы бизнеса.

В 1889-м Мэдисон-Сквер-Гарден был выкуплен крупным промышленником Эндрю Карнеги и банковским магнатом Джей Пи Морганом, которые и возвели новую монолитную версию арены.

«Второй Гарден» (1890-1925)

Старая арена была уязвима для непогоды, из-за чего летом было невыносимо жарко, а зимой очень холодно. Новый же Гарден был полностью спроектирован в стиле бозар архитектором Стэнфордом Уайтом. Башня, вдохновленная колокольней Севильского собора, вознеслась на внушительные 32 этажа, что сделало Мэдисон-Сквер-Гарден вторым по высоте сооружением в Нью-Йорке на момент ее завершения.

Именно в стенах этого сооружения зародилась НФЛ. Сама лига в первоначальном ее варианте оформилась лишь в 1920 году, но мировая серия 1902-го и 1903-го годов – знаковое событие для развития этого вида спорта – была сыграна именно в Мэдисон-Сквер-Гарден. Во многом выбор места был обусловлен престижем Гардена и тем, что на зачаточной стадии американский футбол казался мероприятием, которое из-за малой заполняемости невыгодно проводить на больших открытых стадионах.

И все же, как бы ни была монолитна вторая инкарнация здания на 26-й улице, именно с него история Гардена дала небольшую трещину.

«Третий Гарден» (1925-1968)

Историческая значимость и культурное наследие, как водится, отошли на второй план, как только дело дошло до участия властей города. Государственная нью-йоркская страховая компания решила возвести новое головное здание аккурат на месте Гардена. Не помогли ни петиции, ни протесты, ни упорство юристов-доброхотов: в 1925-м «Второй Гарден» был снесен.

Зато практически сразу было построено новое здание на 8-й авеню между 49-й и 50-й улицами. В данном случае в жертву скорости, с которой произошла релокация, пришлось принести архитектурную эстетику. Новое здание напоминало душную коробку, обзор с трибун был ужасным, а из-за плохой вентиляции и планировки мест для общественного курения Гарден часто сравнивали с газовой камерой. И все же одни из важнейших культурных и спортивных моментов Нью-Йорка в последующие 43 года произошли именно здесь.

Здесь хоккейные «Нью-Йорк Рейнджерс» завоевали три Кубка Стэнли.

В стенах этого здания состоялось, вероятно, самое чувственное и нашумевшее поздравление в день рождения.

И здесь же «Нью-Йорк Никс» сыграли первый домашний матч в истории. 11 ноября 1946 года «никербокеры» в овертайме уступили «Чикаго Стэгс» со счетом 68:78. Самым результативным у гостеприимных хозяев стал Сонни Хертцберг с 19 очками.

«Никс» сфальшивили по ходу премьерного концерта, но в целом их первый сезон нельзя назвать провальным. Команда завершила регулярку с показателями 33-27, в первом раунде плей-офф до двух побед победила «Кливленд Ребелс» – 2-1, но на следующей стадии всухую влетела будущим чемпионам – «Филадельфии Уорриорз». Примечательно, что для главного тренера «Никс» – Нила Кохалана (коренного жителя Нью-Йорка) – тот сезон стал первым и единственным в качестве босса профессионального баскетбольного клуба.

До очередной реконструкции, случившейся в 1968-м году, «Никс» 13 раз выходили в плей-офф, причем в период с 1951-го по 1953-й оказывались в финале три раза подряд. И если в последних двух случаях команде нечего было противоставить «Миннеаполис Лейкерс» с главной звездой команды, а по факту и всей лиги Джорджем Майканом, но вот в своем первом финале, в 1951-м, «Никс» проиграли «Рочестер Ройлас», на скамейке которых примостится не самый заметный паренек по имени Ред Хольцман. Тогда в серии он набирал для своей команды в среднем по 4,7 очка, но спустя годы сделал куда больше, но уже для «Никс».

Именно под руководством Хольцмана в качестве главного тренера нью-йоркцы завоевали оба своих чемпионских титула в 70-х. «Третий Гарден» не дожил до этого момента совсем чуть-чуть.

«Четвертый Гарден» (1968-наше время)

В отличие от предшественницы, новая арена была введена в эксплуатацию не по воле сильных мира сего, а по причине устаревания старой конструкции. Четвертая и нынешняя итерация Мэдисон-Сквер-Гардена была открыта 11 февраля 1968 года. Ее возвели на вершине подземного сегмента Пенсильванского вокзала. С тех пор в здание и прилегающие к нему постройки вносились различные доработки и поправки. Так 200 миллионов были потрачены на реконструкцию «Четвертого Гардена» в 1991-м и 297 миллионов – в 2014-м.

«Четвертый Гарден» дважды и – внимание – одновременно принимал финалы Кубка Стэнли и НБА: в 1972-м («Никс» проиграли «Лейкерс, а «Рейнджерс» – «Брюинс») и в 1994-м («Никс» проиграли «Рокетс», а «Рейнджерс» выиграли у «Кэнакс»).

В 1980-м здесь состоялось последнее живое выступление Джона Леннона, вскоре после этого в него выстрелил Марк Чепман.

Вообще Гарден во всех своих ипостасях – единственная площадка, которая принимала сольные концерты всех участников «Битлз» уже после того, как они распались.

Здесь дрались Мохаммед Али и Джо Фрейзер, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис, Коннор Макгрегор и Эдди Альварес.

Последние годы часть представителей городского совета рассматривают Мэдисон-Сквер-Гарден как препятствие на пути реконструкции и возможного расширения Пенсильванского вокзала. В июле 2023 года Комитет Городского совета Нью-Йорка по землепользованию единогласно проголосовал за выдачу арене еще одного десятилетнего разрешения, по истечении которого владельцам придется либо переехать, либо снова пройти процедуру получения разрешения.

Скорее всего, в 2033 году мы станем свидетелями очередной, пятой по счету реинкарнации Мэдисон-Сквер-Гардена. Как после такой череды воскрешений не признать, что есть в истории Гардена нечто религиозное.

Гарден – мотиватор и раздражитель для всех звезд НБА во все времена

Ладно, воспользуемся уже дышащей на ладан, но пока еще трендовой аналогией в привычном ракурсе.

Для большинства профессиональных спортсменов, вне зависимости от вида дисциплины, Олимпиада – это вершина всей карьеры. Люди меряют жизнь олимпийскими циклами, планируют не только режим питания и тренировок, но и создание семьи или рождение ребенка, руководствуясь сроками главного спортивного турнира на планете.

В НБА поездка в Гарден – нечто подобное.

«Неважно, в каком состоянии «Никс», в начале каждого сезона все команды отмечают выездные матчи в Мэдисон-Сквер-Гарден красным кружком. Конечно, все едут туда за победой, но, помимо нее, может быть и другая подоплека. Кто-то хочет показать свой максимум и встать в один ряд с рекордсменами прошлого, для новичков это просто опыт сродни тому, который они испытали маленькими, когда впервые попали в Диснейленд. Все эти звездные болельщики, аншлаг, аура Гардена. Для клуба успешное выступление в Нью-Йорке важно потому что, это чаще всего прайм-тайм на национальном телевидении. Это – «Мекка». Все происходящее здесь больше, чем просто баскетбольный матч», – говорил Реджи Миллер, навсегда вписавший свое имя в историю арены.

Отчет можно вести с любой из модификаций «Мекки».

Вот лишь некоторые из значимых событий, произошедших в этих великих стенах.

1970-й, с этого времени Мэдисон-Сквер-Гарден не только культовое сооружение, но и дом баскетбольных чемпионов. Семиматчевая изнурительная серия против «Лейкерс» Джерри Уэста, Элджина Бэйлора и Уилта Чемберлена, и переломанный, хромающий Уиллис Рид как квинтэссенция упорства и преодоления себя. В составе «Никс» тоже хватало звезд: Уолт Фрейзер, Дэйв Дебушер, Дик Барнетт, но именно мощный форвард, получивший титул MVP финала, стал символом того, какой баскетбол намерены пропагандировать «Никс» и какими своих любимцев хотят видеть болельщики. Это всегда должна быть драма, надрыв, пограничное состояние между триумфом и провалом. Фаны «Никс» готовы были ценить подобное состояние, даже если оно длилось всего лишь мгновение.

1984-й, Рождество, легенда «Никс» Бернард Кинг отгружает 60 очков против «Нью-Джерси». Без единого трехочкового

Из-за того, что рекорд Кинга побили только через 20 лет, тот матч обрастал все новыми и новыми подробностями, а супербомбардир, не особо котируемый за пределами Нью-Йорка, оставался одним из самых знаковых игроков в истории города.

1993-й, «Данк» Джона Старкса. На протяжении всех 90-х «Никс» доводили дело до решающих матчей, которые неизменно проигрывали. Даже когда команда попадала в финал, как это было в 1994-м и 1999-м, это заканчивалось поражениями. И все же многочисленные попадания в плей-офф породили огромное количество культовых моментов, которыми фанаты «никербокеров» живут и по сей день. Один из таких «Данк» Джона Старкса через элиту «Буллс»: Джордана, Пиппена и Гранта. Тогда весь город Нью-Йорк на мгновение поверил, что Майкл Джордан – всего лишь человек, а не «Его Воздушество». «Буллс» взяли ту серию 4-2, но скандирования «Dunk by the Starks» звучат в адрес Старкса каждый раз, когда он посещает арену.

2014-й, Кармело Энтони ставит рекорд арены – 62 очка. Достижение было установлено против «Шарлотт», что вроде бы не должно считаться, но для местных остается культовым, так как форвард вроде бы и не делал никаких усилий, чтобы перекрыть цифры Брайанта, Кинга, Джордана, много играл в пас, много отдыхал в четвертой четверти.

Для Джордана, который мог мотивировать себя тем, что ему дали «Колу» вместо «Пепси», Гарден был своего рода наркотиком. Здесь он не просто всегда стремился играть лучше обычного, здесь он в какой-то момент вообще хотел играть все время. Вспомните историю шантажа при подписании нового контракта с «Буллс» и готовность уйти в «Никс». В первой же игре в Гардене, в 1984-м, Джордан за 33 минуты игрового времени набрал 33 очка (68% реализации бросков), 8 подборов, 5 передач, 3 перехвата, 2 блок-шота.

На свой последний матч в Нью-Йорке в форме «Буллс» он вышел в первой оригинальной паре Air Jordan 1.

«К тому моменту они казались мне абсолютно непригодными к игре. Я испытывал жуткий дискомфорт, тейпы и толстые носки не помогали. Кроссовки натирали мне ноги при каждом резком движении. Я собирался их поменять в большом перерыве, но у меня шла игра, и я оставил все как есть. После матча, когда я снял кроссовки, носки были насквозь пропитаны кровью», – поведал Джордан об элегантном, но непрактичном жестче.

Не обидел Майкл фанатов Гардена и тогда, когда дни чикагской династии остались далеко позади.

«Если хочешь считаться хорошим баскетболистом, ты должен продемонстрировать свои таланты в Нью-Йорке», – отметил 40-летний Джордан перед тем, как приехать в Гарден вместе с «Уизардс».

Пример Джордана, само собой, наиболее характерный. За ним всегда прет куча последователей: Стеф Карри настрелял 54 очка в 2013-м, положив 11 из 13 трехочковых, Кобе Брайант побил рекорд Кинга и сделал 61 очко в 2009-м, Леброн Джеймс перекрыл достижение Брайанта в том же 2009-м, когда набрал только 54 очка, но добавил к ним почти трипл-дабл (9 подборов, 11 передач). Реджи Миллер здесь набрал 25 очков за четверть и устроил 8 за 9. Рэджон Рондо выдал трипл-дабл с 20 передачами.

Но арена помнит случаи, когда исход игры решало не количество очков, а моменты, когда эти очки были набраны.

В 3-м матче финала Восточной Конференции 1999-го «Никс» и «Пэйсерс» оспаривали не только первенство в серии (счет был 1-1), но и кому достанется преимущество домашней площадки. У Нью-Йорка был травмирован Патрик Юинг, поэтому Лэрри Джонсону предстояло отпахивать за двоих. И он это сделал: 26 очков, 8 подборов. Сейчас никто не вспомнит, как он набрал 22 очка из этих 26, потому что тот матч навсегда вошел в историю как «4 очковое попадание Лэрри Джонсона». Благодаря точной трехе с фолом и реализации броска с линии штрафных «Никс» выиграли 92:91, а позже развили эту победу до успеха в серии 4-2 и последнему на сегодня выходу в финал.

Но аура Гардена живет и подпитывается не только триумфами «Никс», но также их неудачами.

Миллер был мастером таких штук, как и мастером дальних попаданий. Рэю Аллену понадобилось немало времени, чтобы побить его рекорд по количеству точных трехочковых в истории НБА. А вот Стеф Карри управился быстрее. И где ему было не побить исторический рекорд, как перед трибунами Мэдисон-Сквер-Гардена.

Гарден видел множество таких и им подобных моментов, каждый из которых можно смаковать и перекатывать за щекой как сладкий леденец.

Были вспышки надежды вроде «Линсенити».

Мы помним честные и тщетные попытки создать что-то вокруг Кармело Энтони.

Как помним и откровенные недоразумения.

Несмотря на успехи или неудачи обитателей «Мекки», Гарден всегда оставался местом баскетбольной силы (даже если силу демонстрировали не «Никс») в первую очередь потому, что здесь ценят баскетбол не только как спорт, но и как культуру, как шоу.

«Никс» и Гарден стали неотъемлемой частью городского фольклора Нью-Йорка

О своей любви к Мэдисон-Сквер-Гарден в открытую заявляет не только Леброн.

«Лучшее место для игры в баскетбол на всей планете ».

Или Никола Йокич.

«Мне нравится играть здесь. Я даже не могу объяснить это чувство словами. Есть в этом что-то ».

Рифмы не только нью-йоркских рэперов увиты сравнениями и отсылками к намоленной арене. То же самое касается кинематографистов. Они признаются в любви к Гардену и отмечают его значимость вне зависимости от жанра.

Сериал «Друзья» – не что иное, как одна большая валентинка для Нью-Йорка, в которой не единожды нашлось место для упоминания «Никс».

Так Рэйчел и Моника пытаются вернуть себе квартиру в обмен на сезонные билеты.

Джои ввязывается в перебранку с беременной болельщицей «Селтикс», и в итоге фанатские прения помогают парочке скоротать время до прибытия незадачливого папаши.

Когда Годзилла все-таки сподобилась напасть на Нью-Йорк, где она нашла укромное местечко для введения потомства? Ну, естественно.

В фильме «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон находит идеальную локацию для того, чтобы вывести Мэттью Макконахи из себя, раз за разом засылая его за газировкой.

В картине 1996-го года «Эдди» создатели не стали размениваются на камео и сделали Мэдисон-Сквер-Гарден одним из главных действующих лиц.

В реальной, а не кинематографичной жизни, количество звездных болельщиков на трибунах Гардена не уступает церемониям Оскар, Эмми и Грэмми.

И все же масштаб самых известных и народных из них уменьшается, когда в кадр попадает крикливый коротышка.

Сейчас, когда клубы НБА за солидный куш продают название арены спонсорам на годы вперед, все сложнее сохранять серьезное лицо, выслушивая их же претензии на оригинальность. Арены становятся более модерновыми, вместительными, комфортными, но вместе с тем теряют частичку себя. «Никс», пожалуй, единственная команда, которая от этого застрахована. Ведь даже если будет принято решение о переносе или модернизации Гардена – это будет не выселение или переезд, а очередной этап сосуществования «Мекки баскетбола» с неизбывным нью-йоркским ландшафтом, которое длится уже более века.

Фото: East News /Stephen Nadler/Icon Sportswire via AP Images, Aaron M. Sprecher via AP; Gettyimages.ru /Jamie Squire; nyfacts.com ; commons.wikimedia.org /Frank E. Cooper